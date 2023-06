INVESTISSEMENT DE 6,5 M$ : DÉVOILEMENT DES PLANS ET IMAGES DE LA FUTURE STATION DE MONTAGNE SUR MER DE MONT-SAINT-PIERRE





MONT-SAINT-PIERRE, QC, le 15 juin 2023 /CNW/ - Il est maintenant possible de visualiser ce qui attendra les visiteurs à Mont-Saint-Pierre à l'été 2024 grâce à ce qui sera le plus important projet de relance économique et touristique en Haute-Gaspésie depuis plusieurs années, le projet de la Station de montagne sur mer, évalué à 6,5 M$.

Les responsables de la Coopérative de solidarité de développement économique, touristique et social de Mont-Saint-Pierre (la CSMSP) ont présenté les images du concept, lesquelles sont maintenant disponibles sur le site : https://montsaintpierre.ca/relance

Déjà cet été, des panneaux illustratifs seront mis en place afin de visualiser les installations et les services sur chacun des 5 axes prévus :

La Place du village (dans l'ancienne Auberge Les Vagues) Le Centre de vol libre virtuel (à l'intérieur de l'église) Le panoramique et spectaculaire Observatoire au sommet du mont Saint-Pierre Une plage accessible et dotée de divers services Les améliorations de mobilité active

Un modèle de prise en main collectif

Ayant déjà été reconnue comme capitale du vol libre, la communauté de Mont-Saint-Pierre a décidé d'aller plus loin dans le but de revitaliser sa municipalité tout en offrant un produit d'appel touristique important entre Sainte-Anne-des-Monts et Gaspé.

Pour ce faire, la CSMSP, une entreprise d'économie sociale au profit de la population locale, a vu le jour en 2020. De ce village de 170 personnes, la coopérative a déjà rallié 300 membres.

Après diverses études de marché et plans d'affaires, les responsables de la CSMSP ont réussi à boucler un budget de 6,5 M$ afin de mener à bon port ce projet, principalement avec l'appui du ministère du Tourisme (2,7 M$) et de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) (1,9 M$). Le solde de 1,7 M$ provient de différents partenaires régionaux et de l'économie sociale : Emploi-Québec, Desjardins, CLD, ministère de l'Économie/PIEC Filaction, RISQ, la Fiducie du chantier de l'économie sociale et la Caisse d'économie solidaire Desjardins. Près de 25 emplois seront créés dans cette localité grâce à ce projet.

Une population au coeur du projet

Comme la CSMSP est une organisation ancrée dans son milieu, mentionnons que depuis les tout premiers débuts de ce projet, la population a été consultée à plusieurs moments. D'ailleurs, afin de positionner Mont-Saint-Pierre comme une destination écotouristique quatre saisons, invitante pour les vacanciers et rassembleuse pour la population, la CSMSP a élaboré une charte du visiteur qui les invitera à s'engager à respecter la nature et les paysages du village de Mont-Saint-Pierre afin d'avoir une expérience touristique de qualité, tout en garantissant la qualité de vie des résident.e.s.

« Mont-Saint-Pierre à l'aube d'un renouveau récréotouristique, une place du village où se côtoieront les touristes et la population, l'église qui reprendra vie sous la forme d'un centre de vol libre relatant plus de 40 ans d'histoire et un centre d'interprétation de la géologie et géomorphologie nous permettra de mieux comprendre la formation de notre vallée. De quoi rendre fier.ère.s tous les citoyens et citoyennes de notre collectivité. Tous ensemble, avec les quelque 300 membres de la COOP, de tous azimuts, pour la réalisation finale et l'ouverture officielle de 2024 », exprime le maire de Mont-Saint-Pierre, M. Magella Emond.

« La Station de montagne sur mer de Mont-Saint-Pierre permettra enfin de faire découvrir aux visiteurs les phénomènes géomorphologiques exceptionnels de notre vallée glacière ainsi que l'émotion ressentie dans la pratique du vol libre dans ses deux spectacles virtuels. La beauté naturelle du lieu ne sera pas en reste et sera mise en valeur à sa juste mesure par ses nombreux aménagements. Ce projet créera des emplois et dynamisera fortement le milieu tout en augmentant le nombre de visiteurs et la durée de leur séjour en Gaspésie! Nous avons hâte de recevoir nos 12 500 visiteurs espérés. », déclare Jean-Sébastien Cloutier, président du CA de la CSMSP.

« Le gouvernement du Québec est fier d'apporter sa contribution à la Station de montagne sur mer, un projet qui confirme que le tourisme est l'une de ses priorités. Faire du Québec une destination touristique quatre saisons en est une autre, pour maximiser et répartir les retombées du tourisme durant toute l'année. Le projet de la Station de montagne sur mer correspond précisément à ces objectifs, en plus de permettre la création d'un important pôle d'attraction touristique qui vise autant à attirer les Québécois que les visiteurs internationaux. Je félicite les promoteurs pour leur vision et leur ambition, et je suis persuadée que ce projet entraînera un vent de renouveau économique et social en Gaspésie, et que tout le Québec en profitera », souligne Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière.

« Notre gouvernement est fier de soutenir le projet de la Station de montagne sur mer de Mont-Saint-Pierre, qui constitue une véritable relance touristique de ce village emblématique de la Haute-Gaspésie. Grâce aux contributions financières de DEC, les plans dévoilés aujourd'hui pourront enfin se concrétiser et ainsi attirer des touristes de partout dans le monde. Félicitations à la CSMSP qui a monté ce magnifique projet - votre démarche contribuera certainement au rayonnement de notre belle région », ajoute l'honorable Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie?-?Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national.

