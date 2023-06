AWC renforce son partenariat à long terme avec Nobu Hospitality, une entreprise de renommée mondiale, pour lancer deux hôtels emblématiques Plaza Athénée dans des destinations mondiales de premier plan, soit New York et Bangkok, établissant ainsi une nouvelle référence en matière d'accueil ultra-luxueux





Le Plaza Athénée Nobu Hotel and Spa New York est situé dans l'emplacement le plus luxueux de la ville, dans l'Upper East Side, sur la 64 e rue et Park Avenue .

. Le Plaza Athénée Nobu Hotel and Spa Bangkok sera situé dans le bâtiment patrimonial de l'EAC (East Asiatic Company), le meilleur emplacement sur les côtes du fleuve Chao Phraya.

Ces développements tirent parti de la solide marque de luxe Plaza Athénée et de l'expertise de Nobu Hospitality en matière d'expérience de vie, renforcent le partenariat stratégique à long terme entre AWC et Nobu Hospitality.

L'investissement d'AWC dans l'hôtel Plaza Athénée de New York s'inscrit dans le cadre d'une stratégie de croissance menée par AWC, qui tire parti de la force du développement et des partenariats et cible des projets de première qualité qui favorisent une croissance continue et durable.

BANGKOK, 16 juin 2023 /CNW/ - Asset World Corp Public Company Limited, ou AWC, le premier groupe immobilier intégré axé sur le mode de vie en Thaïlande, renforce son partenariat à long terme avec Nobu Hospitality, une marque de style de vie de luxe emblématique à l'échelle mondiale qui connaît la croissance la plus rapide, pour développer les hôtels Plaza Athénée à New York et à Bangkok, apportant ainsi le niveau d'ultra-luxe aux bâtiments emblématiques du patrimoine dans deux des villes les plus visitées du monde. Dans le cadre de cette collaboration, AWC et Nobu s'associeront pour lancer les hôtels les plus remarquables du monde dans les meilleurs emplacements stratégiques de New York et de Bangkok sous la marque Plaza Athénée. En misant sur la force d'AWC en matière de développement immobilier et d'accueil, les deux partenaires aménageront ces deux bâtiments patrimoniaux, chacun avec sa riche histoire - l'hôtel Plaza Athénée de New York connu comme l'un des hôtels les plus célèbres et les plus luxueux de Manhattan, et un autre bâtiment spécial de l'EAC reconnu comme l'un des plus beaux bâtiments au meilleur emplacement au bord du fleuve Chao Phraya à Bangkok - qui met en synergie deux propriétés phares du portefeuille croissant d'AWC.

Mme Wallapa Traisorat, cheffe de la direction et présidente, Asset World Corp Public Company Limited, ou AWC, déclare : « AWC est ravie d'élargir sa collaboration avec Nobu Hospitality, car elle marque une autre étape importante de notre partenariat. Avec notre vision commune de créer une expérience unique pour les clients et de développer des valeurs durables pour toutes les parties prenantes, AWC a trouvé le partenaire idéal pour nos projets phares spéciaux. Nous sommes très enthousiasmés par le développement de ces deux projets uniques, l'hôtel Plaza Athénée de New York, une propriété primée et l'un des meilleurs hôtels de New York pour de nombreuses années consécutives. Actif de choix en pleine propriété, le bâtiment est situé dans l'Upper East Side, sur la 64e rue, entre Park Avenue et Madison Avenue, l'un des quartiers luxueux les plus recherchés de New York, et sera aménagé en Plaza Athénée Nobu Hotel and Spa New York. En Thaïlande, le bâtiment patrimonial de l'EAC près du fleuve Chao Phraya sera transformé en Plaza Athénée Nobu Hotel and Spa Bangkok. Ces hôtels offriront l'expérience de luxe unique de la marque Plaza Athénée et le luxe moderne avec la tradition japonaise minimaliste de Nobu, la marque de style de vie la plus connue au monde. »

« L'investissement d'AWC dans l'hôtel Plaza Athénée de New York est basé sur la stratégie de croissance d'AWC, qui jettera les bases d'une croissance continue et durable. Cet investissement unique et spécial a été appuyé par le conseil d'administration de la société et est en cours d'approbation par les actionnaires. Nous croyons que l'investissement dans ce projet phare à New York peut débloquer une croissance supplémentaire pour AWC, tout en élargissant le positionnement stratégique de l'entreprise et sa clientèle. »

