B2Broker lance des NDF, réduit les exigences de marge sur les paires de cryptomonnaies et met à jour ses packs de liquidités





B2Broker, l'un des principaux fournisseurs de liquidités et de technologie du secteur, a ajouté les contrats à terme non livrables (Non-Deliverable Forwards, NDF) à sa gamme existante d'options de liquidités. Cet ajout témoigne de l'engagement de la société à fournir à ses clients une gamme complète d'options d'actifs ainsi que des outils de gestion des risques de première qualité.

Désormais, B2Broker prend en charge pratiquement toutes les grandes catégories d'actifs, y compris :

Rolling Spot FX et métaux précieux

Instruments dérivés cryptographiques/CFD

Actions uniques/CFD

Indices boursiers

Énergies

Produits de base

Transferts électroniques de fonds

NDF

La nouvelle offre de B2Broker permet aux clients d'accéder aux marchés les plus liquides de l'économie mondiale actuelle, et confère des avantages significatifs en matière de tarification, de liquidités, d'exécution des ordres et de couverture.

Aperçu des NDF

Les NDF sont un type de produit financier dérivé utilisé dans le commerce mondial pour se prémunir contre les pertes causées par les variations des taux de change. Ces contrats permettent aux acheteurs et aux vendeurs de bloquer un taux de change convenu au début de la transaction, la différence entre le taux convenu et le taux de change en vigueur sur le marché étant réglée en espèces à une date ultérieure. Aucun échange physique de devises n'a lieu dans le cadre des transactions NDF.

Les NDF sont particulièrement utiles pour gérer les risques sur les marchés émergents, où il peut ne pas être pratique d'utiliser des contrats à terme en devise locale. Ils offrent aux entreprises un moyen rentable de gérer le risque de change, permettant aux parties de se protéger contre d'éventuelles pertes lorsqu'elles mènent des opérations internationales.

Devises des NDF chez B2Broker

B2Broker offre à ses clients une sélection complète de paires de devises de NDF pour se protéger contre les risques de fluctuation des prix sur de nombreux marchés en développement. Parmi ces paires figurent :

USD/BRL

USD/CLP

USD/COP

USD/IDR

USD/INR

USD/KRW

USD/TWD

Ce qu'offre B2Broker en matière de liquidités

B2Broker offre à ses clients une option plus souple et plus pratique pour les NDF en les structurant comme des contrats de différence (Contracts For Difference, CFD). Les NDF traditionnels ont un délai de règlement de J+30, mais les clients de B2Broker peuvent recevoir leurs règlements le jour ouvrable suivant grâce aux contrats CFD. Cette amélioration réduit les risques de règlement et permet d'accélérer le processus, offrant aux clients un niveau accru de sécurité et d'efficacité.

B2Broker offre à ses clients des taux de commission figurant parmi les plus compétitifs du marché, en mettant l'accent sur la fourniture du meilleur service possible aux courtiers institutionnels et particuliers.

Réduction des exigences de marge sur 10 CFD cryptographiques supplémentaires

En plus d'ajouter une nouvelle classe d'actifs, B2Broker a réduit les exigences de marge de 20 % à 10 % sur ces paires de devises spécifiques :

BNB/USD

DSH/USD

TRX/USD

XMR/USD

ZEC/USD

SOL/USD

DOT/USD

LNK/USD

AVA/USD

ATM/USD

Mise à jour de l'offre institutionnelle de liquidités PoP

B2Broker a mis à jour ses packs de liquidités institutionnels PoP en intégrant des points de connectivité pour les Prime Margin Accounts par le biais de OneZero, PrimeXM et Centroid. Cette amélioration permet aux clients de profiter des conditions STP/DMA (modèle A-book), ce qui se traduit par une réelle exécution sur le marché et par une transparence totale. De plus, B2Broker offre une assistance technique 24h/24 et 7j/7 pour garantir une exécution sans faille.

B2Broker offre une expérience d'intégration sans effort grâce à la mise en place gratuite du Prime Margin Account. En outre, les clients peuvent bénéficier de frais de liquidité mensuels minimaux abordables en fonction du volume négocié.

À propos de B2Broker

B2Broker est le premier fournisseur de technologie et de liquidités pour les institutions financières, les échanges de cryptomonnaies et les courtiers. Avec sa suite de services, B2Broker donne à ses clients l'accès à plus de 800 instruments de courtage dans huit classes d'actifs, leur permettant de négocier en toute confiance. Avec la dernière mise à jour de ses offres de liquidités, B2Broker est sur le point de consolider sa position de leader mondial dans l'espace du B2B.

19 juin 2023 à 14:05

