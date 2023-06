Une nouvelle coentreprise pour stimuler la circularité des emballages secondaires en plastique





ROTTERDAM, Pays-Bas et HOHENWESTEDT, Allemagne, 16 juin 2023 /PRNewswire/ -- LyondellBasell et AFA Nord, un important recycleur de films agricoles, ont convenu de créer une coentreprise à parts égales afin de recycler les déchets d'emballages secondaires souples post-commerciaux flexibles. La coentreprise LMF Nord GmbH prévoit de construire une usine de recyclage mécanique dans le nord de l'Allemagne pour transformer le polyéthylène basse densité linéaire (PEBDL) et le polyéthylène basse densité (PE-LD) en matériaux plastiques recyclés de qualité destinés à être utilisés dans des emballages souples. Le début de la production est prévu pour le début de 2025.

Les emballages secondaires en plastique, comme le film étirable ou rétractable, sont principalement utilisés pour emballer les biens de consommation et les protéger contre la contamination et les dommages pendant le transport et le stockage. Jusqu'à aujourd'hui, ce matériau est difficile à transformer en matières premières de haute qualité capables de répondre aux exigences de l'industrie de l'emballage en matière de solidité et de transparence du produit final.

« Cette coentreprise fournira des matériaux de PEBDL et de PE-LD recyclés et complétera notre gamme existante de produits CirculenRecover en polyéthylène et polypropylène haute densité, a déclaré Yvonne van der Laan, vice-présidente exécutive de LyondellBasell, responsable des solutions circulaires et bas carbone. Elle vient compléter nos efforts en matière de recyclage de pointe et respecte notre stratégie de pôle intégré, visant à investir en amont pour fournir des matières premières provenant de divers flux de déchets plastiques. Grâce à cette gamme complète de solutions efficaces, nous continuons d'être le partenaire privilégié de nos clients. »

La nouvelle unité de recyclage devrait produire 26 000 tonnes de PEBDL et de PE-LD recyclés par an que LyondellBasell commercialisera à travers sa gamme de produits CirculenRecover pour diverses applications allant des films étirables aux films de groupage rétractables. La famille de produits CirculenRecover comprend une large gamme de matériaux recyclés mécaniquement qui sont actuellement utilisés dans des applications allant des appareils électriques, aux bouteilles de détergent en passant par les valises.

TM Recycling GmbH, une société soeur d'AFA Nord, sera chargée de fournir des matières premières à LMF Nord GmbH. TM Recycling est également membre du groupe Mensing.

« Nous exploitons déjà depuis plusieurs années la seule usine de recyclage de films agricoles d'Allemagne et nous disposons d'une vaste expérience dans la production de matériaux recyclés, a déclaré Andreas Mensing, directeur général d'AFA Nord. En travaillant avec LyondellBasell, nous pouvons contribuer à une économie circulaire et accroître la disponibilité des solutions recyclées pour des applications d'emballage souples. »

À propos de LyondellBasell

Nous sommes LyondellBasell ? un leader de l'industrie chimique mondiale qui crée des solutions pour une vie quotidienne durable. Grâce à des technologies de pointe et à des investissements ciblés, nous favorisons une économie circulaire et bas carbone. Dans tout ce que nous faisons, nous visons à dégager de la valeur pour nos clients, nos investisseurs et la société. En tant que l'un des plus grands producteurs mondiaux de polymères et leader dans les technologies de polyoléfines, nous développons, fabriquons et commercialisons des produits de haute qualité et innovants pour des applications allant du transport durable à la sécurité alimentaire en passant par l'eau propre ou encore les soins de santé de qualité. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.lyondellbasell.com ou suivez @LyondellBasell sur LinkedIn.

À propos d'AFA Nord

AFA Nord est une société de recyclage de PEBDL et de PE-LD, spécialisée dans le recyclage de films en PEBDL fortement contaminés provenant des industries agricoles et du bâtiment. Nous assurons un « vrai » circuit fermé en récupérant les films directement dans les fermes, en les recyclant et en produisant des granulés que nos partenaires convertissent en nouveau film, que nous revendons ensuite aux agriculteurs.

TM Recycling GmbH est une société soeur d'AFA Nord et est également membre du groupe Mensing. TM Recycling sera chargée de fournir la matière première à LMF Nord GmbH.

Déclarations prospectives pour LyondellBasell

Les déclarations qui, dans le présent communiqué, concernent autre chose que des faits historiques, sont des déclarations de nature prospective. Ces déclarations prospectives sont basées sur des hypothèses de la direction de LyondellBasell qui sont considérées comme raisonnables au moment où elles sont faites et sont soumises à des incertitudes et à risques significatifs. Les résultats réels pourraient différer considérablement en fonction de certains facteurs, y compris, sans s'y limiter, notre capacité d'atteindre nos objectifs de durabilité, notamment la capacité d'accroître la production de polymères recyclés et renouvelables ; la réception des approbations réglementaires requises ; et le succès de la construction et de l'exploitation des sites de coentreprise décrits dans le présent communiqué. D'autres facteurs susceptibles d'entraîner des résultats sensiblement différents de ceux décrits dans les déclarations prospectives figurent dans la section « Facteurs de risque » de notre formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, disponible sur le site www.LyondellBasell.com sur la page des relations avec les investisseurs et sur le site Internet de la Securities and Exchange Commission à l'adresse www.sec.gov .

