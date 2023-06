Montran et Imágenes Computarizadas de Guatemala, S.A. (ICG) s'engagent dans un partenariat stratégique pour faire progresser les solutions de paiement instantané de pointe





NEW YORK et GUATEMALA, 19 juin 2023 /CNW/ - Montran, un important fournisseur mondial de solutions d'infrastructure de paiement et de marché de titres, a dévoilé un partenariat stratégique pour les paiements instantanés avec Imágenes Computarizadas de Guatemala, S.A. (ICG), chef de file dans le domaine des services de compensation technologiques et des transferts électroniques au Guatemala. Cette alliance collaborative mettra l'accent sur le déploiement du système de paiement instantané, de la plateforme de paiement instantané multiclient et de la solution antifraude de Montran, ce qui représente une évolution importante dans le paysage de la technologie financière de la région.

La plateforme de paiement instantané multiclient de Montran offrira une solution de déploiement rapide et évolutive qui permettra à plus de 20 banques guatémaltèques de traiter les paiements instantanés de la façon la plus transparente et la plus efficace possible, ce qui apportera un rendement immédiat sur l'investissement pour les banques.

« Il s'agit d'une nouvelle ère pour les solutions financières et d'un tournant important dans l'industrie des paiements au Guatemala, a commenté Erhard Schafer, directeur général d'ICG. Les solutions de Montran sont reconnues pour leur technologie de pointe, leur sécurité, leur stabilité et leur efficacité. Leur mise en oeuvre permet à ICG de perturber le paysage des paiements, de révolutionner nos offres et d'améliorer l'expérience client. »

Faisant écho à ce sentiment, José Escobar, directeur général de Montran LATAM, souligne l'impact transformateur de ce partenariat. « Nos solutions de pointe permettront de traiter de manière fluide les paiements instantanés, d'atténuer les complexités et d'accroître l'efficacité opérationnelle. En plus de la détection et de la prévention proactives de la fraude, les banques, les entreprises et les consommateurs disposeront d'un environnement de paiement instantané sûr et fiable. »

L'objectif de Montran et d'ICG est d'optimiser les capacités de transaction immédiates, d'améliorer la souplesse opérationnelle et de renforcer les mesures de sécurité, afin d'offrir aux clients partout au Guatemala une expérience de paiement instantané fluide, sûre et efficace.

« Alors que nous commençons à mettre en oeuvre les solutions de paiement instantané de Montran, nous sommes impatients de constater le potentiel transformateur de ce partenariat, a ajouté M. Escobar. Cette collaboration représente une approche prometteuse à la fois pour Montran et pour ICG. »

À propos de Montran

Montran est le principal fournisseur de solutions et de services d'infrastructure pour l'industrie du paiement et le marché des valeurs mobilières pour nombre des plus grandes institutions financières au monde, et comprend des installations et des services opérationnels essentiels à la mission dans plus de 80 pays. Pour obtenir plus de renseignements, consultez le site www.montran.com.

À propos d'ICG

ICG (Computerized Images of Guatemala) est un chef de file des services de compensation technologiques pour les transferts électroniques au Guatemala. Depuis plus de 24 ans, ICG offre des solutions novatrices et personnalisées qui aident les entités bancaires à rationaliser leurs opérations, à améliorer leur efficacité et à réussir dans un environnement commercial en constante évolution.

