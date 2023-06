Un chef de file des solutions de marketing pour les professionnels de la podiatrie crée une équipe spécialisée en intelligence artificielle





METUCHEN, New Jersey, 15 juin 2023 /CNW/ - Podiatry Content Connection (PCC), un chef de file de l'industrie des solutions de marketing numérique pour les professionnels de la podiatrie, a annoncé aujourd'hui la formation d'une équipe spécialisée en intelligence artificielle (IA). Cette décision stratégique témoigne de l'engagement de l'entreprise à utiliser des technologies de pointe pour stimuler la croissance de son entreprise et accroître son efficacité.

« La technologie de l'IA permettra à nos employés d'avoir accès à une plus grande largeur de bande passante pour la rédaction de contenu », explique Jeffrey Hartman, directeur général de PCC. Nos rédacteurs pourront se concentrer davantage sur le processus créatif, la création et la révision de contenu et l'amélioration de la qualité de notre service. »

La nouvelle équipe spécialisée en IA comprendra un cadre, un spécialiste des opérations, un gestionnaire de projet et un concepteur qui détermineront les endroits où cette technologie offrira la plus grande valeur aux clients de PCC. L'équipe cherchera également à stimuler la conversion de sites Web et de publicités afin d'augmenter le nombre de nouveaux patients pour les clients de PCC.

« Nous croyons que la technologie de l'IA attirera un plus grand nombre de visiteurs vers les sites Web et les publicités de nos clients, déclare M. Hartman. Cependant, ce dernier insiste sur le fait que l'introduction de l'IA ne se traduit pas par des pertes d'emplois. En fait, certains employés seront appelés à jouer des rôles différents, ce qui ajoutera encore plus de valeur aux activités de l'entreprise. »

« Dans notre entreprise, je ne vois pas cette technologie remplacer les gens, mais plutôt augmenter leur rendement et leur efficacité. Cela changera la donne et permettra à PCC et à ses clients d'accélérer leur croissance », explique M. Hartman.

En intégrant l'IA à ses solutions de marketing numérique, Podiatry Content Connection poursuit sa mission qui consiste à doter les podiatres des outils dont ils ont besoin pour accroître leur visibilité et attirer de nouveaux patients.

À propos de Podiatry Content Connection

Podiatry Content Connection (PCC) est une agence de marketing numérique de premier plan qui offre des solutions de marketing spécialisées aux professionnels de la podiatrie. Grâce à ses stratégies novatrices et à sa technologie de pointe, PCC aide les podiatres à accroître leur présence en ligne, à interagir avec des patients potentiels et à développer leur pratique.

