Le gouvernement du Canada et l'Assemblée des Premières Nations redéfinissent et réorientent ensemble leurs priorités pour l'action climatique





GATINEAU, QC, le 19 juin 2023 /CNW/ - Pour faire progresser la réconciliation et l'autodétermination, le soutien du leadership des Autochtones dans la lutte contre les changements climatiques et la mise au point conjointe de solutions pour contrer cette réalité dans les communautés des Premières Nations sont essentiels. Aujourd'hui, l'Assemblée des Premières Nations et le gouvernement du Canada ont publié le cinquième rapport annuel du Comité mixte sur l'action climatique, dont les travaux reposent sur les partenariats et la reconnaissance véritable de la gouvernance, des droits et du leadership des Premières Nations.

Le rapport documente les étapes que les Premières Nations et le gouvernement fédéral ont franchies au cours de la dernière année vers un partenariat plus solide dans le domaine du climat.

En plus d'avoir grandement amélioré ses activités internes, le Comité a réussi à accélérer la participation pleine et entière des Premières Nations aux programmes liés à la croissance propre et à la lutte contre les changements climatiques, y compris à la Stratégie nationale d'adaptation. Le Comité a également fait des progrès en vue d'établir un programme de leadership des Autochtones dans les actions climatiques grâce à un dialogue approfondi avec les dirigeants des Premières Nations de partout au pays. De plus, le Comité a suivi et évalué les progrès réalisés à l'égard des priorités établies afin que les Premières Nations continuent de participer pleinement et entièrement aux programmes et aux décisions stratégiques liés aux changements climatiques.

Pour 2023, le Comité s'est engagé à tenir des discussions et à faire des progrès relativement aux cinq priorités suivantes :

examiner les politiques et les programmes du gouvernement fédéral dans le domaine de la croissance propre et des changements climatiques selon l'approche des Premières Nations concernant le climat; renforcer le leadership des Premières Nations dans les actions climatiques; favoriser une plus grande transparence, responsabilisation et communication dans les activités du Comité; continuer le travail en vue de définir des indicateurs et des critères propres aux Premières Nations pour pouvoir rendre des comptes sur la mise en oeuvre des programmes de financement fédéraux liés au climat et sur les retombées pour les Premières Nations; approfondir le dialogue intergénérationnel et intersectoriel sur les changements climatiques dans toutes les activités.

Le Comité reconnaît la nécessité de tenir compte des systèmes de connaissances autochtones, de respecter les normes minimales de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (y compris le droit au consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause) et d'intégrer les voix des jeunes, des femmes, des aînés et des participants de toutes les régions.

Citations

« Le Canada, tout comme le monde entier, est confronté à la triple crise des changements climatiques, de l'appauvrissement de la biodiversité et de la pollution. Ces trois crises sont interreliées, et pour y faire face, il faut miser sur une collaboration étroite, qui passe nécessairement par les partenariats avec les Autochtones. La publication aujourd'hui du rapport annuel de 2022 du Comité mixte sur l'action climatique constitue un important rappel des efforts de collaboration déployés et des récents progrès accomplis par le gouvernement du Canada et les Premières Nations. Le rapport montre comment nous accélérons la participation pleine et entière des Premières Nations aux programmes de conservation, de croissance propre et de lutte contre les changements climatiques. Nous sommes honorés de faire progresser les politiques sur les changements climatiques et la conservation de la nature grâce à ce partenariat, et j'ai très hâte de voir ce que nous accomplirons ensemble pour notre avenir commun qui sera caractérisé par l'évolution rapide du climat. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« La publication du cinquième rapport annuel du Comité mixte sur l'action climatique Premières Nations-Canada montre qu'en travaillant en collaboration, avec la pleine intégration de la gouvernance, des lois et des priorités des Premières Nations dans toutes les discussions, nous pouvons établir des solutions à long terme novatrices qui tiennent compte des systèmes de connaissances autochtones pour atténuer les changements climatiques, nous adapter à leurs répercussions et restaurer et protéger les écosystèmes. Les Premières Nations se sont érigées en tant que chefs de file mondiaux de l'action climatique. Je suis impatient de poursuivre sur cette lancée et de faire avancer les priorités énoncées dans le rapport en misant sur la reconnaissance des droits, titres et compétences inhérents et issus de traités des Premières Nations. »

- Paul (PJ) Prosper, chef régional, Assemblée des Premières Nations - Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve

Faits en bref

Le Comité mixte sur l'action climatique a vu le jour à la suite de la résolution n o 22/2017 de l'Assemblée des Premières Nations. Il a été créé en 2016 à l'issue d'un engagement pris par le premier ministre et le chef national de l'Assemblée des Premières Nations. Son travail est axé sur la lutte contre les changements climatiques et la croissance propre et est fondé sur la reconnaissance des droits, la collaboration et les partenariats.

22/2017 de l'Assemblée des Premières Nations. Il a été créé en 2016 à l'issue d'un engagement pris par le premier ministre et le chef national de l'Assemblée des Premières Nations. Son travail est axé sur la lutte contre les changements climatiques et la croissance propre et est fondé sur la reconnaissance des droits, la collaboration et les partenariats. Le Comité vise à favoriser la participation pleine et entière des Premières Nations aux mesures fédérales de lutte contre les changements climatiques. Il agit à titre de forum unique où les représentants des Premières Nations et les représentants fédéraux se réunissent pour discuter des priorités relatives aux changements climatiques et collaborent à l'élaboration des politiques climatiques.

Le mandat du Comité ne constitue pas un substitut ni une dispense de l'obligation de la Couronne de consulter les détenteurs de droits des Premières Nations à l'échelle locale, régionale et nationale sur les questions liées aux changements climatiques.

consulter les détenteurs de droits des Premières Nations à l'échelle locale, régionale et nationale sur les questions liées aux changements climatiques. Son travail consiste notamment à repérer les obstacles qui entravent la participation des Premières Nations aux processus décisionnels et leur accès aux programmes liés aux changements climatiques et à trouver des moyens de faire progresser l'autodétermination des Premières Nations en ce qui a trait aux mesures pour le climat.

Le Comité regroupe des représentants des Premières Nations de toutes les régions du Canada, des représentants de l'Assemblée des Premières Nations et des représentants du gouvernement du Canada provenant de plusieurs ministères fédéraux, dont Environnement et Changement climatique Canada, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada , Services aux Autochtones Canada, Ressources naturelles Canada et Infrastructure Canada.

Liens connexes

19 juin 2023 à 13:26

