La technologie de compresseur électrique de nouvelle génération développée par Garrett fait ses débuts dans un véhicule à pile à combustible à hydrogène





Le constructeur automobile allemand met à l'essai une technologie de pointe dans une série de piles à combustible à hydrogène

ROLLE, Suisse, 15 juin 2023 /PRNewswire/ -- Garrett Motion Inc. (Nasdaq : GTX), un leader technologique différencié pour l'industrie automobile, soutient l'engagement de BMW Group à développer des véhicules à pile à combustible à hydrogène zéro émission avec un compresseur électrique à pile à combustible (FCC) avancé développé par l'équipe de recherche et développement de Garrett. Le groupe BMW a récemment annoncé qu'il allait mettre à l'essai la deuxième génération de son groupe motopropulseur à pile à hydrogène dans une petite série de la BMW iX5 Hydrogen, grâce au compresseur modulaire à pile à combustible de nouvelle génération développé par Garrett pour les véhicules électriques à pile à hydrogène.

« Au cours des quatre dernières années, nous avons travaillé en étroite collaboration avec BMW Group pour développer un compresseur à pile à hydrogène perfectionné, adapté à leurs besoins spécifiques. Cette initiative se concrétisera par un essai approfondi sur route dans le courant de l'année », a déclaré Craig Balis, vice-président et directeur de la technologie chez Garrett. « Nous sommes fiers de nous associer à BMW Group pour promouvoir le véhicule à pile à combustible iX5 Hydrogen, innovant et non polluant », a déclaré M. Balis. Il a ajouté : « Il s'agit du résultat des investissements constants réalisés par Garrett dans le domaine des nouvelles technologies, et cela correspond à notre volonté d'être à la pointe du progrès en matière de systèmes de propulsion à l'hydrogène. »

Le compresseur d'air électrique de Garrett conçu pour les véhicules électriques à pile à combustible représente une technologie essentielle pour le système de pile à combustible de la BMW iX5 Hydrogen. Les piles à combustible produisent de l'électricité à la demande pour les moteurs électriques grâce à une réaction électrochimique entre l'hydrogène et l'oxygène présents dans l'air alimentant la pile à combustible. Pour que cette réaction soit efficace et que la production d'énergie soit maximale, la pile à combustible est alimentée par un débit d'air et une pression optimaux, en fonction des besoins. Le compresseur d'air électrique hautes performances de Garrett fournit efficacement le débit d'air nécessaire pour optimiser la densité de puissance et le rendement du système de pile à combustible. Il optimise également l'efficacité et la durabilité de la pile à combustible pendant toute la durée de vie du véhicule, dans un boîtier très compact. Spécialement conçu pour cette application, un nouveau turbodétendeur, qui récupère l'énergie perdue à la sortie de la pile à combustible, permet de réduire jusqu'à 20 % la consommation d'électricité pour la compression de l'air, par rapport aux compresseurs classiques pour piles à combustible.

« Garrett fait figure de pionnier dans le domaine de la technologie des compresseurs à hydrogène et à pile à combustible, et affiche des années d'expertise en matière de production et d'expérience sur le terrain. La nouvelle génération bénéficie d'un héritage de conception et d'ingénierie révolutionnaires, notamment de notre propre moteur électrique à grande vitesse, de notre électronique de puissance et de nos commandes avancées », a déclaré M. Balis.

Au cours de la phase de développement, la BMW iX5 Hydrogen et ses principaux composants, notamment le compresseur électrique de la pile à combustible et son onduleur, ont été testés à des températures, un taux d'humidité et des niveaux de vibration extrêmes. Ces efforts témoignent de l'engagement de BMW Group à fournir une mobilité propre grâce à une gamme de systèmes de propulsion neutres en carbone, capables de fonctionner avec fiabilité par tous les temps.

Les compresseurs électriques à pile à combustible modulaires et hautes performances de Garrett s'appuient sur l'expertise de la société en matière d'aérodynamique des turbos et fonctionnent à des vitesses supérieures aux vitesses standard appliquées dans le secteur, c'est-à-dire à plus de 150 000 tr/min.

La gamme de compresseurs électriques à pile à combustible développée par Garrett est configurable pour s'adapter aux groupes motopropulseurs électriques à hydrogène des véhicules personnels et professionnels, ainsi qu'à ceux utilisés à des fins industrielles. Les compresseurs électriques à pile à combustible de 400 et 800 volts de l'entreprise sont dotés de paliers à feuilles sans huile brevetés qui permettent d'obtenir des performances exceptionnelles en termes d'efficacité et de bruit, tout en évitant les risques de pollution.

Garrett Motion fait figure de pionnier dans le domaine des compresseurs électriques à pile à combustible, dont la première génération a été développée en interne et intégrée à un véhicule de tourisme en 2016.

Pour en savoir plus sur la technologie des compresseurs à pile à hydrogène de Garrett, cliquez ici .

À propos des véhicules électriques à pile à combustible (FCEV) à hydrogène

Les FCEV n'émettent pas de gaz d'échappement et bénéficient d'un groupe motopropulseur entièrement électrifié où l'énergie est stockée sous forme d'hydrogène dans un réservoir à haute pression, plutôt que dans une batterie. Les piles à hydrogène créent de l'énergie électrique grâce à une réaction électrochimique entre l'hydrogène et l'oxygène, fournissant de l'énergie à la demande aux moteurs électriques. La réaction crée de l'électricité, avec pour seuls « rejets » de petites quantités de chaleur et d'eau propre.

En outre, les FCEV ne nécessitent pas de batteries lourdes, riches en minéraux et dont le prix est sensible à l'inflation, et les temps de ravitaillement sont comparables à ceux des groupes motopropulseurs diesel ou à essence - de l'ordre de quelques minutes, et non de quelques heures comme dans le cas des véhicules électriques à batterie (BEV). Ces caractéristiques propres aux véhicules à hydrogène sont particulièrement avantageuses pour les véhicules plus lourds tels que les SUV, les camionnettes, les véhicules commerciaux et les véhicules tout-terrain.

Les changements de politique au niveau mondial, les progrès réalisés en matière de technologie des piles à combustible et les réglementations plus strictes en termes d'émissions ont suscité un intérêt croissant pour les véhicules électriques fonctionnant à l'hydrogène. Selon Conseil de l'hydrogène, plus de 500 milliards de dollars de nouveaux projets liés à l'hydrogène ont été financés rien qu'au cours des deux dernières années.

À propos de Garrett Motion Inc.

Garrett Motion s'impose comme un leader technologique différencié au service des clients de l'industrie automobile du monde entier depuis plus de 65 ans. Les technologies avancées de l'entreprise permettent de réduire les émissions, d'atteindre le niveau zéro en termes d'émissions et de doter les véhicules d'une intelligence. Reconnue pour son leadership mondial en matière de turbocompresseur et pour ses innovations techniques, l'entreprise développe des technologies transformatrices pour des véhicules plus écologiques, plus efficaces et plus connectés. Parmi ses produits, on trouve le tout premier e-turbo, des e-compresseurs à pile à combustible très efficaces, ainsi que des systèmes de propulsion et de gestion thermique pour les véhicules électriques à batterie, sans oublier d'autres produits pour les véhicules de tourisme et les véhicules utilitaires, sur route et tout-terrain. Garrett possède cinq centres de R&D, 13 sites de production et compte 9300 employés répartis dans 180 pays. Sa mission est de permettre à l'industrie des transports de redéfinir et de faire évoluer les modes de déplacement. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.garrettmotion.com .

15 juin 2023 à 17:33

