SANY accélère la mise au point de nouveaux véhicules utilitaires lourds grâce au lancement mondial d'un centre d'essai

CHANGSHA, Chine, le 15 juin 2023 /CNW/ -- SANY Group (« SANY ») a annoncé que le centre d'essai pour véhicules d'ingénierie propulsés aux énergies nouvelles de SANY (« le centre »), situé à Changsha, la capitale de la province du Hunan, en Chine centrale, a commencé ses activités. Représentant un investissement total de plus de 100 millions de yuans, le centre constitue une première mondiale. Il est équipé d'une série d'installations de pointe qui en font la base d'essais la plus complète axée sur le développement de véhicules d'ingénierie à batterie en Chine.

Le centre d'une superficie de 100 acres comprend un laboratoire intérieur et un site d'essai extérieur qui permettent d'évaluer simultanément le rendement et la fiabilité de 20 véhicules. Le centre abrite également une vaste gamme d'équipements d'essai spécialisés axés sur les technologies, notamment les moteurs, les batteries, les commandes électroniques, les technologies hybrides, les combustibles à base d'hydrogène, les éléments de batterie et les essieux moteurs électriques.

Le centre compte plus de 20 bancs d'essai électriques à la fine pointe de la technologie et a mené plus de 100 essais pour des véhicules alimentés aux énergies nouvelles fabriqués par SANY. Au coeur du centre se trouve un dynamomètre à châssis robuste qui peut générer une force de traction de 120 000 N et supporter une charge d'essieu de 35 tonnes. Le centre dispose également d'une chambre reproduisant des conditions extrêmes pour les essais de l'ensemble des véhicules, avec un volume de plus de 2 500 m³. Celle-ci permet d'effectuer des essais à des températures comprises entre -45 ? et 70 ? et est équipée d'un système de simulation de lumière solaire pour une évaluation complète.

« SANY s'efforce de montrer la voie en soutenant la transition mondiale vers une économie à faibles émissions de carbone grâce à un centre d'essai qui améliore la fiabilité technologique et favorise les innovations commercialisables des véhicules industriels à batterie », a déclaré You Ligang, directeur adjoint du centre.

SANY montre la voie à suivre sur le marché de l'électrification en Chine

En 2022, SANY a dominé le marché de l'électrification en Chine en franchissant plusieurs étapes, dont la vente de plus de 1 000 grues électriques, la victoire au championnat annuel des ventes de camions lourds électriques et la vente de plus de 1 300 mélangeurs électriques. Pour maintenir son leadership dans l'industrie, SANY prévoit de construire un nouveau site d'essai pour véhicules industriels propulsés aux énergies nouvelles afin de répondre aux besoins croissants en matière d'essais dans le domaine des nouvelles énergies.

SANY adopte également l'innovation numérique afin d'optimiser sa stratégie de fabrication et d'accroître la durabilité de l'entreprise. L'usine no 18 de SANY a adopté un système de production automatisé alimenté par l'IA et l'internet des objets industriels pour s'attaquer aux vents contraires qui soufflent périodiquement sur le marché. Par conséquent, l'usine a connu une augmentation de sa capacité de production de 123 % et de sa productivité de 98 %, et a réalisé une réduction de 29 % des coûts unitaires de fabrication.

Pour de plus amples renseignements sur SANY, consultez le site http://www.sanyglobal.com .

15 juin 2023 à 20:33

