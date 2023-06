L'Interlocutrice spéciale indépendante présente son rapport intérimaire sur la recherche et la récupération des enfants disparus et des sépultures non marquées





PREMIÈRE NATION DE COWESSESS, SK, le 16 juin 2023 /CNW/ - Le rapport provisoire de l'Interlocutrice spéciale indépendante, intitulé « Responsabilité sacrée : Recherche des enfants disparus et des sépultures non marquées, » a été rendu public aujourd'hui à l'occasion du rassemblement des Survivants de Marieval de la Première nation de Cowessess.

La remise du rapport intérimaire en juin 2023 fait partie du mandat de l'Interlocuteur spécial et précède le rapport final prévu pour juin 2024. Le rapport intérimaire identifie les préoccupations communes que les survivants, les familles autochtones et les communautés ont identifiées dans le cadre de la recherche et de la récupération des enfants disparus et des sépultures anonymes. Le rapport comprend 6 sections et 12 préoccupations communes exprimées par les survivants et les communautés, qui constituent la base des 48 conclusions de l'Interlocutrice spéciale indépendante.

« Les Survivants et les aînés m'ont demandé de ne pas oublier que je dois être la voix des enfants, » a déclaré l'Interlocutrice spéciale Murray. « Je suis honoré de pouvoir partager ce rapport en présence des Survivants, de leurs familles et de la communauté de la Première nation de Cowessess. »

Le ministre de la Justice et procureur général du Canada, l'honorable David T. Lametti, a fait des remarques préliminaires et a exprimé son soutien à la poursuite du travail sacré de recherche et de récupération des enfants disparus des Premières nations, des Inuits et des Métis.

Le mandat du BIS est essentiel pour ce pays, car il permet de formuler des recommandations en vue de l'élaboration d'un nouveau cadre juridique fédéral au Canada.

« Le rapport d'aujourd'hui fournira une orientation cruciale alors que nous continuons à reconnaître la vérité sur ce qui s'est passé et que nous nous efforçons d'écrire une histoire différente pour l'avenir de notre pays. »

À propos du BIS

Le 8 juin 2022, Kimberly R. Murray a été nommée Interlocutrice spéciale indépendante pour les enfants disparus et les tombes et lieux de sépulture non marqués associés aux pensionnats indiens par le ministre de la Justice et procureur général du Canada, l'honorable David T. Lametti.

