Lomiko annonce un placement privé d'unités et d'unités accréditives et la participation à une étude de l'Université Laval au Québec, ainsi qu'à la mission commerciale Royaume-Uni-Canada





Lomiko Metals Inc. (TSX.V: LMR) ("Lomiko Metals" ou la "Société") a le plaisir d'annoncer le lancement d'un placement privé (le "placement privé") pour soutenir les progrès de la Société dans ses projets de graphite et de lithium. Le placement privé comprendra une composante en espèces sonnantes et trébuchantes pour un produit brut pouvant atteindre 2 100 000 $ et une composante accréditive pour un produit brut pouvant atteindre 500 000 $, tel que décrit dans le présent document.

Belinda Labatte, PDG et directrice de Lomiko Metals: "Lomiko a franchi de nombreuses étapes au cours des 18 derniers mois et, grâce à ce financement, elle cherche à faire avancer plusieurs initiatives au niveau de la préfaisabilité au sein de son portefeuille de projets. En outre, nous sommes heureux que la société ait été sélectionnée pour participer à la mission commerciale Canada-Royaume-Uni du 25 au 30 juin afin de nouer de nouveaux liens avec des partenaires potentiels. Gordana Slepcev, chef des opérations, participera à cette mission.

De plus, comme Lomiko Metals souhaite travailler avec les universités du Québec sur des projets et des programmes axés sur la transition énergétique, nous sommes ravis de participer à l'étude "Tracer les processus géologiques contrôlant la formation de gisements de graphite à haute teneur dans la province de Grenville du centre et de l'ouest du Québec". Cette étude, d'une durée de 36 mois, est réalisée en partenariat avec le Département de géologie et de génie géologique de l'Université Laval et le Centre Eau Terre Environnement de l'Institut national de la recherche scientifique (INRS)."

Unités et unités accréditives du placement privé

Comme décrit ci-dessus, le placement privé consistera en une composante en dollars sonnants et trébuchants pour un produit brut pouvant atteindre 2 100 000 $ (le "placement en dollars sonnants et trébuchants") et en une composante accréditive pour un produit brut pouvant atteindre 500 000 $ (le "placement accréditif"). Dans le cadre de ce placement en dollars sonnants et trébuchants, la Société peut émettre jusqu'à 70 000 000 d'unités (les "Unités") de la Société au prix de 0,03$ l'unité. Chaque unité sera composée d'une (1) action ordinaire et d'un bon de souscription d'action ordinaire (chacun étant un "bon de souscription ferme"). Chaque bon de souscription ferme permettra à son détenteur d'acquérir une (1) action ordinaire au prix de 0,05 $ pour une période de 60 mois.

Le produit net du placement de dollars sonnants et trébuchants sera utilisé pour engager des dépenses sur ses propriétés de graphite et de lithium. Voici un résumé des principales catégories appliquées au produit brut, conformément à la politique de la Bourse de Toronto, en plus des besoins en fonds de roulement:

12% - Études sur les matériaux d'anode.

5% - Études métallurgiques.

10% - Études environnementales, sociales et autochtones.

Pas plus de 10 % - Relations avec les investisseurs et conseils stratégiques.

Le solde sera affecté au fonds de roulement, aux frais d'intermédiation et à d'autres dépenses liées au projet.

Dans le cadre du placement accréditif, la Société peut émettre jusqu'à 12 500 000 unités accréditives (les "Unités accréditives") au prix de 0,04 $ par Unité accréditive. Chaque unité FT accréditif consiste en une action ordinaire qui sera qualifiée d'"action accréditive" au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et un bon de souscription d'action ordinaire (un "bon de souscription accréditif"), chaque bon de souscription entier pouvant être exercé au prix de 0,06 $ par action pendant une période de deux ans suivant la clôture.

La Société a l'intention d'utiliser le produit brut du placement accréditif pour engager des frais d'exploration au Canada et des "dépenses minières critiques accréditives" au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) sur le projet de graphite Carmin récemment acquis par la Société, Ces dépenses seront engagées au plus tard le 31 décembre 2024 et feront l'objet d'une renonciation avec une date d'entrée en vigueur au plus tard le 31 décembre 2023, en faveur des acquéreurs initiaux de parts à capital variable, pour un montant total qui ne sera pas inférieur au produit brut de la vente des parts à capital variable. Pour les souscripteurs qui sont des résidents du Québec à tous les moments pertinents, les dépenses seront i) des dépenses qui se qualifient pour être incluses dans l'"assiette d'exploration relative à certains frais d'exploration au Québec" au sens de l'article 726.4.10 de la Loi sur les impôts (Québec); et ii) des dépenses qui se qualifient pour être incluses dans l'"assiette d'exploration relative à certains frais miniers de surface au Québec ou à certains frais d'exploration pétrolière et gazière" au sens de l'article 726.4.17.2 de la Loi sur les impôts (Québec);

Des honoraires d'intermédiation et des commissions peuvent être versés conformément aux politiques de la Bourse de croissance TSX.

Conformément aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, tous les titres émis dans le cadre de ce placement privé sont soumis à une période de détention de quatre mois et un jour. Le placement privé reste soumis à l'approbation finale de la Bourse de croissance TSX.

La clôture est soumise à plusieurs conditions prescrites, y compris, sans limitation, l'approbation de la Bourse de croissance TSX. Tous les titres émis dans le cadre de l'offre sont soumis à des restrictions de revente en vertu de la législation applicable en matière de valeurs mobilières.

Utilisation du produit du placement privé

Les essais métallurgiques de préfaisabilité ont donné d'excellents résultats et ont permis d'optimiser le schéma de l'usine de flottation qui peut atteindre une récupération de 94,7 % du graphite et une pureté moyenne de 98,7 % du carbone graphitique au projet de graphite naturel en paillettes de La Loutre. La société est à la recherche de financement pour poursuivre ses essais métallurgiques, ses essais à valeur ajoutée et ses essais sur les batteries. Elle a entamé des discussions avec des fabricants de batteries et des FEO (fabricants d'équipement d'origine). Pour compléter le processus de financement, Lomiko s'est engagée auprès de plusieurs organisations dans des processus de demande de subventions pour faire avancer ses projets, et les fonds sont destinés à compléter ces subventions. Nous fournirons des mises à jour au fur et à mesure que ces demandes de subventions seront approuvées et complétées.

Dans son portefeuille d'exploration, la Société a une proposition d'exploration pour explorer davantage sa propriété de lithium Bourier située sur la prolifique ceinture de lithium de Nemaska, afin d'obtenir sa position de propriété de 49% avec Critical Elements. Le 31 décembre 2021, la Société et Critical Elements ont convenu de modifier l'article 4.1(d) de la convention d'option de manière à ce que des dépenses d'exploration de 1 001 772 $ soient engagées sur la propriété au plus tard le 31 décembre 2022 et, si ces dépenses d'exploration ne peuvent être approuvées ou engagées par l'exploitant, elles seront reportées au 31 décembre 2023. Le montant actuel à engager avant cette date est de 583 844 $. Les investisseurs peuvent consulter les termes complets de l'accord d'option sur le site web de la société.

Participation aux conférences à venir

Lomiko a le plaisir de présenter et de participer aux événements suivants:

Investissement minier en Amérique du Nord, Québec, 19-21 juin 2023.

Le Canada-UK Critical Minerals Technology Partnering Event se tiendra à la prestigieuse Maison du Canada à Londres le 26 juin 2023.

Organisé par le Haut-commissariat du Canada en collaboration avec Innovate UK et mis en oeuvre par son service de croissance des entreprises Innovate UK EDGE, cet événement exclusif est le résultat de la mission canadienne "Critical Minerals" au Royaume-Uni, qui vise à encourager les partenariats de recherche et de développement industriels entre les organisations canadiennes et britanniques.

Veuillez consulter les médias sociaux de la société pour plus de détails.

La présentation aux investisseurs et le site web mis à jour de la société peuvent être consultés à l'adresse suivante: www.lomiko.com

À propos de Lomiko Metals Inc.

La société détient des intérêts miniers dans le projet La Loutre, dans le sud du Québec. Le site du projet La Loutre est situé sur le territoire de la Première Nation Kitigan Zibi Anishinabeg (KZA). La Première nation KZA fait partie de la Nation Algonquine et le territoire traditionnel de KZA est situé dans les régions de l'Outaouais et des Laurentides. Située à 180 kilomètres au nord-ouest de Montréal, la propriété est constituée d'un grand bloc continu de 76 claims miniers totalisant 4 528 hectares (45,3 km2).

La propriété repose sur des roches appartenant à la province du Grenville du Bouclier canadien précambrien. Le Grenville s'est formé dans des conditions très favorables au développement d'une minéralisation de graphite à gros grains et en paillettes à partir d'un matériel riche en matières organiques au cours d'un métamorphisme à haute température.

Lomiko Metals a publié le 13 avril 2023 une estimation actualisée des ressources minérales (MRE) qui estimait à 68,2 millions de tonnes les ressources minérales indiquées à une teneur moyenne de 4,50 % de Cg par tonne pour 3,072 millions de tonnes de graphite, soit une augmentation de tonnage de 195 %. Les ressources minérales indiquées ont augmenté de 45,01 millions de tonnes à la suite de la campagne de forage de 2022, contre 23,2 millions de tonnes en 2021. Les ressources minérales supplémentaires signalées en aval-pendage et dans les unités de marbre ont entraîné l'ajout de 21,8 millions de tonnes de ressources minérales inférées d'une teneur moyenne de 3,51 % Cg par tonne pour 0,765 million de tonnes de graphite contenu. 765 millions de tonnes de graphite contenu ; et les 13 107 mètres supplémentaires de forage intercalaire dans 79 trous réalisés en 2022, combinés à l'affinement du gisement et des modèles structurels, ont contribué à l'ajout de la plupart des ressources minérales présumées à la catégorie des ressources minérales indiquées, par rapport à l'estimation des ressources minérales de 2021. L'ERM suppose un prix du graphite de 1 098,07 $US la tonne et une teneur de coupure de 1,50 %Cg (carbone graphitique).

