Des marques mondiales, des éditeurs européens de premier plan et des partenaires commerciaux se tournent vers l'identification unifiée européenne pour conserver une publicité pertinente

European Unified ID (EUID), une nouvelle solution d'identité développée spécifiquement pour le marché européen, s'assure le soutien de toute l'Europe, y compris de marques mondiales, d'éditeurs européens de premier plan et de partenaires du secteur de la vente au détail. L'EUID est l'homologue européen de l'Unified ID 2.0 (UID2), une nouvelle approche de l'identité qui a été adoptée par l'ensemble du secteur. Parmi les marques et les éditeurs qui se sont initialement engagés à utiliser l'EUID, citons Bacardi, Kimberly-Clark, Aller Media, Future, gutefrage.net|highfivve, OneFootball, Prisma Media et Tesco Media and Insights Platform, powered by dunnhumby.

Avec la mise en place de réglementations sur les données des consommateurs dans toute l'Europe, les marques et les éditeurs ont exploré les moyens d'offrir de meilleures expériences publicitaires aux consommateurs, tout en respectant leur vie privée et les normes de données. L'EUID vise à répondre aux réglementations européennes en matière de confidentialité des données, tout en laissant aux consommateurs européens le contrôle de leurs données par le biais d'avis de confidentialité et d'options de refus.

« Un débat important se déroule dans le monde entier sur la manière de préserver l'échange de valeur de la publicité pertinente, tout en respectant la vie privée des consommateurs. Un débat particulièrement manifeste en Europe », a déclaré Samantha Jacobson, Chief Strategy Officer, The Trade Desk. « Les annonceurs et les éditeurs européens doivent placer la barre très haut en matière de confidentialité des données. En tant que solution conçue pour l'Europe, l'EUID se trouve renforcée par les conditions de confidentialité propres à la région. Nos partenariats avec les annonceurs, les éditeurs et les organisations du secteur nous ont permis de construire un cadre identitaire qui permet aux marques de toucher les consommateurs européens grâce à des publicités pertinentes, tout en leur donnant la possibilité de contrôler leurs données ».

Basée sur des données authentifiées, l'EUID est ouverte et interopérable avec d'autres solutions d'identité authentifiées dans l'écosystème publicitaire. Cette interopérabilité permet aux annonceurs de créer des campagnes publicitaires mondiales qui touchent les consommateurs sur les canaux numériques à la croissance la plus rapide sur l'internet ouvert sans cookies tiers, comme la télévision connectée, les applications mobiles et la diffusion audio en continu.

Sélectionner les commentaires des annonceurs et des éditeurs sur l'EUID :

Bacardi

« Bacardi soutient les nouvelles solutions comme celle de l'EUID, qui sont développées pour améliorer l'expérience publicitaire des consommateurs et placer la barre plus haut en matière de respect de la vie privée », déclare Lucy King, directrice des médias internationaux, Bacardi.

Kimberly-Clark

« Il s'agit pour nous d'une occasion décisive de créer la meilleure version de notre expérience consommateur dans tout notre portefeuille de marques sur l'internet ouvert. Grâce à l'EUID, Kimberley-Clark peut maximiser ses données exclusives pour offrir à ses clients une expérience plus riche, plus unifiée et plus respectueuse de la vie privée sur tous les canaux », a déclaré Scott Bodie, responsable numérique au Royaume-Uni, Kimberly-Clark.

Aller Media

« Nous sommes très heureux de pouvoir travailler avec l'EUID pour nous aider, ainsi que nos clients, à monétiser les campagnes et à en assurer la fréquence et la qualité. Nous nous réjouissons de pouvoir visualiser cela pour nos acheteurs et de continuer à jouer un rôle important dans cet écosystème., » a déclaré Martin Sundell, responsable de la programmation, Aller Media.

Future

« Future est très heureux de consolider ses liens avec le Trade Desk en soutenant l'introduction de l'EUID. Nous croyons fermement en un écosystème publicitaire respectueux de la vie privée et en des solutions qui permettent aux marques de se connecter directement à des éditeurs de premier plan comme Future, qui peuvent atteindre leurs objectifs de marketing », a déclaré Nick Flood, directeur des opérations de revenus mondiales, Future.

gutefrage.net|highfivve

« En tant qu'éditeur et société de vente programmatique, nous sommes très heureux d'exprimer notre soutien à l'identifiant unique européen (EUID), une solution d'identité innovante conçue pour le marché européen. L'adoption de l'EUID nous permet, en tant qu'éditeurs, d'exploiter de nouvelles possibilités et d'améliorer nos compétences publicitaires afin d'offrir des expériences personnalisées à notre estimé public », a déclaré Martin Pichler, directeur des ventes, gutefrage.net|highfivve.

OneFootball

« En tant que principale plateforme mondiale des supporters de football, l'EUID est essentielle pour OneFootball. Nous sommes donc très heureux de nous associer à The Trade Desk, un chef de file dans ce secteur important. Les supporters ont recours à OneFootball pour obtenir des flashs infos, des clips d'actualité et des retransmissions en direct, ainsi que des statistiques et des scores en direct de centaines de ligues et de compétitions dans le monde entier, et aussi pour appartenir à une communauté mondiale de supporters. Les supporters étant notre priorité, il est impératif que nous donnions à nos utilisateurs le contrôle de leurs données lorsqu'ils accèdent à notre plateforme, tout en maintenant des relations durables avec les annonceurs de façon à ce que nous puissions continuer à offrir un service gratuit aux supporters de football du monde entier », a déclaré Patrick Fisher, chef de la direction des affaires, OneFootball.

Prisma Media

« Prisma Media Solutions est fier d'être l'un des pionniers en Europe à adopter l'identifiant EUID. Cette avancée promet de transformer l'écosystème numérique, en offrant une alternative aux post-cookies tiers. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie globale de Prisma Media qui a démarré il y a quelques années. Celle-ci nous permet de réaffirmer notre engagement auprès de nos clients en leur proposant des solutions de ciblage publicitaire pertinentes, tout en créant un monde plus respectueux de la vie privée des internautes », a déclaré Bastien Deleau, directeur exécutif adjoint, Prisma Media.

15 juin 2023 à 17:40

