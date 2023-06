Huasun Energy obtient les plus hautes performances en termes de rendement énergétique lors du test PQP de PVEL





XUANCHENG, Chine, 19 juin 2023 /PRNewswire/ -- Le panneau solaire Himalaya G12-132 bifacial à double verre HJT de Huasun Energy démontre des résultats et une fiabilité exceptionnels. Grâce à ses performances élevées, Huasun est devenu l'un des «?Meilleurs Résultats?» sur la base des données obtenues dans le cadre du programme de qualification des produits (PQP) de PVEL.

Dans le cadre d'un test PQP rigoureux, six tests sont inclus dans la publication de 2023 : cycles thermiques, chaleur humide, séquence de contraintes mécaniques, dégradation induite par le potentiel (PID), dégradation induite par la lumière (LID) + dégradation induite par la lumière et les températures élevées (LETID), et performance PAN, qui joue un rôle crucial dans l'évaluation de la performance réelle en comparant les résultats modélisés aux mesures réelles dans le cadre d'un régime de test accéléré de la durée de vie.

Notamment, en termes de performance PAN, qui prévoit l'alignement du système avec les prévisions de rendement énergétique en utilisant le logiciel de modélisation standard PVsyst, le panneau solaire HJT Himalaya G12-132 bifacial à double vitrage de Huasun Energy a atteint un rendement énergétique supérieur sur les sites PV simulés documentés dans les rapports PAN de PVEL.

D'après les simulations de rendement énergétique de PVsyst effectuées à Las Vegas et à Boston, les performances remarquables de Huasun dépassent celles de tous les autres fabricants de panneaux en termes de rendement énergétique spécifique. À Las Vegas en particulier, le rendement énergétique spécifique des panneaux Himalaya G12-132 est jusqu'à 80 kWh/kWp plus élevé que celui des autres « Meilleurs Résultats » augmentant de 4 % par rapport à la plupart des panneaux (l'axe vertical représente le nombre de panneaux testés et l'axe horizontal les résultats des simulations de rendement énergétique spécifique à l'aide du PVsyst). Cette reconnaissance bien méritée place Huasun parmi les « Meilleurs Résultats ».

Tristan Erion Lorico, vice-président du marketing chez PVEL, félicite l'équipe de Huasun pour la performance exceptionnelle de ses panneaux lors du test PQP. Il souligne que le graphique du rendement énergétique spécifique montre une valeur aberrante avec d'excellents résultats, qui s'avère être Huasun.

Avec cette reconnaissance, Huasun Energy ouvre la voie à la fabrication de panneaux fiables et de haute qualité À ce jour, la puissance maximale du panneau Himalaya G12-132 est de 730,55 W, avec un rendement maximal de 23,52 %. Mais le travail ne s'arrête pas là. Huasun s'engage à découvrir de nouvelles méthodes pour améliorer l'efficacité, la durabilité et la fiabilité des panneaux afin d'augmenter continuellement les rendements énergétiques.

À propos de Huasun Energy

Anhui Huasun Energy Co., Ltd. (ci-après dénommée « Huasun ») a été fondée en juillet 2020 à Xuancheng, en Chine. Huasun est une entreprise technologique innovante spécialisée dans le développement et la production de plaquettes solaires à hétérojonction (HJT) à base de silicium de type N à très haut rendement, de cellules et de panneaux, ainsi que dans la fabrication à grande échelle. En tant que pionnier industriel de la technologie HJT, Huasun a livré près de 1,5 GW de produits HJT à plus de 30 pays dans le monde et se classe comme le plus grand fabricant de HJT au monde, avec une capacité de 5,1 GW de produits solaires HJT à haut rendement. Huasun compte sur une équipe de R&D de plus de 200 professionnels chevronnés pour faire progresser la recherche et le développement de la technologie HJT à haut rendement, fabriquer des produits HJT et fournir des solutions d'énergie propre. Huasun s'efforce d'améliorer en permanence l'efficacité des cellules et des panneaux solaires afin de parvenir à une production de masse à faible coût des produits HJT.