En plus de La Loutre, Lomiko travaille avec Critical Elements Lithium Corporation en vue d'obtenir sa participation de 70 % dans le projet Bourier, conformément à l'entente d'option annoncée le 27 avril 2021. Le site du projet Bourier est situé près de Nemaska Lithium et de Critical Elements au sud-est du territoire de la Baie James d'Eeyou Istchee au Québec, qui comprend 203 claims, pour une superficie totale de 10 252,20 hectares (102,52 km2), dans le triangle du lithium du Canada, près de la région de la Baie James au Québec, qui a historiquement abrité des gisements de lithium et des tendances à la minéralisation.

De la part du Conseil,

Belinda Labatte

PDG et directeur, Lomiko Metals Inc.

Pour plus d'informations sur Lomiko Metals, consultez le site web www.lomiko.com

Mise en garde concernant les informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des " informations prospectives " au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable, qui sont fondées sur des attentes, des estimations, des projections et des interprétations à la date du présent communiqué de presse. Les informations contenues dans le présent communiqué de presse concernant la société et toute autre information contenue dans le présent document qui n'est pas un fait historique peuvent constituer des "informations prospectives" ("FLI"). Toutes les déclarations, autres que les déclarations de faits historiques, sont des FLI et peuvent être identifiées par l'utilisation de déclarations comprenant des mots tels que "anticipe", "planifie", "continue", "estime", "s'attend à", "peut", "sera", "projette", "prédit", "propose", "potentiel", "cible", "mettre en oeuvre", "prévu", "a l'intention", "pourrait", "devrait", "croit" et d'autres mots ou expressions similaires. Dans ce nouveau communiqué, FLI inclut, sans s'y limiter : le calendrier prévu et l'impact de l'achèvement d'autres tests de purification et d'essais de revêtement pour sa propriété de graphite naturel en paillettes de La Loutre ; le calendrier prévu des essais de batteries avec ses partenaires et le calendrier pour atteindre certaines étapes ; et la capacité de la Société à financer avec succès, ou à rester entièrement financée pour la mise en oeuvre de sa stratégie d'entreprise et pour l'exploration de n'importe lequel de ses projets (y compris des marchés financiers). La FLI comporte des risques connus et inconnus, des hypothèses et d'autres facteurs qui peuvent entraîner des différences matérielles entre les résultats ou les performances réels. Cette FLI reflète les opinions actuelles de la société sur les événements futurs et, bien qu'elle soit considérée comme raisonnable par la société à l'heure actuelle, elle est intrinsèquement sujette à des incertitudes et à des éventualités significatives. En conséquence, il ne peut y avoir de certitude qu'elles reflètent avec précision les résultats réels. Les hypothèses sur lesquelles repose cette FLI comprennent, sans s'y limiter, les éléments suivants la capacité de la Société à produire avec succès à l'avenir, en quantités commerciales suffisantes, du graphite sphéroïdisé et purifié (SPG), qui est le matériau nécessaire pour l'anode des véhicules électriques (VE) ; la capacité à mettre en oeuvre sa stratégie commerciale et à financer, explorer, faire avancer et développer chacun de ses projets, y compris les résultats obtenus et le calendrier de ceux-ci ; incertitudes liées à l'obtention et au maintien des permis d'exploration, des permis environnementaux et autres permis ou approbations au Québec ; impacts imprévus du COVID-19 sur les objectifs commerciaux ou les projets de la société et sur sa situation financière ou ses activités ; impact de la concurrence accrue dans le secteur de l'exploration minière, y compris la position concurrentielle de la société dans l'industrie ; conditions économiques générales, y compris en ce qui concerne le contrôle des changes et les fluctuations des taux d'intérêt.

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse sont expressément qualifiés dans leur intégralité par cette mise en garde, la section " Énoncés prospectifs " contenue dans le plus récent rapport de gestion de la société, qui est disponible sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com, et dans la présentation à l'intention des investisseurs sur son site Web. Toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse sont faites à la date du présent communiqué de presse. Il n'y a aucune garantie que ces déclarations se révèlent exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces déclarations. En conséquence, les lecteurs ne doivent pas accorder une confiance excessive aux informations prospectives. La société ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser ces déclarations prospectives ou les informations prospectives contenues dans le présent document pour refléter de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

16 juin 2023 à 09:05

