Congrès annuel 2023 de l'Académie européenne d'allergologie et d'immunologie clinique : une étude révèle l'impact de la pollution atmosphérique sur les voies respiratoires des athlètes de haut niveau en début de carrière

HAMBOURG, Allemagne, 16 juin 2023 /PRNewswire/ -- Une étude récente menée en Belgique a révélé les effets potentiels de la pollution atmosphérique sur les voies respiratoires des athlètes de haut niveau en début de carrière. Alors que l'exercice physique est connu pour améliorer la santé en général, l'étude suggère qu'une activité physique intense dans un environnement pollué peut agir comme un agent stressant pour la barrière des voies respiratoires. Ces résultats ont été présentés le 11 juin lors du congrès annuel organisé à Hambourg par l'Académie européenne d'allergie et d'immunologie clinique (EAACI).

La recherche s'est concentrée sur les athlètes de haut niveau en début de carrière, âgés de 12 à 18 ans, et visait à étudier l'exposition et l'impact des polluants atmosphériques sur leurs voies respiratoires. Ces conclusions fournissent des informations précieuses sur la santé respiratoire des jeunes athlètes et mettent en lumière les conséquences potentielles d'un exercice intense dans des zones où les niveaux de pollution de l'air sont élevés.

Les échantillons d'expectoration des athlètes ont été analysés et comparés à ceux de témoins pratiquant moins de six heures de sport par semaine. Les résultats ont montré que les athlètes présentaient des niveaux significativement plus élevés de macrophages alvéolaires (MA) chargés en carbone dans leurs échantillons d'expectoration par rapport au groupe témoin. De même, le nombre de particules dans les macrophages et le pourcentage de la surface occupée par les particules de carbone noir ont également augmenté de manière significative chez les athlètes par rapport aux témoins. Ces observations peuvent être attribuées à la forte sollicitation ventilatoire des athlètes au cours de l'exercice, qui les expose davantage aux polluants atmosphériques.

Grâce à une analyse de régression linéaire multiple tenant compte de facteurs tels que l'humidité, la température, l'âge, le sexe, l'indice de masse corporelle (IMC) et l'état atopique, l'étude a identifié les particules PM10 et PM2.5 comme des prédicteurs indépendants de la chute maximale du volume expiratoire maximal par seconde (VEMS) lors du test HEV (test d'hyperventilation eucapnique volontaire). Cela suggère que l'exposition à des niveaux plus élevés de ces particules peut contribuer à l'augmentation de l'hyperréactivité et du dysfonctionnement des voies respiratoires chez les athlètes.

En outre, l'étude a observé que les athlètes exposés à des niveaux plus élevés de PM10 avaient une expression significativement plus faible des jonctions serrées, qui sont importantes pour le maintien de l'intégrité de la barrière des voies respiratoires, par rapport aux athlètes exposés à des niveaux plus faibles. Cela indique que l'augmentation de la pollution atmosphérique peut induire une hyperréactivité et un dysfonctionnement des voies respiratoires à court terme en compromettant la barrière des voies respiratoires.

Janne Goossens, chercheuse doctorante à la KU Leuven, a déclaré : « Notre étude met en évidence l'impact potentiel de la pollution atmosphérique sur les voies respiratoires des athlètes de haut niveau en début de carrière. Les résultats suggèrent que l'exercice intense dans les zones polluées peut poser des défis à la santé respiratoire, conduisant à une augmentation de l'hyperréactivité et du dysfonctionnement des voies respiratoires. Nous devons absolument sensibiliser la population aux risques potentiels associés à des niveaux élevés de pollution atmosphérique et mettre en oeuvre des mesures visant à protéger la santé respiratoire des athlètes. »

Ces conclusions viennent s'ajouter au nombre croissant de données sur les effets de la pollution atmosphérique sur la santé, soulignant l'importance de réduire les niveaux de pollution pour préserver la santé respiratoire, en particulier chez les personnes pratiquant des activités physiques intenses.

À propos de l'EAACI :

L'Académie européenne d'allergologie et d'immunologie clinique (EAACI) est une association de cliniciens, de chercheurs et de professionnels de la santé fondée en 1956. L'EAACI se consacre à l'amélioration de la santé des personnes atteintes de maladies allergiques. Avec plus de 15 000 membres issus de 125 pays et plus de 75 sociétés nationales d'allergologie, l'EAACI est la principale source d'expertise en Europe et dans le monde pour toutes les questions relatives à l'allergie.

