JinenU Solar fait ses débuts à l'Intersolar Europe : Un modèle de personnalisation de module innovant attire l'attention - Shine in Europe

MUNICH, 17 juin 2023 /PRNewswire/ -- Le 14 juin, l'Intersolar Europe 2023 a débuté au parc des expositions de Munich, en Allemagne. En tant que fournisseur de services ODM?OEM puissants, le modèle de service personnalisé de JinenU Solar a été reconnu par les clients nationaux, puis privilégié par les clients mondiaux, prouvant une fois de plus la vitalité du modèle ODM?OEM.

L'Intersolar Europe 2023 est une fenêtre pour se mettre en relation avec des clients du monde entier. Cette fois, JinenU Solar a fait ses débuts sur le marché européen avec des modules TOPCon de type N, des modules entièrement noirs de type P, des modules bifaciaux et d'autres produits à haute efficacité. Face à la demande de personnalisation, JinenU Solar peut personnaliser des matières premières allant des cellules au verre en passant par le backsheet et la structure, et produire des modules PV à haut rendement de 400 à 670 W, couvrant tous les scénarios d'application, que ce soit les centrales au sol, les toits résidentiels, les toits industriels et commerciaux ou encore les centrales électriques flottantes. JinenU Solar répond à tous les besoins des clients et est attentif à créer des solutions de service personnalisées pour chaque client.

JinenU Solar dispose actuellement de 10 GW de capacité de production de module et peut personnaliser les modules PERC et TOPCon à haut rendement. En 2023, six nouvelles bases seront construites, et la capacité atteindra 20 GW d'ici la fin de cette année. Les neuf bases seront mises en service dans la première moitié de 2024, avec une capacité de 30 GW. Engagé dans les objectifs « Pic de carbone et Neutralité carbone », pour l'industrie photovoltaïque et les entreprises photovoltaïques mondiales, JinenU Solar sert toute l'industrie et offre des services de personnalisation pour permettre au monde de concrétiser sa belle vision : « Make Solar Installed Worldwide » (installer du solaire dans le monde entier).

