Hisense figure parmi les 10 premières positions du palmarès 2023 des développeurs de marque mondiale chinois de Kantar BrandZtm

QINGDAO, Chine, 16 juin 2023 /PRNewswire/ -- Hisense, un chef de file mondial dans le domaine de l'électronique grand public et des appareils ménagers, figure de nouveau parmi les 10 premiers développeurs de marque mondiale chinois positions au palmarès de Kantar BrandZTM. L'entreprise figure sur cette liste prestigieuse pour une septième année consécutive..

Dans un communiqué publié hier (15 juin 2023), Google et Kantar ont affirmé avoir sélectionné Hisense pour la démonstration de ses capacités de grande qualité en matière de mondialisation.

Les deux aspects clés pour évaluer la qualité de l'expansion mondiale d'une entreprise sont le rendement de ses propres marques et marques haut de gamme à l'étranger. Le fait qu'Hisense figure parmi les 10 premières marques mondiales depuis sept années consécutives est attribuable à l'engagement à long terme de l'entreprise à développer la marque internationale d'Hisense et à fabriquer des produits de pointe. Au fil des ans, l'entreprise a toujours insisté sur la « localisation » des activités de R&D, de la production et de la commercialisation pour répondre à la demande des marchés locaux avec une grande efficacité. En 2022, les recettes d'Hisense à l'étranger s'élevaient à 75,7 milliards de yuans, ce qui représentait 41 % de son chiffre d'affaires global, et la marque internationale Hisense représentant plus de 83 % de ces revenus.

« Pour être une marque de premier plan, nous devons passer du faible niveau de concurrence aux produits haut de gamme et développer les secteurs haut de gamme », a déclaré Shaoqian Jia, président du conseil d'administration et PDG d'Hisense, qui croit également que les produits haut de gamme représentent la seule bonne façon de devenir une marque bien implantée à l'échelle mondiale.

Contrairement aux années précédentes, le rapport de cette année montre que les consommateurs de 11 marchés étrangers dans le monde, y compris le Royaume-Uni, les États-Unis, le Japon, la France, l'Allemagne et l'Australie, montrent manifestement une nouvelle tendance, soit que les consommateurs recherchent des marques dignes de confiance pour répondre à leurs aspirations et à leurs capacités fonctionnelles. Ce n'est qu'en passant d'une marque qui offre des prix abordables à une marque conviviale que nous pourrons conquérir le marché et attirer de nouveaux consommateurs.

De la fabrication à la création, des prix abordables à la convivialité, Hisense continue de lancer des produits de haute qualité pour répondre aux besoins des consommateurs du monde entier grâce à l'innovation technologique, ce qui lui permet d'accroître son influence mondiale et son développement durable, et d'accélérer son évolution vers une marque et une entreprise de calibre mondial de premier ordre.

À propos d'Hisense

Hisense est l'une des principales marques mondiales d'appareils électroménagers et d'électronique grand public. L'activité d'Hisense couvre les produits multimédias (en mettant l'accent sur les téléviseurs intelligents), les appareils électroménagers et les informations informatiques intelligentes. Récemment, Hisense a connu une croissance rapide et opère désormais dans plus de 160 pays.

