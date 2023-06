LE CANADA CONSTRUIT D'AUTRES LOGEMENTS POUR LES FEMMES ET LES ENFANTS FUYANT LA VIOLENCE





OSHAWA, ON, le 16 juin 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, a annoncé un investissement de plus de 82,4 millions de dollars pour construire et réparer 212 places d'hébergement et logements de transition pour les femmes et leurs enfants fuyant la violence. Dans le cadre de 12 projets, cet investissement fédéral permettra d'aménager des places d'hébergement et des logements de transition dans les collectivités suivantes :

Oshawa ( Ontario )

( ) Lac La Biche ( Alberta )

( ) Red Deer ( Alberta )

) Kelowna (Colombie-Britannique)

(Colombie-Britannique) Squamish (Colombie-Britannique)

(Colombie-Britannique) Terrace (Colombie-Britannique)

Dog Creek ( Manitoba )

) Fisher River ( Manitoba )

) Fort Erie ( Ontario )

) Kenora ( Ontario )

( ) Sioux Lookout ( Ontario )

) St. Catharines ( Ontario )

Le gouvernement du Canada fournit ce financement dans le cadre de l'Initiative de maisons d'hébergement et de logements de transition pour femmes et enfants, annoncée dans le budget de 2021 et relevant du Fonds national de co-investissement pour le logement. L'annonce d'aujourd'hui comprend le financement de la deuxième phase de cette initiative de 250 millions de dollars visant à soutenir la construction, la réparation et les coûts d'exploitation de 560 places d'hébergement et logements de transition pour les femmes et les enfants fuyant la violence familiale.

Cet investissement s'ajoute aux 121,2 millions de dollars annoncés en mai 2021 dans le cadre de la première phase de construction et de réparation de plus de 430 places d'hébergement et logements de transition. Ensemble, ces efforts auront permis de construire ou de réparer plus de 640 places d'hébergement et logements de transition, ce qui dépasse de près de 90 unités la cible initiale du gouvernement fédéral. Ces fonds reflètent l'engagement du gouvernement du Canada à lutter contre la violence fondée sur le sexe.

Citations :

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr. Un lieu où les enfants peuvent apprendre et grandir dans un environnement stable. C'est pourquoi le gouvernement du Canada finance la construction et l'exploitation de plus de 200 places d'hébergement et logements de transition partout au Canada. Les femmes et les enfants qui fuient des situations de violence dans des collectivités partout au Canada auront ainsi plus d'endroits vers où se tourner. Ils y trouveront les bases nécessaires pour reconstruire leur vie, guérir et acquérir leur indépendance. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'oeuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Notre gouvernement est déterminé à s'assurer que les survivants et survivantes de violence familiale et conjugale ont accès à des logements abordables et sûrs partout au Canada. Nous avons investi dans l'Initiative de maisons d'hébergement et de logements de transition pour femmes et enfants afin que toute personne qui doit s'enfuir ait un endroit où rester. Nous devons continuer non seulement d'écouter les personnes survivantes, mais aussi d'apprendre de leur expérience. » - L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

Faits en bref :

Doté d'une enveloppe budgétaire de 13,2 milliards de dollars, le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL), une initiative découlant de la Stratégie nationale sur le logement (SNL), accorde la priorité aux projets qui ont pour but de venir en aide aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de dépendance, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Par l'intermédiaire du FNCIL, le gouvernement du Canada collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et rénover jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires.

collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et rénover jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires. Le FNCIL prévoit en outre des investissements pour la création ou la remise en état d'au moins 4 000 places d'hébergement pour victimes de violence familiale ainsi que pour la création d'au moins 7 000 logements abordables pour personnes âgées et 2 400 logements abordables pour personnes ayant des déficiences développementales.

La SNL du Canada est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins.

Pour en savoir plus sur le travail du Programme pour la prévention de la violence familiale visant à soutenir les femmes, les enfants et les communautés autochtones, cliquez ici.

