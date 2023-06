CSC acquiert Eddystone Financial Services pour élargir son offre d'organisme de prêt en Australie





CSC, l'un des principaux fournisseurs de services commerciaux, juridiques, fiscaux et numériques, annonce aujourd'hui l'acquisition d'Eddystone Financial Services, un fournisseur de services d'organisme de prêt aux entreprises. Cette acquisition continuera d'étendre la confiance et les solutions d'agence de la société aux marchés australien et néo-zélandais.

Eddystone Financial Services fournit des services de crédit, de fiduciaire des sûretés, de séquestre et financiers connexes depuis ses bureaux à Sydney, Melbourne et Auckland. La société dispose d'une équipe soudée de professionnels expérimentés et d'une renommée éprouvée pour son service à la clientèle d'exception.

L'acquisition fait suite à un partenariat exclusif entre Delaware Trust Company, une filiale détenue en exclusivité par CSC, et Eddystone Financial Services, afin d'étendre les solutions de fiducie et d'agence aux marchés australien et néo-zélandais. L'opération permettra à CSC d'accroître encore son offre de services d'organisme de prêt et d'élargir considérablement sa présence en Australasie.

John Hebert, président de CSC Global Capital Markets, et président et CEO de Delaware Trust : « C'est une période passionnante pour CSC alors que nous continuons de croître et de renforcer notre position dans l'industrie mondiale des agences de prêt, et nous sommes ravis d'accueillir Eddystone Financial Services et son équipe.

Le marché australien des organismes de prêt a connu une croissance significative ces dernières années. Cette acquisition s'harmonise avec nos objectifs stratégiques et nous permettra de mieux servir nos clients grâce à des capacités et à une expertise accrues sur le marché, renforçant ainsi notre approche indépendante et axée sur le client. Nous nous engageons à fournir à nos parties prenantes le plus haut niveau de service et nous nous réjouissons à la perspective des possibilités offertes par ce nouveau chapitre de notre histoire ».

Barnaby Webb, directeur général et fondateur, Eddystone Financial Services : « Nous sommes heureux de formaliser l'acquisition, après avoir travaillé en étroite collaboration avec CSC et Delaware Trust depuis un certain temps maintenant. Eddystone a réussi à trouver une entreprise dont les valeurs s'alignent sur les nôtres et nous sommes impatients de grandir ensemble avec une offre désormais véritablement mondiale. »

CSC et Delaware Trust ont des ressources dédiées pour soutenir les entreprises privées et publiques à travers les Amériques, l'Europe et l'Asie-Pacifique, et Eddystone est une extension naturelle de ces services. CSC soutient les gestionnaires d'actifs alternatifs dans un éventail de stratégies de fonds, les acteurs des marchés financiers publics et privés, et les entreprises et les institutions qui ont besoin d'un soutien fiduciaire et de gouvernance dans plus de 140 juridictions à l'échelle mondiale.

À propos de CSC

CSC est le partenaire de confiance de plus de 90 % du Fortune 500®, de plus de 90 % du 100 Best Global Brands® et de plus de 70 % du PEI 300. Nous sommes le premier fournisseur mondial de solutions d'administration et de conformité commerciales, de services d'administration spécialisés pour les gestionnaires d'actifs alternatifs dans un éventail de stratégies de fonds, de transactions impliquant des acteurs des marchés de capitaux publics et privés, de gestion de systèmes de noms de domaine et de protection des marques numériques et antifraude, et de solutions logicielles pour l'impôt sur les sociétés. Fondée en 1899 et ayant son siège social à Wilmington, Delaware, États-Unis, CSC est fier d'être détenu par des particuliers et géré par des professionnels depuis plus de 120 ans. CSC possède des bureaux et des représentations dans plus de 140 juridictions en Europe, aux Amériques, en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient. Nous sommes une entreprise mondiale capable d'évoluer partout où que se trouvent nos clients ? et nous y parvenons en employant des experts dans chaque entreprise que nous servons. We are the business behind business®. Plus d'informations sur cscglobal.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

15 juin 2023 à 14:45

Communiqué envoyé leet diffusé par :