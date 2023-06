Persistent dévoile son nouveau centre international au Texas pour la création de valeur dans le secteur du capital-investissement





Développement des capacités en matière de division d'entreprises, de modernisation des plates-formes et d'amélioration opérationnelle

SANTA CLARA, Californie et PUNE, Inde, 16 juin 2023 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE : PERSISTENT) et (NSE: PERSISTENT), un leader mondial de l'ingénierie numérique, a annoncé aujourd'hui le lancement de son nouveau centre de création de valeur pour le capital-investissement (PE) à Plano, au Texas. Ce centre élargira l'empreinte onshore de la société et renforcera sa présence sur le marché du capital-investissement, qui évolue rapidement, en fournissant une expertise sur l'ensemble du cycle de vie des actifs pour les sociétés de capital-investissement mondiales et les entreprises de leur portefeuille.

Selon le Dallas Business Journal, la région de Dallas-Fort Worth est le troisième plus grand marché pour les sociétés de capital-investissement aux États-Unis, après New York et Chicago. Ce tout nouveau centre Persistent aidera les sociétés de capital-investissement à accélérer les leviers de création de valeur centrés sur le chiffre d'affaires et l'efficacité pour les entreprises de leur portefeuille. Il servira de source d'inspiration pour la division d'entreprises en toute sécurité, la mondialisation rapide, la rationalisation des coûts et l'accélération des produits.

Persistent entretient des relations avec de nombreuses sociétés de capital-investissement de premier plan dans le monde et compte des milliers de technologues qui apportent de la valeur aux entreprises de leur portefeuille dans les secteurs de la technologie, de la santé, de la banque, des services financiers et de la communication. Les services de l'entreprise sont conçus pour répondre aux besoins uniques de chaque client et sont en phase avec leurs objectifs de création de valeur.

James Markarian, responsable de la technologie, Marlin Equity Partners :

« Avec la croissance rapide et l'environnement concurrentiel, les sociétés de capital-investissement doivent redéfinir leurs leviers de croissance et continuer à se concentrer sur de nouvelles voies pour créer rapidement de la valeur à partir de leurs investissements. Le Centre pour la création de valeur de Persistent va certainement changer la donne en réunissant les sociétés de capital-investissement, les entreprises du portefeuille et les partenaires de l'écosystème afin d'obtenir des résultats commerciaux transformateurs. »

Punit Kulkarni, responsable mondial du capital-investissement, Persistent :

« Nous sommes ravis d'ouvrir notre centre de création de valeur et d'étendre nos capacités onshore afin de mieux servir nos clients du secteur du capital-investissement dans le monde entier. La maturité de nos playbooks et nos talents exceptionnels aideront Persistent à se positionner comme un partenaire de choix pour la création de valeur, de l'acquisition à la cession. Nos services et nos solutions pour les produits et les actifs technologiques, soutenus par notre écosystème de partenaires sur mesure, nous permettent d'apporter de la valeur à la fois à l'échelle et à la vitesse. »

À propos de Persistent

Avec plus de 22 750 employés répartis dans 21 pays, Persistent Systems (BSE & NSE: PERSISTENT) est une société mondiale de services et de solutions d'ingénierie numérique et de modernisation d'entreprise. Nous travaillons avec les leaders de l'industrie, dont 14 des 30 entreprises les plus innovantes identifiées par BCG, 8 des 10 plus grandes banques aux États-Unis et en Inde, et de nombreux innovateurs dans les écosystèmes de la santé et du logiciel. En tant que participant au Pacte mondial des Nations unies, Persistent s'engage à aligner ses stratégies et ses opérations sur les principes universels relatifs aux droits de l'homme, au travail, à l'environnement et à la lutte contre la corruption, ainsi qu'à prendre des mesures qui favorisent la réalisation des objectifs sociétaux.

www.persistent.com

Déclarations prospectives et mises en garde

Pour connaître les risques et incertitudes liés aux déclarations prospectives, veuillez consulter persistent.com/flcs

Contacts pour les médias

Emma Handler

Persistent Systems (International)

+1 617 633 1635

[email protected]

Rhea Mistry

Archetype

+91 992 058 2926

[email protected]

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1022385/Persistent_Systems_Logo.jpg

16 juin 2023 à 09:52

Communiqué envoyé leet diffusé par :