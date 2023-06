Incendies de forêt - Modification du territoire touché par l'interdiction d'accès en forêt sur les terres du domaine de l'état et par la fermeture de chemins forestiers





QUÉBEC, le 18 juin 2023 /CNW/ - Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) a décidé de modifier l'interdiction d'accès en forêt sur les terres du domaine de l'État et la fermeture des chemins forestiers annoncées le 14 juin 2023. Cette décision a été prise de concert avec le ministère de la Sécurité publique (MSP) et la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU).

En raison des faibles précipitations reçues au cours des derniers jours et des faibles précipitations annoncées en début de semaine, les indices d'inflammabilité pourraient passer de très élevés à extrêmes pour plusieurs régions du Québec au cours des prochains jours.

Afin d'assurer la protection de la population et de soutenir au mieux la SOPFEU et ses partenaires dans le combat des feux sur le territoire, le MRNF procédera dès demain à l'élargissement du territoire touché par l'interdiction d'accès en forêt sur les terres du domaine de l'État et aux chemins forestiers qui s'y trouvent.

Cette modification prendra effet le 19 juin 2023, à 12 h.

Voici la carte de localisation du territoire touché. Les modifications apportées à la mesure ciblent principalement les régions de l'Abitibi-Témiscamingue, de la Mauricie, du Nord-du-Québec, du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord.

L'interdiction d'accès en forêt sur les terres du domaine de l'État et la fermeture des chemins s'appliqueront sur le territoire suivant :

NORD-DU-QUÉBEC : Jamésie (991), Eeyou Istchee (Waswanipi, Mistissini, Oujé-Bougoumou, Chisasibi, Eastmain, Nemiscau, Waskaganish, Wemindji) (993).

CÔTE-NORD : La Haute-Côte-Nord (95) pour sa portion au nord de la latitude 49° 15' et à l'ouest de la longitude 69° 33', Manicouagan (96) pour sa portion délimitée par les points cardinaux suivants :

68° 56' O 49° 28' N

68° 56' O 49° 47' N

68° 25' O 49° 47' N

68° 25' O 49° 28' N

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN : Maria-Chapdelaine (92) et Le Domaine-du-Roy (91) pour leur portion au nord de la latitude 49° 04', Le Fjord-du-Saguenay (942) pour sa portion au nord de la latitude 49° 15'.

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE : Témiscamingue (85) pour sa portion au nord de la latitude 47° 32' et à l'est de la longitude 78° 01', Rouyn-Noranda (86), Abitibi-Ouest (87), Abitibi (88), La Vallée-de-l'Or (89) pour sa portion au nord de la latitude 47° 32'.

MAURICIE : La Tuque (90) pour sa portion à l'ouest de la longitude 74° 31' jusqu'à la latitude 48° 13' et pour sa portion au nord de la latitude 48° 13'.

OUTAOUAIS : La Vallée-de-la-Gatineau (83) pour sa portion au nord de la latitude 47° 24'.

Le Ministère tient à rappeler à la population qu'en cette période où des incendies majeurs font rage sur certains territoires du Québec, la plus grande prudence est de mise. La collaboration de l'ensemble des utilisateurs et utilisatrices du territoire forestier est essentielle pour protéger nos forêts et assurer la sécurité de la population.

Par ailleurs, l'interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité ainsi que la restriction de travaux en forêt sont toujours en vigueur sur certains territoires du Québec. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez la section Communiqués du site Web de la SOPFEU.

Les personnes qui souhaitent obtenir des renseignements sur le territoire fermé sont invitées à consulter la page Web Feu de forêt du gouvernement du Québec, le site Web de la SOPFEU et la carte interactive Forêt ouverte ou à communiquer avec Services Québec au numéro sans frais 1 877 644-4545.

