Encore une autre année de saccages en vue : Projet de loi 31, incomplet pour protéger les propriétaires

MONTRÉAL, le 15 juin 2023 /CNW/ - L'Association des Propriétaires du Québec (APQ) a été déçue de voir que le projet de loi 31, Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière d'habitation, ne prévoyait pas protéger les propriétaires des locataires "saccageurs" et "mal propres" qui répètent année après année les mêmes actes répréhensibles, irresponsables, mais sans réelles conséquences financières ou judiciaires.



En effet, l'Association des Propriétaires du Québec (APQ) était surprise que les propriétaires ne soient pas mieux protégés avec ce projet de loi et de ne pas y voir la légalisation d'un dépôt de garantie.



"Le dépôt de garantie n'est pas un caprice des propriétaires. C'est un mécanisme financier dissuasif qui est utilisé dans de nombreux pays et provinces à travers le Canada. Il n'est pas question de demander 3 mois de loyer comme en France par exemple, mais de commencer quelque part. Ce serait déjà une preuve de la volonté et de la reconnaissance que les propriétaires prennent soin de leurs logements et qu'on les appuie." Selon Martin Messier, président de l'APQ.



Afin de sensibiliser le Gouvernement à cette situation, l'Association des Propriétaires du Québec (APQ) met en ligne une vidéo qui malheureusement n'est pas humoristique, mais la triste réalité que vivront locataires et propriétaires dans deux semaines : https://vimeo.com/assoproprietairesquebec/1-juillet-2023



L'Association des Propriétaires du Québec (APQ) demande aux propriétaires locatifs d'envoyer cette vidéo à leur député provincial en lui demandant d'inclure l'autorisation d'un dépôt de sécurité lors des consultations particulières du Projet de loi 31 à l'automne.



" Nous, propriétaires de logement, soutenons l'Association des Propriétaires du Québec (APQ) dans sa démarche d'inclure la légalisation d'un dépôt de garantie au projet de loi 31, Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière d'habitation.

En tant que représentant de notre circonscription, nous vous invitons à visionner la vidéo suivante et à demander d'ajouter le dépôt de garantie aux prochaines discussions : https://vimeo.com/assoproprietairesquebec/1-juillet-2023 "



Un dépôt de garantie, un petit montant, qui a de grandes répercussions :

1) Conscientiser les locataires sur leurs comportements

2) Diminuer les pertes financières en cas de dommages

3) Diminuer les pertes financières en cas de non-paiement de loyer

4) Sécuriser des locations

5) Plus d'accès aux animaux dans les logements



"Il suffirait d'un petit changement législatif qui permettrait de régler de nombreux problèmes. Pourquoi refuser une telle demande qui a un impact aussi grand?" selon Martin Messier, président de l'APQ.

Fondée en 1984, l'Association de propriétaires du Québec (APQ) est la plus importante association à offrir des services aux propriétaires de logements locatifs. Elle dessert les propriétaires de toutes les régions du Québec depuis plus de 35 ans. En plus d'offrir, autant aux propriétaires de duplex ou triplex qu'à des gestionnaires immobiliers, un service d'évaluation sur les locataires unique au Québec.

15 juin 2023 à 08:37

