La BAII accueille favorablement l'examen canadien et entreprend une enquête interne pour assurer la transparence

BEIJING, 16 juin 2023 /CNW/ - La Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures (BAII) accueille favorablement l'examen annoncé par la vice-première ministre du Canada et gouverneure de la BAII, madame Chrystia Freeland, concernant les allégations non fondées faites par M. Bob Pickard, ancien directeur général des communications de la BAII. après l'annonce de sa démission hier.

Voici la déclaration de Ludger Schuknecht, vice-président et secrétaire général : « Nous accueillons favorablement cet examen et nous coopérerons pleinement. La transparence est essentielle à la confiance de nos 106 membres, de nos pairs multilatéraux, de nos partenaires de développement, de notre communauté d'organisations de la société civile et des citoyens que nous servons. »

Au cours des 24 dernières heures, la haute direction a travaillé en étroite collaboration avec le conseil d'administration de la BAII pour préparer une réponse totalement transparente qui préserve la confiance à l'égard du caractère multilatéral de la Banque et s'aligne sur les normes élevées de gouvernance de la Banque.

En plus de collaborer avec ses homologues canadiens, la BAII procédera à son propre examen interne des circonstances entourant la démission de Bob Pickard et de ses allégations. Cet examen de la gestion sera dirigé par Alberto Ninio, avocat général. En marge de la retraite du conseil d'administration d'aujourd'hui, le conseil d'administration de la BAII a rencontré officieusement la direction et a convenu d'établir un groupe d'administrateurs dont la direction relèvera.

L'examen sera mené conformément aux cadres et politiques de gouvernance de la Banque, notamment le code de conduite du personnel de la Banque , le règlement concernant le personnel , la politique sur l'information du public et la politique sur la protection des renseignements personnels .

Sir Danny Alexander, vice-président des politiques et de la stratégie, a déclaré : « Notre Banque est extrêmement diversifiée. Notre personnel est composé de 65 différentes nationalités, et nous comptons maintenant 106 membres à l'échelle mondiale. Notre Banque est multilatérale en esprit, de nature et dans les faits.. Notre solide système de gouvernance multilatérale ainsi que notre leadership et notre personnel à l'échelle internationale y contribuent. Avec un effectif aussi diversifié que celui de la BAII, un cadre de gouvernance qui encourage l'établissement d'un consensus est la pierre angulaire de notre succès à ce jour et au cours des prochaines années. »

