Appui au développement du secteur des pêches et de l'aquaculture commerciales - Québec investit 425 000 $ pour soutenir la compétitivité et l'innovation en Gaspésie





QUÉBEC, le 16 juin 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec investit 425 000 $ dans cinq entreprises de la Gaspésie afin de soutenir le développement du secteur des pêches et de l'aquaculture commerciales. Cet appui permet la réalisation de projets totalisant des investissements de plus de 1,7 million de dollars.

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, en a fait l'annonce aujourd'hui lors d'une tournée régionale. Il était accompagné du député de Gaspé et adjoint gouvernemental aux pêches, M. Stéphane Sainte-Croix.

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation alloue la somme de 405 594 $ en vertu du Programme d'appui au développement du secteur des pêches et de l'aquaculture commerciales et du programme Innovamer. Ceux-ci visent à améliorer la productivité et la compétitivité des entreprises dans une perspective de développement durable ainsi que le développement de nouvelles connaissances scientifiques, de nouveaux produits et de nouveaux procédés.

Le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie a également accordé une aide financière de 20 000 $ par l'entremise du Fonds d'aide aux initiatives régionales.

Citations

« Soutenir l'innovation au sein du secteur des pêches et de l'aquaculture commerciales favorise le développement de nos régions côtières et contribue de façon majeure à l'économie du Québec. Avec les sommes annoncées dans la Baie-des-Chaleurs, notre gouvernement ajoute plus de 1,7 million de dollars permettant aux entreprises de continuer à innover, à demeurer compétitives et ainsi se démarquer. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« La vitalité économique de la Gaspésie repose sur la détermination et la capacité d'innover des entrepreneurs et des intervenants du milieu. Notre gouvernement salue leur vision et leur audace, et est fier de les soutenir dans la réalisation de leurs projets d'avenir pour la région. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Nos entreprises ont besoin de ce levier financier pour réaliser leurs projets innovants et porteurs pour la région. On le constate aujourd'hui, notre gouvernement est à leur écoute et, en soutenant le secteur des pêches et de l'aquaculture, il renforce l'activité socioéconomique de la Gaspésie. Il permet à notre région de contribuer au développement économique du Québec, tout en améliorant sa position au sein de l'industrie bioalimentaire. »

Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé et adjoint gouvernemental aux pêches

Faits saillants

Entreprise Projet Coût total du projet Soutien du MAPAQ Soutien du MEIE innoVactiv Évaluation de la faisabilité technique de la mise en contention temporaire d'étoiles de mer prélevées en zone de mariculture pour en extraire le liquide coelomique, un ingrédient cosmétique novateur 101 387 $ 48 507 $

Cusimer Amélioration des infrastructures 1 178 665 $ 160 667 $ 20 000 $ Aquaculture Gaspésie Expression maximale de la capacité de croissance compensatoire chez l'omble chevalier 219 742 $ 137 270 $

Poissonnerie de Cloridorme Stabilisation de l'approvisionnement de concombres de mer importés 224 278 $ 52 272 $

Lelièvre, Lelièvre et Lemoignan Accompagnement pour déterminer les possibilités d'amélioration de la gestion en fonction du coût de revient des produits de l'entreprise 13 755 $ 6 878 $





1 737 827 $ 405 594 $ 20 000 $

Lien connexe

Programme d'appui financier au développement du secteur des pêches et de l'aquaculture commerciales

Suivez le MAPAQ sur les réseaux sociaux :

Facebook Twitter Instagram LinkedIn YouTube

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

16 juin 2023 à 10:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :