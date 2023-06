AVIS AUX MÉDIAS - Annonce du financement et pelletée de terre d'un projet de logement étudiant abordable de l'UTILE à Trois-Rivières





TROIS-RIVIÈRES, QC, le 19 juin 2023 /CNW/ - L'Unité de travail pour l'implantation de logement (UTILE) invite les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle seront annoncés les détails et le financement du tout premier projet de logement étudiant abordable de l'UTILE à Trois-Rivières. La conférence de presse sera suivie d'une période de questions, d'une pelletée de terre et d'une prise de photo.

Prendront parole :

M. Laurent Levesque, directeur général et cofondateur de l'UTILE ;

Mme France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation ;

M. Jean Boulet, député de Trois-Rivières, ministre du Travail, ministre responsable de la Mauricie ;

M. Daniel Cournoyer, maire suppléant de Trois-Rivières ;

Martin Raymond, vice-président principal aux investissements du Fonds immobilier de solidarité FTQ ;

Élise Proulx, cheffe développement économique, Québec chez Ivanhoé Cambridge.

Seront aussi disponibles pour entrevues :

M. Claude Foster, président-directeur général de la Société d'habitation du Québec (SHQ) ;

L'Association générale des étudiants de l'UQTR (AGE UQTR) ;

Mme Nancy Lemay, vice-rectrice à l'administration et aux finances de l'UQTR ;

La Fondation Lucie et André Chagnon, le Fondaction, la Fondation Mirella et Lino Saputo ainsi que la Fondation J. Armand Bombardier.

DATE : Mercredi 21 juin 2023



HEURE : 9h



ENDROIT : 2000 Bd des Récollets, Trois-Rivières

sous un chapiteau situé entre le Centre Desjardins Entreprises et le site du chantier (voir épingle : https://goo.gl/maps/yspe5Sqnx8RQiCD48 )

