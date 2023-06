First Mining Gold publie son deuxième rapport annuel sur l'ESG





VANCOUVER, BC, le 19 juin 2023 /CNW/ - First Mining Gold Corp. (« First Mining » ou la « Société ») (TSX: FF) (OTCQX: FFMGF) (FRANCFORT: FMG) a le plaisir d'annoncer la publication de son deuxième rapport annuel sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance (« rapport ESG ») pour l'année 2022 (« rapport ESG »). Le Rapport ESG fournit un aperçu complet des engagements, des pratiques et des performances de la Société en matière d'ESG.

« First Mining est ravie de publier son deuxième rapport annuel sur l'ESG, qui représente une autre étape dans son parcours d'exploitation responsable et durable », a déclaré Dan Wilton, chef de la direction de First Mining. « Avec l'acquisition du projet aurifère Duparquet en 2022, nous sommes heureux d'avoir l'occasion de mettre en évidence nos indicateurs ESG dans deux grands projets de développement aurifère au Canada. First Mining continue de mettre en oeuvre des programmes et des initiatives qui s'alignent sur nos solides objectifs de gestion de l'environnement, nos objectifs de relations avec les communautés, nos solides pratiques de gouvernance d'entreprise et notre engagement en faveur de l'amélioration continue. À l'horizon 2023, nous nous efforcerons de nous aligner en permanence sur les meilleures pratiques afin d'assurer un héritage positif durable pour les régions dans lesquelles nous travaillons et pour nos opérations. »

Le rapport ESG 2022 de First Mining peut être consulté et téléchargé à l'adresse suivante : https://firstmininggold.com/esg/esg-report/.

À propos de First Mining Gold Corp.

First Mining est un promoteur aurifère qui fait avancer deux des plus grands projets aurifères au Canada, le projet aurifère Springpole dans le nord-ouest de l'Ontario, où nous avons commencé une étude de faisabilité et où les activités d'obtention de permis sont en cours avec un projet d'étude d'impact environnemental ("EIE") pour le projet publié en juin 2022, et le projet aurifère Duparquet, Pitt Gold, Duquesne et Porcupine East au Québec, un ensemble d'actifs de développement à un stade avancé situés sur la zone de faille Destor-Porcupine dans la région prolifique de l'Abitibi. First Mining possède également le projet aurifère Cameron en Ontario et un portefeuille de projets aurifères, notamment le projet aurifère Pickle Crow (en cours de développement en partenariat avec Auteco Minerals Ltd.), le projet aurifère Hope Brook (en cours de développement en partenariat avec Big Ridge Gold Corp.), ainsi qu'une participation importante dans Treasury Metals Inc.

First Mining a été créée en 2015 par M. Keith Neumeyer, président fondateur et chef de la direction de First Majestic Silver Corp.

AU NOM DE FIRST MINING GOLD CORP.

Daniel W. Wilton

Chef de la direction et directeur

Mise en garde concernant les déclarations prévisionnelles

Le présent communiqué de presse contient certaines « informations prévisionnelles » et »déclarations prévisionnelles » (collectivement « déclarations prévisionnelles ») au sens de la législation canadienne et américaine applicable en matière de valeurs mobilières, y compris la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations prévisionnelles sont faites à la date du présent communiqué de presse. Les déclarations prévisionnelles sont souvent, mais pas toujours, identifiées par des termes tels que « s'attendre à », « anticiper », « croire », « planifier », « projeter », « avoir l'intention de », « estimer », « envisager », « potentiel », « possible », « stratégie », « buts », « opportunités », « objectifs », ou des variations de ces termes, ou déclarant que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « seraient » ou « seront » pris, se produisent ou sont atteints, ou la forme négative de l'un de ces termes et d'autres expressions similaires.

