Les prêteurs adoptent de nouvelles stratégies pour atteindre la rentabilité dans l'environnement macroéconomique actuel, selon un rapport Taktile





Une nouvelle enquête de Taktile, la principale plateforme décisionnelle automatisée, dévoile que l'environnement macroéconomique difficile de 2023 oblige les prêteurs à adopter de nouvelles stratégies alors qu'ils poursuivent un double objectif de croissance et de rentabilité. Tandis que de nombreuses entreprises peinent à s'adapter, les prêteurs modernes et agiles sont plus près d'atteindre leurs objectifs, ce qui indique une voie à suivre pour le secteur.

Le 2023 State of Lending Report de Taktile a interrogé des responsables des crédits et de la gestion des risques du monde entier pour offrir des perspectives sans précédent sur l'impact des récents changements macroéconomiques sur les opérations de prêt et sur la façon dont les prêteurs ont ajusté leurs stratégies commerciales pour répondre au nouveau climat. Ce rapport pionnier décrit également les leviers que les prêteurs peuvent tirer pour stimuler la rentabilité et met en évidence les meilleures pratiques des principaux prêteurs, qui adoptent des approches souples et proactives en matière de sélection des risques.

« L'économie mondiale telle qu'elle est aujourd'hui est très différente de ce qu'elle était il y a quelques années. Alors que l'environnement des taux d'intérêt élevés a mis au défi tout le monde dans le secteur financier, il a été particulièrement difficile pour les nouveaux acteurs du marché, comme les prêteurs de la fintech, qui font maintenant face à un coût de capital plus élevé », explique Robin Greenwood, professeur de finance et d'activités bancaires. « Le rapport de Taktile offre aux équipes de crédit et de risque des conseils sur la manière de relever les défis du marché actuel et fournit une vue d'ensemble des exigences techniques liées à l'octroi de crédits. »

Voici un aperçu des résultats :

Dans un environnement macroéconomique difficile, les prêteurs recherchent d'abord la rentabilité, mais la croissance reste une priorité

47 % des prêteurs ont identifié l'amélioration de la rentabilité comme la principale priorité stratégique de cette année. Cette transition s'explique par la hausse des coûts du capital et l'augmentation des taux de défaut. 67 % des prêteurs ont indiqué avoir été touchés par la hausse des coûts du capital et 43 % ont indiqué que la hausse des taux d'intérêt a eu une incidence négative sur leur rendement du capital. Bien que la rentabilité soit primordiale, de nombreux prêteurs prévoient toujours de poursuivre la croissance, en particulier sur les marchés émergents. En Afrique, 75 % des répondants prévoient d'augmenter leur taux de croissance de plus de 10 points de pourcentage en 2023.

Les prêteurs agiles et axés sur les données sont les mieux placés pour réussir dans l'environnement actuel

Selon l'enquête, les prêteurs qui adaptent le plus rapidement leur approche créditielle et qui optimisent le plus fréquemment leurs politiques s'adaptent plus vite au nouvel environnement économique et surpassent la concurrence. Les principaux prêteurs adoptent l'automatisation et des infrastructures de décision de crédit sophistiquées pour permettre à leurs équipes de crédit de stimuler le changement sans l'intervention d'équipes techniques.

Pourtant, la majorité des prêteurs sont freinés par des infrastructures de décision de crédit rigides

Bien que certains dirigeants trouvent la clé de la réussite, les résultats de l'enquête indiquent que la plupart des prêteurs ne parviennent pas à améliorer leur rendement en raison d'une mauvaise infrastructure décisionnelle. 41 % des prêteurs indiquent que l'introduction de nouvelles sources de données est leur plus grand obstacle, 41 % trouvent difficiles la construction et le déploiement de modèles prédictifs, et 39 % déclarent rencontrer des difficultés pour trouver le bon équilibre d'automatisation. Un examen plus approfondi a révélé une problématique clé : les équipes de crédit ne sont pas suffisamment autonomes lors de l'élaboration et de l'optimisation de leurs politiques de crédit. 71 % des répondants ont encore besoin d'un soutien technique pour ajuster leurs politiques de crédit.

Les améliorations de l'infrastructure décisionnelle constituent une priorité d'investissement clé pour les prêteurs

Compte tenu de ces défis, de nombreux prêteurs reconnaissent qu'ils doivent améliorer leur infrastructure décisionnelle. Le principal domaine d'investissement consiste à améliorer la capacité d'ajouter des sources de données, 57 % ayant exprimé leur désir d'améliorer leur capacité d'intégrer de nouvelles sources de données dans le but d'accroître l'exactitude de l'évaluation des risques. Signe que les prêteurs reconnaissent l'importance de l'agilité, près de 40 % veulent améliorer la fréquence de leur itération de politique.

Les prêteurs restent optimistes dans un environnement compliqué

Malgré la volatilité économique, 84 % des prêteurs restent optimistes quant à l'avenir du secteur des prêts. La demande des clients pour les produits de prêt reste élevée, 42 % des répondants indiquant que l'environnement actuel des taux d'intérêt a eu un impact positif sur la demande. En adoptant des moteurs de décision modernes et de nouvelles sources de données, les prêteurs sont mieux en mesure d'évaluer le risque de l'emprunteur, de répondre aux segments de clients inexploités et de croître de manière plus rentable.

« Les prêteurs ont dû réaliser l'impossible : assurer une croissance rapide tout en améliorant la rentabilité », explique Maik Taro Wehmeyer, PDG et cofondateur, Taktile. « Il est difficile de poursuivre ces deux objectifs en tandem, mais les principaux prêteurs montrent que ce n'est pas impossible. Notre enquête souligne que les prêteurs qui ont investi dans une technologie qui leur permet d'agir de manière proactive et de tester leurs politiques dépassent leurs concurrents, réussissent dans ce nouvel environnement, et façonnent également la prochaine décennie de prêts. »

Téléchargez le rapport dans son intégralité ici.

FIN

À propos de Taktile

Taktile est une plateforme décisionnelle qui révolutionne la façon dont les fintechs et les services financiers tirent parti des données pour orienter leurs activités. La plateforme low-code de Taktile permet aux entreprises de créer, d'exécuter et d'évaluer facilement des flux de décision automatisés sans que les développeurs doivent écrire du code complexe. Dans un monde de plus en plus axé sur les décisions automatisées, Taktile permet aux équipes de crédit et de données de créer des flux de décisions plus précis, de s'adapter rapidement au changement et d'améliorer les résultats. Fondé en 2020, Taktile a des bureaux à New York, Londres et Berlin et est soutenu par des capital-risqueurs de premier plan, y compris Index Ventures, Tiger Global et Y Combinator.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

15 juin 2023 à 13:50

Communiqué envoyé leet diffusé par :