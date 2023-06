Une nouvelle exposition invite les visiteurs à s'informer sur les espèces aquatiques en péril et leurs menaces au Canada atlantique





GREENWICH, PE, le 15 juin 2023 /CNW/ - Ingenium - Musées des sciences et de l'innovation du Canada et Pêches et Océans Canada sont ravis de collaborer avec Parcs Canada pour présenter une nouvelle exposition au Centre d'interprétation de Greenwich du Parc national de l'Î.-P.-É. L'exposition porte sur les espèces aquatiques en péril qui habitent les eaux du Canada atlantique.

Les écosystèmes marins de la côte est sont parmi les plus magnifiques de la planète et de nombreuses espèces fascinantes habitent nos eaux. Certaines espèces aquatiques font face à un avenir incertain en raison des activités humaines et des enjeux mondiaux sans précédent tels que le changement climatique, la pollution et la perte de biodiversité. Avec le lancement de cette exposition captivante sur les espèces aquatiques en péril, les partenaires ont pour objectif de mieux faire connaître les menaces qui pèsent sur ces espèces et de mobiliser les efforts de conservation, non seulement au Canada atlantique, mais aussi à l'échelle mondiale.

L'exposition offre une occasion unique de se trouver face à face avec des modèles de taille réelle d'un requin blanc, d'une tortue luth, d'un loup atlantique et d'une raie tachetée. Ces créations sont l'oeuvre de l'artiste et sculpteur Doug Morse, de Grand-Pré, en Nouvelle-Écosse.

L'exposition se trouve au Centre d'interprétation de Greenwich, situé au 59, chemin Wild Rose, à Greenwich (Î.-P.-É.). Le centre est ouvert tous les jours de 9 h à 17 h, du 6 juin au 13 septembre 2023. Vous pouvez aussi en apprendre davantage sur les espèces en péril en ligne sur www.ingeniumcanada.org/fr/especes-en-peril .

Citations

« Grâce à notre partenariat avec Ingenium - Musées des sciences et de l'innovation du Canada, et avec l'appui de Parcs Canada, nous sommes heureux d'offrir à la population canadienne des opportunités d'apprentissage engageantes pour découvrir les défis auxquels sont confrontées les espèces aquatiques en péril au Canada atlantique. Ensemble, nous pouvons protéger ces espèces et inspirer la prochaine génération d'intendants des ressources aquatiques du Canada. »

- L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Ingenium est connu partout au Canada pour sa création d'expositions captivantes et destinées aux familles, qui portent sur des enjeux prioritaires de notre époque. Nous sommes ravis de mettre en évidence l'importante question des espèces aquatiques en péril dans cette nouvelle exposition qui sera logée au Centre d'interprétation de Greenwich. Nous espérons inciter les visiteurs à prendre des mesures pour protéger ces espèces. »

- Christina Tessier, présidente-directrice générale, Ingenium - Musées des sciences et de l'innovation du Canada

« La conservation et le rétablissement des espèces en péril est une priorité du gouvernement du Canada. Parcs Canada est reconnu comme un chef de file dans ce domaine. Une plus grande sensibilisation aux menaces qui pèsent sur la tortue luth et le loup atlantique mobilise des énergies pour assurer la conservation de ces espèces dans les eaux de l'est du Canada et au-delà de nos frontières. L'érosion de la biodiversité est une crise pour l'humanité. Mieux faire connaître au public ces espèces menacées est l'une des mesures phares pour freiner et inverser le déclin de la nature. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

À propos d'Ingenium - Musées des sciences et de l'innovation du Canada

Ingenium administre les trois musées nationaux des sciences et de l'innovation à Ottawa, soit le Musée de l'agriculture et de l'alimentation du Canada, le Musée de l'aviation et de l'espace du Canada et le Musée des sciences et de la technologie du Canada. Son Centre Ingenium abrite une collection exceptionnelle d'artefacts, un institut de recherche et le Labo d'innovation numérique. Nos musées, notre contenu numérique intéressant, nos programmes communautaires, nos expositions itinérantes et nos espaces collaboratifs permettent d'éduquer, de divertir et de captiver des publics partout au Canada et ailleurs dans le monde. Notre mandat vise à apporter culture scientifique et inspiration aux Canadiens, peu importe leur âge, leur capacité ou leur milieu.

À propos du ministère des Pêches et des Océans Canada (MPO)

Au nom de la population canadienne, nous sommes responsables de protéger les eaux et de gérer les ressources halieutiques et océaniques du Canada en vertu de la Loi sur les pêches modernisée et de la Loi sur les océans. Par le biais de connaissances scientifiques rigoureuses et en collaboration avec les communautés autochtones, nous protégeons nos océans et nos autres écosystèmes aquatiques des effets négatifs des espèces aquatiques envahissantes et des activités humaines. En vertu de la Loi sur les espèces en péril (LEP), nous élaborons des stratégies de rétablissement et des plans d'action qui précisent les mesures à prendre pour protéger les espèces aquatiques en péril classées comme étant en voie de disparition ou menacées.

À propos de l'Agence Parcs Canada

Au nom de la population canadienne, Parcs Canada protège et met en valeur des exemples représentatifs du patrimoine naturel et culturel du Canada, et en favorise chez le public la connaissance, l'appréciation et la jouissance, de manière à en assurer l'intégrité écologique et commémorative pour les générations d'aujourd'hui et de demain. La vision de Parcs Canada est que les trésors historiques et naturels du Canada occuperont une place de choix au coeur de la vie des Canadiens et les Canadiennes, perpétuant ainsi un attachement profond à l'essence même du Canada.

SOURCE Ingenium

15 juin 2023 à 09:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :