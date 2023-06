GCL TECH présente le silicium granulaire FBR à l'occasion du salon Intersolar Europe 2023, mettant en avant une solution qui contribue à décarboniser la production solaire





MUNICH, 16 juin 2023 /PRNewswire/ -- GCL TECH (03800.HK), fabricant intelligent de matériaux photovoltaïques (PV) axé sur la recherche et le développement, est présent à la Intersolar Europe 2023 pour présenter son produit révolutionnaire conçu pour réduire considérablement l'empreinte carbone et la consommation énergétique dans la production de panneaux solaires - le silicium granulaire du réacteur à lit fluidisé (FBR).

Du 14 au 16 juin, le premier salon mondial de l'énergie solaire, qui réunit à Munich des innovateurs du monde entier, verra GCL TECH présenter la manière dont son silicium granulaire révolutionne la fabrication solaire et le FBR, une nouvelle technologie qui renforce la fiabilité des panneaux solaires tout en réduisant les émissions de carbone et les coûts de fabrication globaux, favorisant ainsi une croissance durable pour le secteur solaire.

« Nous sommes ravis d'être présents à la Intersolar Europe pour montrer notre engagement à développer des solutions solaires de haute technologie pour les utilisateurs du monde entier. La naissance du silicium granulaire GCL FBR représente une étape importante dans notre parcours visant à permettre à l'industrie solaire d'établir une chaîne de valeur plus verte. À l'avenir, nous continuerons à étendre notre empreinte commerciale à l'étranger en augmentant nos investissements dans les bases de production du monde entier, conformément à notre ambition d'aider à accélérer la transition énergétique mondiale?, a déclaré Lan Tianshi, co-PDG de GCL TECH.

La baisse des coûts favorise la transition de l'industrie solaire vers les cellules de type n

Fruit de 136 brevets sous licence, le silicium granulaire FBR de GCL répond à trois normes nationales chinoises et à quatre normes internationales. Il est reconnu et adopté par l'industrie comme une alternative légitime au silicium en barre conventionnel en raison de son investissement unitaire plus faible, de ses coûts d'exploitation moins élevés et de la réduction des émissions de carbone. Face à l'expansion du marché du silicium granulaire, qui a conquis plus de 10 % des parts de marché et devrait dépasser 30 % dans les années à venir, GCL TECH est stratégiquement positionnée pour répondre à la demande croissante en augmentant sa capacité de production et en établissant une feuille de route à long terme visant à soutenir le développement vert de l'industrie photovoltaïque.

GCL TECH associe également la grande fluidité du silicium granulaire à l'efficacité du processus d'extraction cristalline continue de Czochralski (CCz) pour réaliser l'alimentation, la fusion et l'extraction simultanées dans un four monocristallin, ce qui réduit considérablement le temps nécessaire aux étapes de refroidissement et d'alimentation des barres.

Pousser à la décarbonisation de la production

Certifié par le Centre chinois de certification de la qualité (CQC) et l'Agence française de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) comme une solution plus propre et plus efficace sur le plan énergétique, le silicium granulaire FBR n'émet que 37 kg de CO2 par kilogramme lors de la production, ce qui se traduit par une réduction de plus de 35 % de l'empreinte carbone.

Avec une empreinte carbone moyenne de 400-450 kg de CO2/kW, soit 10 à 28 % de moins que ses concurrents sur le marché, les modules PERC de grande taille fabriqués avec du silicium granulaire FBR ont obtenu la certification française en matière d'empreinte carbone. En outre, GCL TECH a également pris des mesures importantes pour devenir neutre en carbone en passant à 100% d'électricité renouvelable pour sa production - la base de fabrication de la société à Leshan est entièrement alimentée par de l'énergie renouvelable.

