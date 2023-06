Cinionic est à l'origine d'une révolution cinématographique et marque ses cinq années d'existence en tant que leader dans le domaine de la projection laser





La projection laser de Cinionic est désormais disponible sur 35 000 écrans dans 25 pays

KORTRIJK, Belgique, 16 juin 2023 /PRNewswire/ -- Cinionic , une société de Barco et leader mondial de la technologie du cinéma laser, célèbre son cinquième anniversaire et marque une étape importante dans sa mission continue visant à faire progresser l'expérience cinématographique dans le monde entier. L'empreinte de la projection laser de Cinionic s'est accélérée ces dernières années avec les principaux circuits de salles de cinéma, dont AMC, National Amusements, Cinepolis, Cineplex, Cinemark et B&B Theatres, entre autres, qui ont annoncé des plans de mise à niveau à grande échelle vers le laser. Aujourd'hui, plus de 35 000 écrans répartis dans 25 pays sont équipés de la technologie de projection laser de Cinionic, alors que la demande pour la nouvelle génération de technologie cinématographique augmente dans le monde entier.

La croissance rapide de Cinionic repose sur une série de partenariats privilégiés avec trois des quatre principales chaînes de cinéma d'Amérique du Nord : AMC, Cinemark et Cineplex. Au cours de l'année écoulée, Cinionic a annoncé que TOHO Cinemas au Japon, PVR INOX Cinemas en Inde, CJ4Dplex SCREENX, Major Cineplex Thailand et Malco Theatres ont rejoint des partenaires de longue date tels que Cinemark, Kinepolis et Santikos pour passer à la projection laser.

Cinionic est entré dans l'histoire en étant le premier à proposer un portefeuille de produits entièrement laser, soulignant l'efficacité opérationnelle accrue de la technologie, les meilleures performances à l'écran et la réduction de l'impact environnemental par rapport à ses prédécesseurs au xénon. Depuis, l'entreprise a tenu sa promesse de proposer un laser pour chaque écran, en introduisant de nouveaux modèles de sa gamme de projecteurs primés Barco série 4 et des améliorations innovantes de la lumière laser.

La solution révolutionnaire « Laser Light Upgrades », qui permet aux cinémas d'équiper leurs anciens projecteurs au xénon de la série 2 avec un système laser, s'est imposée comme une option durable pour les cinémas qui souhaitent moderniser leurs salles sans avoir à supporter le coût d'une révision complète de l'équipement. En 2023, Cinionic a battu un record avec des engagements pour plus de 3 000 solutions Laser Light Upgrade de la part de cinémas du monde entier.

L'union de la durabilité et de l'amélioration de l'expérience est un attrait important pour la liste croissante des clients de Cinionic dans le domaine du laser. La projection laser de Cinionic fournit des images exceptionnelles à l'écran grâce à une meilleure efficacité des ressources et à une empreinte carbone réduite, offrant ainsi de meilleures expériences cinématographiques pour les spectateurs, les exploitants de salles et l'environnement. Cette année, Cinionic et Barco ont redoublé d'efforts en matière de durabilité, en fixant des objectifs ambitieux pour 2023, notamment la réduction de leur empreinte carbone opérationnelle de 35 %, la réduction de l'empreinte énergétique de leurs produits de 25 % et la promotion accrue de l'écolabel Barco pour les normes environnementales dans le domaine de la technologie cinématographique.

« Dans le monde entier, les spectateurs ont montré leur attachement à l'expérience cinématographique weekend après weekend », a déclaré Wim Buyens, PDG de Cinionic. « Le public d'aujourd'hui est très exigeant et attend plus de tout, ce qui pousse les exploitants à s'efforcer d'offrir une expérience cinématographique de niveau supérieur. Cinionic considère qu'il est de sa responsabilité de permettre aux cinémas et aux spectateurs d'atteindre cet objectif. La projection laser de Cinionic est un choix évident pour les exploitants qui cherchent à attirer le public, à atteindre leurs objectifs de développement durable et à moderniser leur infrastructure pour assurer leur succès futur. »

Cinionic est le fournisseur officiel de projections pour CineEurope 2023, du 19 au 22 juin au CCIB de Barcelone.

À propos de Cinionic?

Cinionic, une société Barco, a été fondée en 2018 avec l'engagement de créer une nouvelle norme visuelle et de faire progresser l'industrie du cinéma. Les services améliorés et les solutions technologiques de Cinionic, prêts pour l'avenir, offrent des expériences cinématographiques convaincantes. Le portefeuille technologique de classe mondiale de l'entreprise comprend des projecteurs laser primés, le HDR, des serveurs multimédias intégrés et des expériences cinématographiques haut de gamme, entre autres innovations.

Avec plus de 100 000 projecteurs installés dans le monde, plus de 200 exploitants de salles de cinéma font confiance à Cinionic pour les aider à capturer le parcours des spectateurs et à les faire revenir.

Cinionic possède des bureaux en Belgique, aux États-Unis, au Mexique, en Australie et à Hong Kong.

Visitez www.cinionic.com pour en savoir plus.

