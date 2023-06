Nouveau président de l'Institut canadien des actuaires et Prix de la présidence de cette année





OTTAWA, 19 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La semaine dernière lors du Congrès annuel 2023 de l'Institut canadien des actuaires (ICA), Steve Prince, Fellow de l'ICA (FICA), a été intronisé président pour la période 2023-2024, à compter du 1er juillet 2023. Fort d'un parcours exceptionnel en services actuariels et d'une vaste expérience du secteur, il est prêt à diriger l'ICA et à piloter son développement et son évolution continus.



Tout au long de sa carrière, Steve Prince a apporté des contributions considérables au domaine de l'actuariat. Il est l'auteur de nombreuses publications pour l'ICA et d'autres organisations, traitant de sujets tels que la modélisation, l'évaluation, les processus de répartition et l'équité. En reconnaissance de son travail, il a reçu le Prix excellence de l'ICA en juin 2021, honorant ses importantes contributions bénévoles.

Lauréats et lauréates du Prix de la présidence 2023 de l'ICA

Lors des cérémonies du congrès annuel, la présidente de l'ICA en fin de mandat, Hélène Pouliot, FICA, a remis le Prix de la présidence aux membres de l'ICA qui ont dirigé la mise en oeuvre de la Norme internationale d'information financière (IFRS) 17.

Ce prix, décerné chaque année par le président ou la présidente de l'ICA, rend hommage aux membres ayant apporté une contribution de taille à la profession actuarielle au Canada. Cette année, les FICA Steve Bocking, Marie-Andrée Boucher, Sarah Chevalier, Simon Guénette, Satnam MacLean, Cynthia Potts et Les Rehbeli ont reçu le prix pour leurs réalisations exceptionnelles.

L'IFRS 17 est une nouvelle norme comptable qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2023, établissant les principes de comptabilisation, d'évaluation et de présentation des contrats d'assurance entrant dans son champ d'application. La mise en oeuvre de l'IFRS 17 a une incidence profonde au niveau des opérations et des affaires sur l'industrie de l'assurance, nécessitant une gestion et une coordination méticuleuses entre actuaires, comptables et spécialistes du domaine de la finance. La Commission directrice sur la norme IFRS 17, la Commission des rapports financiers des compagnies d'assurance-vie et la Commission des rapports financiers des compagnies d'assurances IARD ont joué un rôle central dans ces efforts, assurant une coordination efficace et fournissant des conseils en temps opportun aux membres de l'ICA concernant l'IFRS 17.

L'ICA remercie et salue ces lauréats et lauréates, ainsi que tous les bénévoles qui ont contribué aux projets et initiatives en lien avec l'IFRS 17, pour leur dévouement exceptionnel envers l'Institut et la profession actuarielle au Canada.

L' Institut canadien des actuaires (ICA) est l'organisme de qualification et de gouvernance de la profession actuarielle au Canada. Nous élaborons et maintenons des normes rigoureuses, partageons notre expertise en gestion du risque et faisons progresser la science actuarielle pour améliorer la vie des gens au Canada et à l'échelle du monde. Nos plus de 6 000 membres utilisent leurs connaissances en mathématiques, en statistiques, en analyse de données et en affaires dans le but de prodiguer des services et des conseils de la plus haute qualité afin d'aider les personnes et les organisations canadiennes à faire face à leur avenir en toute confiance.

