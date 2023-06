HYXiPOWER lance ses impressionnantes solutions de stockage solaire à Intersolar Europe 2023





MUNICH, 19 juin 2023 /PRNewswire/ -- Zhejiang Hyxi Technology Co., Ltd. (« HYXiPOWER »), une société d'énergie renouvelable de haute technologie spécialisée dans les solutions photovoltaïques (PV) intelligentes et les systèmes de stockage d'énergie (ESS), a présenté sa gamme complète de solutions à Intersolar Europe 2023 qui s'est tenue récemment à Munich du 14 au 16 juin 2023. Outre son impressionnante gamme complète de micro-onduleurs, d'onduleurs à chaîne, d'onduleurs hybrides, de stockage de batterie portable et de système de stockage d'énergie, la société a également dévoilé la nouvelle plateforme de gestion intelligente de l'énergie HYXiPOWER compatible avec les ordinateurs portables et les appareils mobiles, offrant aux utilisateurs une solution intelligente améliorée.

Lors de l'événement de renommée mondiale, HYXiPOWER a présenté pour la première fois ses micro-onduleurs de base, affichant les trois séries principales - modèles 1 en 1, 2 en 1 et 4 en 1 - dont la taille varie de 300W à 2 000W. Les micro-onduleurs 1-en-1 et 2-en-1 sont entièrement conformes aux normes photovoltaïques allemandes et prennent en charge divers modes de communication, y compris sub-1G et Wi-Fi, ce qui les rend parfaitement adaptés aux scénarios d'applications de bricolage tels que les balcons et les cours. Il permet aux utilisateurs finaux de réduire considérablement le coût d'investissement initial des systèmes photovoltaïques.

Cette dernière série de micro-onduleurs HYXiPOWER présente des avantages significatifs en matière de sécurité, de fiabilité, d'efficacité, de commodité, d'esthétique et d'intelligence qui offrent une tension de démarrage ultra-basse de 20 V et garantissent une production d'énergie soutenue.

Leur efficacité de conversion élevée de 96,7 % et le suivi autonome du point de puissance maximale (MPPT) améliorent la production d'énergie de 5 à 25 % par rapport aux systèmes photovoltaïques conventionnels. La série répond aux exigences de tension de sécurité les plus strictes en Amérique du Nord avec la capacité de fonctionner à 60 V, assurant efficacement la sécurité des produits.

De plus, ils bénéficient d'un indice de protection IP67 élevé, obtenu grâce à une technique de remplissage entièrement adhésive, qui garantit un fonctionnement fiable même dans les environnements les plus hostiles, avec une plage de fonctionnement comprise entre -40°C et +65°C.

Conçu avec un concept esthétique portable, pesant à peine 1,66 kg, la fonction plug-and-play permet une installation pratique, et le faible encombrement garantit qu'ils n'occupent pas beaucoup d'espace de vie. Les unités peuvent être exploitées et entretenues à distance grâce à un système de surveillance au niveau des composants en combinaison avec la nouvelle plateforme de gestion intelligente de l'énergie HYXiPOWER. La surveillance en temps réel des données de production d'électricité, associée à l'analyse des pannes et à l'alerte précoce, offre aux utilisateurs une gestion 24 heures sur 24 tout au long du cycle de vie du système.

L'innovation associée à la recherche et au développement (R&D) de classe mondiale est au coeur de la philosophie d'entreprise d'HYXiPOWER. L'équipe R&D comprend des experts en technologie déployée dans la construction et l'exploitation d'équipements photovoltaïques, y compris la topologie de l'alimentation, le contrôle des algorithmes, la plateforme cloud intelligente, l'intelligence artificielle (IA) et la sécurité des données du réseau clé. Les contributions de l'équipe ont joué un rôle déterminant dans les nombreuses avancées technologiques de la société. Pour soutenir ses efforts de R&D, HYXiPOWER a mis en place des laboratoires à la pointe de la technologie, notamment des installations de pointe pour la compatibilité électromagnétique (CEM), les radiofréquences (RF), l'analyse des défaillances et les tests de durée de vie hautement accélérés (HALT). Avec plus de 300 capacités de test au niveau du système et au niveau de l'appareil, ces laboratoires maintiennent une assurance qualité approfondie des produits. En outre, HYXiPOWER dispose d'un écosystème de chaîne d'approvisionnement robuste et de capacités de fabrication automatisées à la pointe de l'industrie pour assurer la qualité constante de la gamme de produits.

À l'avenir, HYXiPOWER se consacre à l'expansion de son réseau mondial de vente et de service afin de mieux servir ses clients dans plus de 100 pays à travers le monde. Avec un engagement fort envers les valeurs fondamentales de « Qualité, Innovation, Efficacité, Gagnant-gagnant », l'entreprise poursuivra ses efforts pour soutenir le développement durable des énergies renouvelables.

