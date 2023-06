Le PDG d'Armis, Yevgeny Dibrov, remporte le prix EY Entrepreneur Of The Year® 2023 Bay Area Award





Armis, société leader de la visibilité et de la sécurité des actifs, a annoncé aujourd'hui que son PDG et cofondateur, Yevgeny Dibrov, a été nommé par Ernst & Young LLP (EY US) comme lauréat du prix Entrepreneur Of The Year® 2023 Bay Area. Le programme Entrepreneur Of The Year Awards est l'un des prix les plus importants décernés aux entrepreneurs et aux dirigeants d'entreprises à forte croissance.

« Je suis honoré de recevoir une récompense aussi prestigieuse », a déclaré M. Dibrov. « Faire partie des lauréats cette année et rejoindre les rangs de ceux qui ont été récompensés par le passé est tout simplement extraordinaire ». Et si ce prix met en valeur des entrepreneurs individuels, il ne s'agit pas seulement d'une reconnaissance personnelle. Il me tient à coeur de rendre hommage à mon brillant cofondateur, Nadir Izrael, qui m'a accompagné tout au long de ce voyage, en construisant une plateforme technologique et en constituant une équipe unique en son genre au sein d'Armis. Cette reconnaissance est un véritable éloge des efforts collectifs de l'ensemble de l'entreprise qui ont contribué à la croissance et au succès de notre organisation »

Depuis presque quatre décennies, EY US décerne des prix aux entrepreneurs dont l'ambition, le courage et l'ingéniosité ont contribué à la réussite de leur entreprise, transformé leur secteur d'activité et eu un impact positif sur leur communauté. Pour ce programme, les lauréats sont sélectionnés par un jury indépendant constitué de précédents lauréats, de chefs d'entreprise de premier plan, d'investisseurs et d'autres chefs d'entreprise régionaux. Les candidats sont évalués sur la base de leur capacité à créer de la valeur à long terme grâce à leur esprit d'entreprise, leur objectif, leur croissance et leur impact, parmi d'autres contributions et attributs essentiels.

Cette consécration pour le directeur général et cofondateur d'Armis intervient alors que l'entreprise continue sur sa lancée et est reconnue par l'industrie depuis le début de l'année 2023. En février, Armis a annoncé qu'elle avait dépassé la barre des 100 millions USD de revenus annuels récurrents (ARR), passant de 1 million à 100 millions USD en moins de 5 ans. Peu de temps après, Armis a été désignée comme l'entreprise la plus innovante au monde dans la catégorie sécurité par Fast Company dans sa prestigieuse liste annuelle des entreprises les plus innovantes au monde pour 2023. Elle a également été classée 14e dans la liste des 50 entreprises les plus innovantes au monde.

Armis permet de voir et de sécuriser les environnements opérationnels de certains des plus grands aéroports et ports du monde. Elle veille à ce que les infrastructures critiques et les principaux fabricants puissent rester en ligne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. L'entreprise contribue à sauver des vies en sécurisant les actifs médicaux et les environnements de soins des patients dans certaines des plus grandes organisations de soins de santé dans le monde, en plus de protéger les entités fédérales, étatiques et locales contre les cybercriminels, les nations voyous et d'autres acteurs malveillants.

À propos d'Armis

Armis, le chef de file de la visibilité et de la sécurité des actifs, fournit la première plateforme unifiée de veille des actifs du secteur conçue pour prendre en charge une surface d'attaque élargie par les actifs connectés. Les entreprises du Fortune 100 font confiance à notre protection en temps réel et continue pour avoir un aperçu complet de l'ensemble des actifs gérés et non gérés dans les domaines des TI, du cloud, des dispositifs IoT, des dispositifs médicaux (IoMT), de la technologie opérationnelle, des systèmes de commande industriels et de la 5G. Armis assure la gestion passive des cyberactifs, la gestion des risques et l'application automatisée. Armis est une société privée basée en Californie.

À propos d'Entrepreneur Of The Year®

Entrepreneur Of The Year® est le programme de récompenses le plus prestigieux au monde pour les entrepreneurs que rien n'arrête. Ces leaders visionnaires sont à l'origine de l'innovation, de la croissance et de la prospérité qui transforment notre monde. Le programme propose aux entrepreneurs des idées et des expériences qui favorisent la croissance. Il les met en contact avec leurs pairs pour renforcer l'esprit d'entreprise dans le monde entier. Entrepreneur Of The Year est le premier et le seul programme de récompenses véritablement mondial de ce type. Il célèbre les entrepreneurs à travers des programmes de récompenses régionaux et nationaux dans plus de 145 villes dans plus de 60 pays. Les lauréats des prix nationaux sont en lice pour le titre de World Entrepreneur Of The Year®. Consultez le site : ey.com/us/eoy.

À propos d'EY

La raison d'être d'EY est de construire un monde du travail meilleur, en aidant à créer de la valeur à long terme pour les clients, les personnes et la société, et en renforçant la confiance dans les marchés de capitaux.

Grâce aux données et à la technologie, les diverses équipes d'EY, réparties dans plus de 150 pays, apportent la confiance par le biais de l'assurance et aident les clients à se développer, à se transformer et à opérer.

Travaillant dans les domaines de l'assurance, du conseil, du droit, de la stratégie, de la fiscalité et des transactions, les équipes d'EY posent de meilleures questions pour trouver de nouvelles réponses aux problèmes complexes auxquels notre monde est confronté aujourd'hui.

EY fait référence à l'organisation mondiale et peut désigner un ou plusieurs cabinets membres d'Ernst & Young Global Limited, chacun d'entre eux étant une entité juridique distincte. Ernst & Young Global Limited, une société britannique à responsabilité limitée par garantie, ne fournit pas de services aux clients. Des informations sur la manière dont EY collecte et utilise les données personnelles, ainsi qu'une description des droits dont disposent les individus en vertu de la législation sur la protection des données, sont disponibles sur ey.com/privacy. Les cabinets membres d'EY ne pratiquent pas le droit là où les lois locales l'interdisent. Pour plus d'informations sur notre organisation, veuillez consulter le site : ey.com

