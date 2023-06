M-Brain nommé leader des plateformes de connaissance du marché et de veille concurrentielle





M-Brain, fournisseur mondial de solutions de connaissance du marché et de veille concurrentielle, a annoncé aujourd'hui que Forrester Research l'avait nommé leader dans le rapport The Forrester Wavetm : Market and Competitive Intelligence Platforms, Q2 2023 report. Sur la base de 24 critères, Forrester a attribué à M-Brain les notes les plus élevées dans les catégories de l'offre actuelle et de la stratégie parmi les 14 fournisseurs mondiaux de plateformes de connaissance du marché et de veille concurrentielle les plus importants. Outre ses capacités d'IA générative et ses plus de 200 000 sources de données mondiales disponibles, qualifiées par Forrester comme « exceptionnelles », M-Brain est également reconnu comme étant la seule demande en langage naturel de l'entreprise qui offre une solution unique disponible exclusivement pour ses clients.

Dans cet environnement mondial hyperconcurrentiel, les entreprises ont un besoin criant d'informations précises, en temps réel et facilement accessibles, qui leur permettent de prendre des décisions plus judicieuses. Cela signifie qu'elles doivent adopter des outils de renseignement qui offrent un champ de compétence sans précédent, une précision sans faille et une interface accessible et conviviale. M-Brain, avec sa capacité de livraison globale, ses fonctions de facilité d'utilisation de qualité supérieure et sa plateforme d'IA incomparable, a continué à mettre sur le marché des solutions d'IA dignes de confiance, tout en jetant les bases de la réussite de ses utilisateurs.

« Nos capacités d'IA sont issues de 20 ans de contenu créé par l'homme, notamment plus de 20 millions de résumés commerciaux rédigés par des analystes à partir de données exclusives et de sources de données mondiales pertinentes pour le secteur ; ceci permet d'offrir une solution apportant des informations précises sur le marché et la concurrence, presque impossible à reproduire », a déclaré Kimmo Havu, CEO de M-Brain. « Grâce à nos années de succès, nos clients profitent de l'impact commercial que promet la recherche concurrentielle, sans avoir besoin d'effectuer une analyse manuelle fastidieuse ou de ressentir l'incertitude associée à des solutions d'IA moins fiables ».

En marge de son offre actuelle, M-Brain continue d'analyser et d'affiner les capacités de sa plateforme. Comme l'indique Forrester dans son rapport, « M-Brain a affiné sa vision et sa stratégie en se concentrant sur les secteurs et les régions cibles, en repensant l'interface utilisateur et en mettant à jour le conditionnement avec des services à valeur ajoutée de l'offre destinée aux entreprises. Sa solide feuille de route produit est déployée jusqu'en 2024 et se concentre sur son moteur d'IA de pointe, son chat, ses visualisations et ses intégrations ».

« C'est un honneur d'être reconnu comme leader par Forrester dans son évaluation sur la connaissance du marché et la veille concurrentielle » , a déclaré M. Havu. « Et nous ne nous restons pas les bras croisés. Ce que nous avons récemment développé aidera les clients à gagner du temps tout en étant plus confiants quant à la disponibilité des bonnes informations à tous les niveaux de l'organisation. Nous élaborons une nouvelle norme pour les entreprises, permettant aux utilisateurs d'être plus performants et de prendre des décisions stratégiques efficaces de manière permanente »

« C'est grâce aux personnes physiques qui constituent la base client de M-Brain et à l'équipe qui s'est concentrée sur la priorité à leur accorder que Forrester a pu évaluer notre offre », conclut-il.

« Penser à l'élément "humain" n'est pas une réflexion après coup pour nous, cela fait partie intégrante de toutes nos activités », a déclaré M. Havu.

M-Brain est le premier fournisseur mondial de solutions et de services de veille concurrentielle et commerciale. Plus de 500 organisations bénéficient du soutien de l'équipe M-Brain, qui compte plus de 200 experts de veille. M-Brain aide ses clients à rester informés et organisés sur les tendances du marché, les informations sectorielles et les rapports. L'entreprise filtre, analyse et présente les informations dans un format convivial, et toujours adaptées aux besoins. M-Brain combine une IA de premier plan avec des analystes (personnes physiques) expérimentés afin de fournir des informations exploitables et fiables à plus de 250 000 utilisateurs professionnels dans le monde entier.

Fournisseur de services médiatiques depuis 1999, M-Brain dispose de capacités de livraison globales grâce à 12 bureaux présents en Europe, dans les Amériques et en Asie, ce qui lui confère une capacité unique à servir les entreprises mondiales ayant des opérations sont de grande envergure. Des entreprises comme Goodyear, Dunkin, Bosch, Philips et Cintas ont fait confiance à M-Brain en tant que fournisseur de solutions, de services et de contenus de veille économique. Pour plus d'informations, consultez le site suivant www.m-brain.com

