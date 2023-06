Yingli Solar remporte le prix SolarProsumerAward d'EUPD





MUNICH, 16 juin 2023 /PRNewswire/ -- Le 15 juin heure locale, à l'Intersolar Europe, EUPD Research, un institut d'études européen réputé, a décerné le prix SolarProsumerAward à Yingli Solar. Il s'agit d'une nouvelle récompense importante pour Yingli Solar après sa performance dans des marchés clés comme le Brésil, la République tchèque, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord lors de la 16e Conférence et exposition internationale sur la production d'énergie photovoltaïque et l'énergie intelligente (2023) à Shanghai.

EUPD Research est l'un des instituts d'études de marché les plus réputés de l'industrie solaire mondiale, avec plus de 23 ans d'expérience dans l'analyse du marché PV et les sondages auprès des utilisateurs finaux. Les certifications et les prix d'EUPD Research sont fondés sur des résultats d'enquêtes et des retours d'expérience d'utilisateurs, couvrant la qualité des produits, la satisfaction, la fidélité à la marque et la reconnaissance, ce qui en fait l'un des instituts les plus reconnus sur le marché international. Le prix SolarProsumerAward est fondé sur l'opinion professionnelle et l'évaluation des propriétaires de systèmes PV en Allemagne sur plus de 22 000 produits PV. C'est l'illustration la plus directe de la confiance des consommateurs envers les produits et les marques. Dans le sondage 2022-2023, Yingli Solar s'est distinguée parmi les sociétés PV ayant reçu le prix SolarProsumerAward dans la catégorie des modules pour le marché allemand.

Lors de l'Intersolar Europe, le directeur général d'EUPD, M. Markus A.W. Hoehner a présenté le certificat à Vincent Yu, directeur de la National Technology Standard Innovation Base of Photovoltaic et vice-président de Yingli Solar. « Cette récompense, le prix SolarProsumerAward, reconnaît les succès passés de Yingli Solar et reflète la confiance de l'industrie et ses attentes vis-à-vis de Yingli Solar. À l'aube d'un nouveau départ, Yingli Solar est convaincue de pouvoir encore ouvrir une nouvelle ère et partager les fruits du PV avec les clients mondiaux », a déclaré Vincent Yu.

Au cours de l'exposition, l'équipe technique de Yingli Solar a présenté les résultats du développement de la technologie Yingli Panda 3.0 et l'application du projet à des clients mondiaux. À partir des résultats et des avantages de 14 ans de recherche et développement technologique sur le type N, Yingli Solar a lancé les modules de la série Panda 3.0 pour les applications maritimes, terrestres et aériennes lors de l'Intersolar Europe. Grâce à une puissance, une efficacité, une vitesse bifaciale et une fiabilité élevées, ils conviennent parfaitement à différents scénarios d'application, y compris les centrales flottantes marines, les systèmes distribués sur les toitures et les grandes centrales au sol. En proposant des solutions de type N plus fiables et plus rentables aux clients du monde entier, Yingli Solar explore les possibilités N des applications PV.

Yingli Solar, leader mondial des solutions d'énergie PV intelligentes, est reconnu par des agences tierces réputées qui font confiance à son excellente influence de marque et à la fiabilité de ses produits. L'entreprise a reçu de nombreuses certifications de renom, y compris le classement en tant que fabriquant de modules de niveau 1 par BloombergNEF, les titres de Top Performer décernés par RETC et par PVEL. En 25 ans, Yingli Solar est restée fidèle à ses aspirations initiales. À l'avenir, elle poursuivra sa mission de « Construire un monde vert et beau pour tous ». Elle guidera le développement de l'industrie PV grâce à une technologie de pointe, des produits de haute qualité et fiables, et des services professionnels et efficaces, et contribuera à faire progresser la force Yingli Solar pour faire progresser la durabilité dans le monde.

16 juin 2023 à 15:24