M. Trevor Horwell, directeur général, Nobu Hospitality, a déclaré : « Nous sommes profondément reconnaissants à AWC de nous avoir confié le développement de deux de ses biens les plus précieux, dans les bâtiments les plus emblématiques et les zones historiques de deux villes exceptionnelles. Nous avons le privilège de collaborer étroitement avec l'équipe d'AWC, dirigée par Khun Wallapa Traisorat, cheffe de la direction visionnaire, qui est le fer de lance d'une approche excitante et novatrice de l'industrie de l'accueil. Le Plaza Athénée Nobu Hotel and Spa Bangkok et le Plaza Athénée Nobu Hotel and Spa New York redéfiniront les normes de luxe et de sophistication non seulement en Thaïlande, mais aussi aux États-Unis. Ce partenariat nous permet d'entreprendre ensemble un voyage extraordinaire. »

AWC et Nobu transformeront deux bâtiments patrimoniaux emblématiques de New York et de Bangkok, le premier en l'hôtel Plaza Athénée situé dans l'Upper East Side historique près de Central Park, des musées, des consulats et du magasinage haut de gamme; et le deuxième, un bâtiment emblématique situé au meilleur endroit près du fleuve Chao Phraya à Bangkok. Les marques Plaza Athénée et Nobu combineront l'expérience ultra-luxueuse de Plaza Athénée et la marque moderne de luxe en matière de style de vie de renommée mondiale Nobu, avec deux hôtels au design classique qui allient simplicité moderne et architecture classique européenne. Les deux hôtels devraient ouvrir leurs portes en 2026.

Situé dans un édifice vieux de près d'un siècle, le Plaza Athénée Nobu and Spa New York représentera le premier hôtel de Nobu à New York et offrira 145 chambres dans un style visuel apaisant et un confort épuré. Les suites seront uniques avec des terrasses vitrées intérieures et extérieures et des belvédères, un hôtel particulier unique avec un service exclusif servant de sanctuaire privé pour le voyageur perspicace, ainsi qu'un Onsen japonais traditionnel, un spa et un centre de bien-être. L'hôtel offrira une expérience omakase Nobu, un bar et un salon conçus pour attirer les gens de l'endroit et les invités, ainsi qu'une aire sur le toit pour les fêtes privées avec une vue panoramique de la ville de New York. AWC supervisera le développement global du projet ainsi que son concept et sa conception.

À Bangkok, le Plaza Athénée Nobu Hotel and Spa Bangkok offrira une hospitalité ultra-luxueuse et une expérience gastronomique unique de classe mondiale, AWC et Nobu développant le concept « l'orient rencontre l'occident », intégré dans le concept River Journey. Enregistré en tant que site historique, le bâtiment de l'EAC a été fondé en 1884 par le capitaine Hans Niels Andersen, un marin danois et un entrepreneur qui a fondé l'East Asiatic Company. L'hôtel rehaussera encore davantage les voyages de luxe en Thaïlande en établissant des liens avec d'autres projets d'AWC le long du fleuve Chao Phraya, créant ainsi une expérience riveraine unique pour les Thaïlandais et les visiteurs internationaux.

AWC et Nobu mettront en valeur les activités récréatives des édifices patrimoniaux emblématiques du bord du fleuve et offriront une expérience d'accueil unique, sans oublier des offres de restauration adaptées. En préservant les structures originales des bâtiments et leur art propre, nous voulons insuffler la fierté dans ce lieu historique, créant ainsi une valeur durable à long terme pour les communautés environnantes. Le Plaza Athénée Nobu Hotel and Spa Bangkok comprendra également un bateau de croisière Nobu spécial pour des fonctions privées sur mesure, chaque voyage pouvant être personnalisé pour les invités.

« Le développement de ces hôtels remarquables dans deux grandes destinations mondiales avec Nobu Hospitality renforcera également la marque de longue date Plaza Athénée, ainsi que le style de vie de luxe unique et moderne de la marque Nobu afin d'offrir les meilleurs produits et services aux voyageurs du monde entier. Grâce à ce partenariat stratégique entre AWC et Nobu Hospitality, nous croyons pouvoir établir un nouveau point de référence et créer une valeur durable à long terme pour l'industrie », a ajouté Mme Wallapa.

L'annonce d'aujourd'hui fait suite à un accord exclusif signé par AWC avec Nobu Hospitality en juillet 2022 pour l'ouverture du premier restaurant Nobu en Thaïlande d'ici 2023 au premier étage de The Empire, le principal complexe de bureaux à usage mixte axé sur le style de vie d'AWC situé dans le quartier central des affaires de Bangkok.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2102716/Plaza_Athenee_Nobu_Hotel_and_Spa_New_York.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2102717/AWC_signs_agreement_with_Nobu_to_launch_luxury_Plaza_Athenee_Hotels_at_historic_buildings_in_New_Yor.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2102718/The_Plaza_Athenee_Nobu_Hotel_and_Spa_Bangkok.jpg

SOURCE Nobu Hospitality

16 juin 2023 à 12:46

Communiqué envoyé leet diffusé par :