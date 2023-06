Le gouvernement du Canada et la FCM investissent dans un programme de pointe de valorisation des résidus à Nelson (C.-B.)





NELSON, BC, le 19 juin 2023 /CNW/ - L'innovation canadienne pour lutter contre les changements climatiques avance à grands pas partout au pays, et les progrès sont visibles jusque dans les résidus alimentaires et les émissions qui en découlent. Le gouvernement du Canada et la Fédération canadienne des municipalités (FCM) travaillent ensemble pour soutenir les solutions novatrices.



Ainsi, aujourd'hui, l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles, et Scott Pearce, président de la FCM, ont annoncé un investissement de 395 700 $ à la Ville de Nelson (C.-B.) afin de l'aider à mener un projet pilote visant à évaluer des recycleurs de résidus alimentaires comme nouvelle méthode de valorisation des résidus organiques à l'aide d'appareils de prétraitement résidentiels.

Ce projet communautaire s'appuiera sur une première mise à l'essai de ces appareils de prétraitement de résidus alimentaires ménagers menée auprès de 151 ménages pour l'étendre à 1 100 ménages. Dans ce second projet pilote qui comprendra un volet d'éducation communautaire, l'essai sera effectué dans un quartier diversifié sur le plan démographique et des revenus des ménages, et composé d'habitations individuelles et à logements multiples.

S'il est fructueux, ce projet pilote aidera la Ville de Nelson à maximiser l'approche circulaire et la réduction des émissions de son programme de valorisation des résidus organiques. Elle fera ainsi partie des premières municipalités canadiennes à adopter un programme pilote de résidus organiques résidentiels prétraités à l'aide de cet appareil et à en tirer les nombreux avantages environnementaux, économiques et sociaux.

Une telle démonstration inciterait également d'autres municipalités des différentes régions du pays à envisager l'adoption de programmes de valorisation des résidus résidentiels.



Le Fonds municipal vert (FMV) est un programme administré par la Fédération canadienne des municipalités et financé à l'aide d'une dotation de 1,65 milliard de dollars du gouvernement du Canada. Le FMV aide les gouvernements municipaux à adopter plus rapidement des pratiques de développement durable. Il offre aux municipalités une conjugaison unique de financement, de ressources et de formation afin de les outiller pour renforcer leur résilience et réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Si nous agissons collectivement pour nous adapter aux changements climatiques, nous bâtirons des collectivités et des économies qui pourront prospérer pendant des générations.

«?L'innovation canadienne nous aide à relever de nombreux défis, notamment celui de la réduction des déchets alimentaires. Le gouvernement du Canada est heureux de financer l'élargissement d'un programme pilote efficace et novateur sur le compostage résidentiel à Nelson, en Colombie-Britannique. Je tiens à féliciter toutes les personnes impliquées et à les remercier pour leur engagement en faveur de la durabilité. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, Ministre des Ressources naturelles

« Trouver des solutions novatrices pour surmonter la crise du climat qui perdure est primordial pour tous les Canadiens. En appuyant des actions concrètes, nous écologisons nos communautés et nous préparons un meilleur avenir pour les prochaines générations. Je salue les efforts de la Ville de Nelson qui donne l'exemple en cheminant vers un avenir durable. »

Citation de Steven Guilbeault, Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Soutenues par le Fonds municipal vert, les municipalités de toutes tailles peuvent mettre en oeuvre des solutions durables intelligentes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Notre volet de financement de base continue d'aider des villes comme la Ville de Nelson à lancer des projets innovants et à les mener jusqu'à leur conclusion réussie. L'annonce d'aujourd'hui démontre encore une fois que c'est en travaillant ensemble que nous permettrons au Canada d'atteindre la carboneutralité visée en 2050. »

Scott Pearce, président de la FCM

