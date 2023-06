Le gouvernement du Canada établit un échéancier pour que l'Ontario prenne des mesures de conservation du caribou boréal





GATINEAU, QC, le 15 juin 2023 /CNW/ - Le caribou boréal est une espèce qui est présente uniquement au Canada. Cependant, la plus récente estimation de la population nationale indique que ses populations sont en déclin, étant principalement menacées par la perte et la dégradation d'habitats. Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux se partagent la responsabilité d'assurer la survie et le rétablissement à long terme du caribou. Cette espèce joue un rôle important dans la culture et l'histoire des peuples autochtones au Canada, et elle est au coeur de la biodiversité de la forêt boréale.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a annoncé les mesures prises en Ontario pour protéger l'habitat du caribou boréal au titre de la Loi sur les espèces en péril du Canada. Après avoir estimé au début de 2023 que certaines portions de l'habitat essentiel du caribou boréal situées sur le territoire non domanial en Ontario ne sont pas convenablement protégées, le ministre a recommandé la prise d'un décret de protection de l'habitat essentiel dans la province, comme exigé par la Loi sur les espèces en péril.

À l'heure actuelle, le gouvernement du Canada juge que le maintien d'une collaboration étroite avec le gouvernement de l'Ontario produira les meilleurs résultats pour la conservation de l'espèce. Le gouvernement du Canada surveille de près la mise en oeuvre de l'Accord sur la conservation du caribou, population boréale, en Ontario, qui a été signé avec le gouvernement provincial en avril 2022. L'accord présente un certain nombre de mesures visant à favoriser la conservation et le rétablissement de l'espèce. Il contient notamment un engagement de collaboration entre les deux gouvernements afin de valider, avec l'aide d'experts, des approches fondées sur des données probantes pour la gestion de populations autosuffisantes et afin d'assurer un alignement constant avec les cadres fédéraux et provinciaux de conservation du caribou boréal, le cas échéant. L'Ontario a jusqu'en avril 2024, échéance qui a été convenue entre les parties, pour démontrer l'équivalence entre les mesures provinciales et le cadre fédéral. Si l'Ontario réussit à mettre en place les mesures qui s'imposent et à obtenir les résultats prévus dans l'accord sur la conservation du caribou boréal, d'autres démarches ne seraient pas entreprises à ce stade en application de la Loi sur les espèces en péril.

Jusqu'à présent, la province s'est montrée déterminée à mettre en oeuvre les mesures de conservation requises, et elle a entamé des activités de surveillance des populations et a tenu des séances de mobilisation avec les intervenants et les peuples autochtones. En mars 2023, l'Ontario a annoncé un investissement pouvant atteindre 29,4 millions de dollars sur quatre ans pour soutenir des travaux de protection et de restauration sur le terrain ainsi que d'autres activités de conservation, notamment des activités du domaine de la surveillance, de la science et de la recherche en Ontario. Le Canada est prêt à s'engager à consentir une aide financière supplémentaire pour appuyer ces activités de conservation dans le futur.

Citations

« L'Accord sur la conservation du caribou, population boréale, en Ontario a été une étape importante vers l'obtention de résultats de conservation positifs pour le caribou boréal en Ontario, mais je m'attends à ce que la province travaille avec le Canada, les experts et les peuples autochtones à mieux harmoniser nos cadres de conservation de l'espèce afin de créer des populations locales autosuffisantes pour le caribou boréal. Pour y arriver, des mesures concrètes comme la conservation de l'habitat essentiel du caribou seront déterminantes. Nous surveillerons étroitement les efforts déployés par l'Ontario pour progresser vers cet objectif. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Faits en bref

Conformément au Programme de rétablissement du caribou boréal du gouvernement fédéral, les provinces et les territoires doivent mettre en place des plans présentant comment chaque aire de répartition sera gérée afin de maintenir ou d'atteindre un pourcentage minimal de 65 p. 100 d'habitat non perturbé.

Le caribou boréal est une espèce parapluie pour la santé de la forêt boréale. La protection de l'habitat essentiel du caribou boréal devrait aussi améliorer la situation de 80 espèces en péril inscrites, être bénéfique à 90 p. 100 des espèces d'oiseaux et de mammifères qui vivent dans la forêt boréale et protéger des zones névralgiques de stockage du carbone dans le sol.

Le caribou boréal est désigné comme espèce menacée en vertu de la Loi sur les espèces en péril depuis 2003.

depuis 2003. Selon les plus récentes estimations, le Canada compte quelque 34 000 individus de l'espèce et ce nombre est en diminution. Les déclins observés dans les populations découlent principalement de la perte d'habitat attribuable aux activités humaines d'utilisation des terres et aux incendies, et à des changements dans la dynamique prédateurs-proies.

Environnement et Changement climatique Canada a transféré environ 76,6 millions de dollars aux provinces, aux territoires, aux groupes autochtones et aux intervenants depuis 2018 dans le cadre des initiatives du Patrimoine naturel et du Patrimoine naturel bonifié, afin de soutenir le rétablissement du caribou boréal.

Produits connexes

