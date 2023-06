Le CABHI injecte plus de 1,9 million de dollars dans la plus récente cohorte d'innovations en soins de santé pour les personnes âgées et leurs aidants naturels





L'investissement met en lumière des innovations de chercheurs et de travailleurs de la santé partout au Canada

TORONTO, le 19 juin 2023 /CNW/ - Le Centre d'innovation sur la santé du cerveau et le vieillissement (CABHI), propulsé par Baycrest, a annoncé aujourd'hui avoir injecté plus de 1,9 million de dollars à l'appui du développement et de la validation de 40 innovations visant à améliorer la qualité de vie des personnes âgées, des personnes atteintes de démence et de leurs aidants naturels.

Le financement est offert dans le cadre du programme Spark du CABHI, programme qui appuie le développement, par des chercheurs et des travailleurs de la santé de première ligne, d'innovations locales visant à résoudre des problèmes de soins de santé réels. Outre le soutien financier, le programme Spark offre des occasions d'encadrement, de mentorat et de réseautage, sous la direction de l'équipe d'experts du CABHI, pour veiller à ce que les projets soient en position de réussir, de s'inscrire dans la durabilité et de générer le maximum de retombées.

La dernière cohorte est composée de projets d'innovation portant sur les thèmes prioritaires du CABHI, à savoir le soutien aux soignants, le vieillissement chez soi, la coordination des soins et la navigation dans le réseau de soins, et la santé cognitive et mentale. Presque toutes les provinces et tous les territoires du pays sont représentés dans cette cohorte, ce qui souligne la vaste portée géographique du CABHI dans le domaine des soins aux personnes âgées au Canada. Des projets sont déjà en cours et continueront de progresser au cours de la prochaine année.

Parmi les innovations financées, mentionnons les suivantes :

un programme novateur d'intervention en réalité virtuelle à faible coût, personnalisé et géré à distance visant à améliorer la perception visuelle chez les personnes âgées;

une trousse de formation sur l'empathie à l'égard de la démence pour les partenaires de soins de personnes atteintes de démence;

un réseau de capteurs tactiles doux, souples et extensibles pour prévenir les blessures liées à la pression;

un cycloergomètre compact pour aider les personnes âgées à maintenir leur capacité fonctionnelle.

Visitez le site cabhi.com/fr/spark pour voir la liste complète.

« Ensemble, avec des partenaires importants comme le Centre d'innovation sur la santé du cerveau et le vieillissement (CABHI), nous continuerons d'appuyer les innovations qui contribuent à améliorer la qualité de vie des personnes âgées, des personnes atteintes de démence, de leur famille et de leurs aidants naturels. Grâce à cette dernière cohorte du programme Spark du CABHI, il y aura un meilleur soutien pour les aidants naturels, plus de soutien pour aider les personnes âgées à demeurer plus longtemps à la maison, une meilleure coordination des soins et une meilleure navigation, et une meilleure santé cognitive et mentale. Ces projets poursuivent la mise en oeuvre de la stratégie nationale sur la démence afin d'aider à améliorer la vie d'un très grand nombre de Canadiens », a déclaré l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé.

« Les fournisseurs de soins de santé de l'Ontario ont des connaissances clés et une expérience pratique qui peuvent améliorer grandement la qualité de vie des personnes âgées », a déclaré Jill Dunlop, ministre des Collèges et Universités. « C'est pourquoi notre gouvernement est fier d'appuyer 40 projets novateurs dans le cadre du programme Spark du CABHI, en misant sur l'expertise des travailleurs de la santé et des chercheurs pour s'assurer que les aidants naturels disposent des outils, des ressources et du soutien dont ils ont besoin pour améliorer le bien-être de leurs proches atteints de démence. »

« Grâce au programme Spark, le CABHI propulse les innovations locales pour soutenir la population canadienne vieillissante. Les chercheurs et les travailleurs de la santé possèdent une pléthore de connaissances sur les défis particuliers auxquels les personnes âgées, les personnes atteintes de démence et leurs aidants naturels sont confrontés. Pourtant, ils ne se considèrent pas toujours comme des innovateurs ou des entrepreneurs », affirme Allison Sekuler, présidente et scientifique en chef du CABHI. « Le programme Spark permet à ces travailleurs de première ligne de traduire leur savoir et leurs idées en projets d'innovations visant à améliorer la qualité de vie et le bien-être des personnes âgées dans leur foyer et ailleurs. »

Le CABHI remercie sincèrement ses investisseurs, soit le gouvernement de l'Ontario par l'entremise du ministère des Collèges et Universités, ainsi que le gouvernement du Canada par l'intermédiaire de l'Agence de la santé publique du Canada.

Pour en savoir plus sur les travaux du CABHI, visitez www.cabhi.com/fr .

À PROPOS DU CABHI

Le CABHI est un stimulateur de solutions pour le secteur du vieillissement et de la santé du cerveau. Il fournit du financement et du soutien aux innovateurs en vue de l'élaboration, de la mise à l'essai et de la diffusion d'idées et de technologies nouvelles qui répondent aux besoins non satisfaits relativement à la santé du cerveau et aux soins aux personnes âgées. Établi en 2015, il est le résultat du plus important investissement dans la santé du cerveau et le vieillissement de l'histoire du Canada. Le CABHI est une collaboration unique de partenaires des soins de santé, des sciences, de l'industrie, du secteur sans but lucratif et du gouvernement; son but est de contribuer à améliorer la qualité de vie de la population mondiale vieillissante, en permettant aux personnes âgées de vieillir en toute tranquillité dans le cadre de leur choix tout en maintenant leur bien-être cognitif, émotionnel et physique.

SOURCE Centre for Aging + Brain Health Innovation

19 juin 2023 à 09:58

