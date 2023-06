Les gouvernements du Canada et du Québec investissent dans la modernisation de deux écoles de l'est de Montréal





MONTRÉAL, le 16 juin 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Emmanuel Dubourg, député de Bourassa, et Suzanne Tremblay, adjointe gouvernementale du ministre de l'Éducation et députée de Hull, ont annoncé un investissement conjoint pouvant atteindre 1 342 639$ pour des travaux de modernisation dans deux écoles primaires de l'est de Montréal. Pour l'occasion, ils étaient accompagnés de Marjolaine Dupuis, directrice générale du Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île (CSSPI), ainsi que de Nadine Lalancette, directrice de l'école primaire Pierre-de-Coubertin.

Cet investissement permettra au CSSPI de réparer, moderniser et mettre à niveau les finis intérieurs de l'école primaire Pierre-de-Coubertin et de l'école primaire Adélard-Desrosiers. Ces rénovations amélioreront la résilience et assureront la pérennité de ces installations tout en améliorant le milieu d'apprentissage pour les élèves et le personnel enseignant.

Les investissements du Québec dans le cadre de ce projet s'inscrivent dans le financement global alloué par le Québec pour l'amélioration de ses infrastructures scolaires, qui atteint 22,2 milliards de dollars en 2023.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

« Notre gouvernement reconnait l'importance d'investir dans le développement et la pérennité de nos écoles pour en faire des lieux favorisant l'apprentissage, l'enseignement, le développement et l'épanouissement de nos jeunes. C'est pourquoi le gouvernement du Canada est fier de contribuer plus d'un million de dollars pour rénover des installations intérieures pour deux écoles du Centre de services scolaires de la Pointe-de-l'Île. En investissant dans des infrastructures scolaires modernes et adéquates, nous contribuons à bâtir des collectivités plus fortes et plus résilientes pour les générations présentes et futures. »

Emmanuel Dubourg, député de Bourassa, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'éducation est la priorité du gouvernement du Québec. L'école est le lieu d'apprentissage et de socialisation de base de nos enfants. Je le mentionne souvent, les environnements dans lesquels les jeunes évoluent ont une influence directe sur leur motivation, leur persévérance et leur réussite scolaire. Je suis donc très heureux de notre contribution dans les mises à niveau des écoles Pierre-de-Coubertin et Adélard-Desrosiers du Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île. Projet par projet, nous réalisons des travaux qui améliorent les infrastructures scolaires pour en faire des écoles modernes et stimulantes. »

Suzanne Tremblay, adjointe gouvernementale du ministre de l'Éducation et députée de Hull

«?Au Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île, le bien-être de nos élèves est essentiel sur le chemin de leur réussite. Nous sommes donc reconnaissants pour cet apport financier important qui participe à rendre nos milieux d'apprentissage sains et modernes. Nous vous remercions au nom des élèves des écoles primaires Pierre-de-Coubertin et Adélard-Desrosiers qui bénéficieront de ces investissements pour plusieurs années à venir.?»

Marjolaine Dupuis, directrice générale du Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île

«?Une panoplie de facteurs influencent la motivation scolaire de nos élèves, dont l'amélioration de leur environnement. Moderniser notre école, c'est non seulement la rendre plus attrayante, mais cela nous amène aussi à la définir autrement à travers des valeurs plus actuelles. Je remercie donc sincèrement ceux qui rendent ces rénovations possibles.?»

Nadine Lalancette, directrice de l'école primaire Pierre-de-Coubertin

Le gouvernement du Canada investit 1 074 111 $ dans ces projets tandis que la contribution du gouvernement du Québec s'élève à 268 528 $.

investit 1 074 111 $ dans ces projets tandis que la contribution du gouvernement du Québec s'élève à 268 528 $. En 2021, l'école Pierre-de-Coubertin avait également reçu une autorisation pour un financement maximal de 546 400 $ du gouvernement fédéral dans le cadre de ce programme pour soutenir le remplacement de murs, de planchers et de plafonds.

Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

provient du volet Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le . Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités durant la pandémie, un volet Résilience à la COVID-19 a été ajouté au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles.

pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles. En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, 656 projets ou groupes de projets d'infrastructure ont été financés au Québec dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19 avec une contribution fédérale totale de plus de 456 millions de dollars et une contribution du Québec de près de 200 millions de dollars.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres. Pour créer des lieux d'apprentissage stimulants, adaptés et sécuritaires pour les élèves, le gouvernement du Québec a annoncé, dans le cadre du Plan québécois des infrastructures 2023 2033, des investissements pour les infrastructures scolaires. Ces investissements se chiffrent à plus de 3 milliards de dollars pour l'année scolaire 2023 2024, dont plus de 1,7 milliard de dollars pour le maintien du parc. Rappelons que les sommes du PQI pour les infrastructures scolaires sont passées de 9 milliards de dollars en 2018 à 22,2 milliards de dollars en 2023. Ces sommes importantes démontrent encore une fois que l'éducation est une priorité du gouvernement du Québec.

