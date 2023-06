REPT BATTERO présente sa nouvelle gamme de produits lors du salon The Smarter E Europe, y compris la première batterie 320 Ah disponible à l'échantillonnage au monde





MUNICH, 19 juin 2023 /PRNewswire/ -- REPT BATTERO, l'un des principaux fournisseurs de solutions de stockage d'énergie, a participé au Salon européen de l'énergie intelligente, événement phare du secteur qui s'est tenu du 14 au 16 juin. La société a présenté sa dernière innovation, la série de batteries Wending, au stand C3-220 lors de l'événement connu sous le nom de « The Smarter E Europe ».

L'objectif principal de la participation de REPT BATTERO était d'introduire et de promouvoir ses batteries Wending 320 Ah et 340 Ah. Le modèle 320 Ah répond avec succès aux normes de certification rigoureuses TÜV Rheinland, confirmant sa position de leader dans le domaine du stockage d'énergie. En mettant en valeur ces produits innovants, REPT BATTERO visait à accroître la visibilité de la marque et à favoriser les partenariats industriels, tout en échangeant des connaissances avec des acteurs clés de l'industrie.

« Nous sommes honorés de faire partie de ce salon et sommes ravis de présenter notre dernière réalisation technique, la série de batteries Wending », a déclaré Jason Hong, directeur des ventes à l'étranger. « Ces produits représentent une amélioration significative de la disponibilité des produits avec une augmentation remarquable de plus de 7 % de l'efficacité d'utilisation de l'espace, ce qui signifie que le même volume aura une capacité énergétique plus élevée. »

La particularité de la série de produits Wending est l'inclusion de piles REPT BATTERO 320 Ah de grande capacité, la première du secteur à répondre aux normes de certification UL 9540A pour les cellules de plus de 300 Ah. Cette certification garantit aux utilisateurs la qualité et la fiabilité supérieures des produits REPT BATTERO.

REPT BATTERO a établi des partenariats avec des marques de renom comme Powin, un important fabricant de systèmes de stockage d'énergie. Ces liens confirment le dévouement de l'entreprise envers l'excellence ainsi que la reconnaissance de sa technologie de pointe par l'industrie.

REPT BATTERO va augmenter sa production pour répondre à la forte demande de ses cellules de batterie 320 Ah. Il s'agit donc de la première entreprise du secteur à intensifier sa production, marquant ainsi une étape importante. Cette réussite souligne l'engagement de l'entreprise en faveur de l'innovation et sa position de leader mondial dans le domaine de la technologie des batteries.

Les données de l'Institut Gao Gong (GGII) montrent que les piles REPT BATTERO 320 Ah seront les premières au monde à être disponibles à l'échantillonnage, ce qui constitue également une étape importante pour l'industrie alors qu'elle progresse vers des solutions de stockage d'énergie avancées.

L'entreprise vise à augmenter sa capacité de production de batteries à plus de 150 GWh d'ici 2025. Ils prévoient de s'étendre à l'échelle mondiale en créant des sites de production en Indonésie, en France et en Amérique du Nord. Ces mesures aideront l'entreprise à répondre à la demande croissante de solutions de stockage d'énergie, tout en demeurant engagée envers des solutions énergétiques durables et fiables pour un avenir plus vert.

À propos de REPT BATTERO

REPT BATTERO a été fondée en 2017 en tant que première incursion du groupe industriel Tsingshan dans l'investissement dans les nouvelles énergies. Elle se spécialise dans les batteries lithium-ion utilisées dans les systèmes d'alimentation et de stockage d'énergie, et possède un capital social de 2,1 milliards de yuans. Ses centres de R&D sont situés à Shanghai, Wenzhou et Jiaxing. Ses principaux produits comprennent des batteries au lithium-fer-phosphate à lame carrée en aluminium et des batteries ternaires pour les voitures de tourisme, les véhicules commerciaux, les machines d'ingénierie et les solutions de stockage d'énergie. En 2022, REPT BATTERO s'est classée parmi les dix premières entreprises nationales de batteries en termes de capacité installée.

