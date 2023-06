GreenShield verse 150 000 $ à la Croix-Rouge canadienne pour soutenir ses efforts de secours dans la lutte contre les feux de forêt





Les Canadiens et Canadiennes touchés par les catastrophes naturelles peuvent accéder à deux heures gratuites de thérapie en ligne.

TORONTO, le 19 juin 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, GreenShield a annoncé qu'elle aiderait davantage les personnes touchées par les feux de forêt et les autres situations d'urgence. Pour ce faire, elle verse 100 000 $ de plus à la Croix-Rouge canadienne, portant le total de ses dons à 150 000 $. Cette contribution servira à alimenter le Fonds de secours canadien contre les désastres, qui aide la Croix-Rouge canadienne à réagir rapidement aux situations d'urgence et à fournir une aide indispensable aux personnes dans le besoin.

De plus, GreenShield sait que, au-delà des dégâts matériels causés, les feux de forêt ont de lourdes conséquences sur le bien-être des gens, de leur famille et de leur communauté. Pour apporter son soutien, GreenShield Santé propose deux heures gratuites de thérapie en ligne par l'intermédiaire de son offre Inkblot pour aider les personnes touchées par les feux de forêt dans tout le Canada.

« Nous sommes de tout coeur avec les gens touchés par cette catastrophe », indique le président et chef de la direction de GreenShield, Zahid Salman. « Par ce don supplémentaire, nous voulons appuyer les efforts de secours immédiats déployés pour venir en aide aux personnes qui en ont besoin tout en favorisant le processus de guérison à long terme grâce à notre programme de soutien en santé mentale. Ensemble, nous pouvons changer les choses, redonner espoir à ces communautés et renforcer leur résilience. »

Dans le cadre de cet engagement supplémentaire, l'équipe de conseillers et conseillères de GreenShield est là pour offrir avec bienveillance à ces personnes un espace sûr où elles peuvent exprimer leurs émotions, faire le deuil et trouver de la force face à l'adversité. GreenShield Santé a pour but d'offrir de l'aide en santé mentale aux Canadiens et Canadiennes touchés par les désastres naturels. Cliquer ici pour accéder à deux heures gratuites de thérapie en ligne.

GreenShield égalera également les dons effectués par les membres de son personnel. Par le fait même, elle double leur contribution et appuyer davantage ces communautés.

L'amélioration de l'accès aux soins de santé pour tous fait partie de son ADN. Entreprise à vocation sociale sans but lucratif soucieuse de promouvoir une meilleure santé pour tous, GreenShield réinvestit dans la collectivité et déploie ses services pour soutenir les communautés canadiennes, en conformité avec sa mission, qui consiste à obtenir de meilleurs résultats en santé pour tous.

À propos de GreenShield

GreenShield est une organisation de services de santé et d'assurance intégrés et la première organisation au Canada à exercer ses activités à titre de fournisseur-payeur. GreenShield offre des services d'assurance, d'administration et de règlement des réclamations à titre de « payeur », en plus d'offrir des services en santé mentale, en pharmacie et en soins médicaux à titre de « fournisseur ». En unissant les fonctions de fournisseur et de payeur, GreenShield simplifie l'accès aux soins, élimine les obstacles administratifs et améliore les résultats en matière de santé pour sa clientèle.

GreenShield se distingue par sa configuration unique d'entreprise à vocation sociale sans but lucratif qui réinvestit dans la collectivité et déploie ses services pour soutenir les communautés canadiennes mal desservies par l'entremise de son secteur axé sur l'impact social, GreenShield Communautaire. Elle a pour objectif global d'investir 75 millions de dollars dans des initiatives d'impact social pour améliorer la vie d'au moins un million de Canadiens et Canadiennes d'ici 2025, et particulièrement en santé mentale et en soins dentaires. En tant que redoutable compétiteur, GreenShield continue d'innover en faisant évoluer son offre pour être en mesure d'atteindre son objectif, soit promouvoir une meilleure santé pour tous.

GreenShield.ca

* GreenShield désigne collectivement Green Shield Canada (GSC), l'Association Green Shield et Holdings Green Shield Inc. Cette dernière est la principale entreprise utilisée pour héberger les filiales de services de santé et d'administration, y compris Inkblot, Tranquility, BCH Consultants, NKS Health Canada, The Health Depot Pharmacy, Benecaid et Computer Workware Inc. Holdings Green Shield Inc. est elle-même une filiale en propriété exclusive de l'Association Green Shield, un organisme sans but lucratif.

19 juin 2023 à 12:55