Les énoncés prévisionnels contenus dans le présent communiqué de presse se rapportent à des événements futurs ou à des performances futures et reflètent les estimations, prédictions, attentes ou croyances actuelles concernant l'avenir. Toutes les informations prévisionnelles sont basées sur les croyances actuelles de Mine d'or Duparquet ou de ses consultants ainsi que sur diverses hypothèses qu'ils ont formulées et sur les informations dont ils disposent actuellement. Il n'y a aucune garantie que ces déclarations se révèlent exactes, et les résultats réels et les événements futurs pourraient différer matériellement de ceux anticipés dans ces déclarations. Les déclarations prévisionnelles reflètent les convictions, les opinions et les projections à la date où elles sont faites et reposent sur un certain nombre d'hypothèses et d'estimations qui, bien que considérées comme raisonnables par les parties concernées, sont intrinsèquement soumises à d'importantes incertitudes et éventualités commerciales, économiques, concurrentielles, politiques et sociales. Ces facteurs incluent, sans s'y limiter, le fait que les activités, les opérations et la situation financière de la société pourraient être matériellement affectées par l'apparition d'épidémies, de pandémies ou d'autres crises sanitaires, telles que la COVID-19, et par les réactions des acteurs gouvernementaux et privés à de telles épidémies ; les risques pour la santé et la sécurité des employés résultant de l'apparition d'épidémies, de pandémies ou d'autres crises sanitaires, telles que la COVID-19, qui peuvent entraîner un ralentissement ou une suspension temporaire des activités dans tout ou partie des propriétés minières de la société ainsi qu'à son siège social ; les fluctuations des prix au comptant et à terme de l'or, de l'argent, des métaux de base ou de certaines autres matières premières ; les fluctuations des marchés des devises (telles que le dollar canadien par rapport au dollar américain) ; l'évolution des gouvernements nationaux et locaux, de la législation, de la fiscalité, des contrôles, des réglementations et des développements politiques ou économiques ; les risques et dangers associés à l'exploration minière, au développement et à l'exploitation minière (y compris les risques environnementaux, les accidents industriels, les formations inhabituelles ou inattendues, les pressions, les effondrements et les inondations) ; l'existence de lois et de réglementations susceptibles d'imposer des restrictions à l'exploitation minière ; les relations avec les employés ; les relations avec les communautés locales, les populations autochtones et les autres parties prenantes, ainsi que leurs revendications ; la disponibilité et l'augmentation des coûts associés aux intrants miniers et à la main-d'oeuvre ; la nature spéculative de l'exploration minière et du développement minier ; les titres de propriété. ; et les risques supplémentaires décrits dans la notice annuelle de la société pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 déposée auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières sous le profil SEDAR de la société à l'adresse www.sedar.com, et dans le rapport annuel de la société sur le formulaire 40-F déposé auprès de la SEC sur EDGAR.

Mine d'or Duparquet met en garde contre le fait que la liste des facteurs susceptibles d'affecter les résultats futurs n'est pas exhaustive. Lorsqu'ils s'appuient sur nos énoncés prévisionnels pour prendre des décisions concernant First Mining, les investisseurs et autres personnes doivent examiner attentivement les facteurs susmentionnés ainsi que d'autres incertitudes et événements potentiels. Mine d'or Duparquet ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prévisionnelles, écrites ou orales, qui peuvent être faites de temps à autre par la société ou en notre nom, sauf si la loi l'exige.

Avertissement aux investisseurs américains

La Société est un « émetteur privé étranger » au sens de la règle 3b-4 de la loi américaine Securities Exchange Act de 1934, telle que modifiée, et peut se prévaloir du régime d'information multinational Canada-États-Unis ; elle est donc autorisée à préparer les informations techniques contenues dans le présent document conformément aux exigences des lois sur les valeurs mobilières en vigueur au Canada, qui diffèrent des exigences des lois sur les valeurs mobilières actuellement en vigueur aux États-Unis. En conséquence, les informations concernant les gisements minéraux présentées ici peuvent ne pas être comparables aux informations rendues publiques par les sociétés qui publient leurs rapports conformément aux normes américaines.

Les informations techniques contenues dans ce communiqué de presse n'ont pas été préparées conformément aux exigences des lois sur les valeurs mobilières des États-Unis et utilisent des termes conformes aux normes de déclaration du Canada, certaines estimations étant préparées conformément au règlement NI 43-101.

Le règlement NI 43-101 est une règle élaborée par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières qui établit des normes pour toutes les informations scientifiques et techniques communiquées au public par un émetteur et concernant les éléments importants de sa stratégie de développement durable.

