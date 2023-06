Loftware nomme Jim Bureau en tant que président et directeur général





Un PDG pour accompagner la prochaine étape de la croissance de l'entreprise

PORTSMOUTH, New Hampshire, 16 juin 2023 /PRNewswire/ -- Loftware , le leader mondial des solutions d'étiquetage et de gestion des illustrations d'entreprise, a annoncé aujourd'hui que le conseil d'administration de la société a nommé Jim Bureau au poste de président-directeur général. Avec plus de 20 ans d'expérience en direction, Jim apporte une vaste expertise dans la direction d'entreprises technologiques en accélérant l'adoption du cloud, et en développant et en augmentant les revenus récurrents.

« Les solutions Loftware sont essentielles et continueront à prendre de l'importance, car la traçabilité et la conformité deviennent encore plus cruciales pour l'écosystème de la chaîne d'approvisionnement. Comme l'industrie se développe et change, nous savions qu'il serait important que notre nouveau PDG aide l'entreprise à continuer d'innover et de fournir les meilleures solutions qui répondent aux besoins évolutifs du marché », a déclaré Park Durrett, directeur général d'Accel-KKR, un investisseur de Loftware. « Nous sommes convaincus que Jim, avec son expérience impressionnante dans la mise en place et le dépassement de normes professionnelles et personnelles élevées, est la personne idéale pour diriger Loftware dans la prochaine étape de son parcours. »

« En accueillant Jim au sein de Loftware, nous souhaitons également exprimer notre reconnaissance au PDG sortant, Bob O'Connor. Bob a joué un rôle fondamental dans le succès de Loftware tout au long de la dernière décennie, en menant l'entreprise à travers une croissance substantielle, y compris une expansion internationale en Europe et dans la région Asie-Pacifique », a déclaré David Belluck, partenaire général pour Riverside Partners, le partenaire d'investissement à parts égales de Loftware. « Nous sommes très heureux qu'il reste un conseiller de confiance et qu'il continue à participer à l'avenir de l'entreprise. »

Plus récemment, Jim a été PDG de JAGGAER, où il a joué un rôle essentiel dans la croissance de l'entreprise. Sous sa direction, les revenus récurrents ont augmenté de 55 % alors que l'entreprise passait à un modèle SaaS. Il a également transformé le message de commercialisation et aidé l'entreprise à passer de la gestion des dépenses au commerce autonome, ce qui s'est traduit par une amélioration remarquable de 45 % des recettes provenant des partenaires. Jim a également occupé le poste de vice-président senior pour l'Amérique du Nord chez Verint Systems/KANA Software. Auparavant, il a été vice-président des ventes chez Pegasystems et a occupé des postes de direction chez Shared Health, Oracle et 3M.

« Loftware est une entreprise à part entière dans le domaine de l'étiquetage et de la gestion des illustrations. Au cours des dernières années, la société a consolidé sa position de leader mondial basé sur le cloud avec une expertise approfondie dans plusieurs secteurs, y compris les industries réglementées », a déclaré Jim Bureau, le nouveau PDG de Loftware. « Je suis très enthousiaste à l'idée de diriger l'équipe talentueuse de professionnels de Loftware. Il est clair que nous sommes bien positionnés pour la croissance. Nous continuerons à développer le marché et à fournir les meilleurs services et solutions à nos clients et partenaires, tout en accélérant nos plans de croissance. »

Robert O'Connor Jr, ancien président-directeur général de Loftware, rejoindra le conseil d'administration de Loftware en tant que conseiller principal. R. O'Connor, qui a rejoint Loftware en 2010, a contribué à faire de l'entreprise le leader mondial du marché, à superviser le développement de solutions d'étiquetage cloud de nouvelle génération et à se développer sur le marché de la gestion des illustrations. Il a également transformé l'industrie grâce au rapprochement de Loftware avec NiceLabel et aux acquisitions de Gap Systems et PRISYM ID.

À propos de Loftware

Loftware?est le plus grand fournisseur mondial de solutions d'étiquetage et de gestion des illustrations d'entreprise basées sur le cloud, offrant une plateforme de solutions d'étiquetage de bout en bout pour les entreprises, quelle que soit leur taille. Présente dans le monde entier avec des bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Slovénie, en Chine et à Singapour, Loftware compte plus de 35 ans d'expertise dans la résolution des problèmes d'étiquetage. La société aide les entreprises à améliorer la précision, la traçabilité et la conformité tout en améliorant la qualité, la rapidité et l'efficacité de leur étiquetage. En tant que principal fournisseur mondial de solutions d'étiquetage et de gestion des illustrations d'entreprise, mais aussi d'étiquetage d'essais cliniques et de gestion de contenu, Loftware favorise l'agilité de la chaîne d'approvisionnement, soutient l'évolution des réglementations et optimise les opérations commerciales d'un large éventail de secteurs. Parmi elles : l'automobile, les produits chimiques, les produits de consommation, l'électronique, l'alimentation et les boissons, la fabrication, les dispositifs médicaux, les produits pharmaceutiques, la vente au détail et le prêt-à-porter.

Contacts pour les médias :

Maureen Perroni, directrice principale du contenu et de la communication de Loftware, [email protected]

Laura Hindley, directrice des relations publiques et de la communication chez Loftware : [email protected]

15 juin 2023 à 18:15

