Allion Labs désigné comme laboratoire de test de fournisseur autorisé pour la certification OpenSync





TAIPEI, 14 juin 2023 /PRNewswire/ -- Allion Labs, une société de test et de certification technologique renommée, est fière d'annoncer sa nouvelle désignation en tant que laboratoire de test de fournisseur autorisé (AVL) pour la certification OpenSync®. Grâce à ce partenariat stratégique, Allion et Plume® fourniront aux clients d'Allion une intégration efficace pour un déploiement rapide de la plateforme innovante de Plume, basée sur le cloud, pour les services domestiques connectés, tout en accélérant le temps de mise sur le marché.

Plume Design, Inc., leader mondial des services Wi-Fi intelligents et de la maison intelligente, a choisi Allion comme partenaire de confiance pour développer le programme de certification de Plume. La vaste expérience d'Allion en matière de test et de validation de technologies de pointe, associée à ses installations ultra-modernes et à ses ingénieurs experts, fait d'Allion un partenaire idéal pour répondre aux exigences rigoureuses de la certification OpenSync.

En tant qu'AVL pour la certification OpenSync, Allion fournira des services de test complets aux fabricants souhaitant obtenir la certification OpenSync pour leurs systèmes Wi-Fi et leurs appareils connectés. En s'appuyant sur ses méthodologies de test avancées et son équipement de pointe, Allion s'engage à garantir que les produits certifiés par Plume répondent aux normes les plus élevées en matière de performance, de fiabilité et d'interopérabilité.

« La société Allion est ravie d'être désignée comme AVL pour la certification OpenSync », a déclaré Robert Yao, président d'Allion-USA. « Ce partenariat souligne notre engagement à fournir des services de test et de certification exceptionnels à l'industrie technologique. En travaillant en étroite collaboration avec Plume, nous jouerons un rôle clé pour assurer le succès et l'intégration transparente de leurs services Wi-Fi intelligents et de maison intelligente. »

La certification OpenSync offre aux fabricants la possibilité de différencier leurs produits sur le marché en démontrant leur compatibilité avec la plateforme innovante de Plume. Les produits certifiés bénéficieront des fonctionnalités de pointe du cloud Plume, telles que l'optimisation pilotée par l'IA, la cybersécurité avancée et les services domestiques personnalisés. Cette collaboration entre Allion et Plume permettra aux fabricants de créer des solutions domestiques connectées qui offrent une expérience utilisateur agréable.

« En nous associant à Allion, nous sommes convaincus d'avoir trouvé un AVL fiable et compétent pour soutenir notre programme de certification », a affirmé Alain Shen, directeur du développement des affaires chez OpenSync. « L'expérience d'Allion en matière de tests et de certification, combinée à son expertise dans les technologies émergentes, en fait un partenaire idéal alors que nous continuons à développer et à étendre notre écosystème de produits certifiés Plume. »

Les fabricants intéressés par la certification OpenSync peuvent désormais accéder aux services de test spécialisés d'Allion pour s'assurer que leurs produits répondent aux exigences strictes de Plume en matière de certification. Grâce aux laboratoires de pointe d'Allion et à ses ingénieurs spécialisés, les fabricants peuvent accélérer leur mise sur le marché et acquérir un avantage concurrentiel dans l'industrie de la maison connectée en rapide évolution.

À propos d'Allion

Allion est une société leader dans le domaine des tests technologiques et de la certification, dont la mission est de favoriser l'innovation numérique. Forte de plus de 30 ans d'expérience, Allion propose des services complets de test, de validation et de conseil pour garantir la qualité, la performance et l'interopérabilité de divers produits technologiques. La vaste expertise d'Allion couvre un large éventail de domaines, notamment la communication sans fil, l'IoT, l'automobile, l'audio et la vidéo, et bien plus encore. Pour plus d'informations, consultez le site www.allion.com .

À propos d'OpenSync :

Déployé à grande échelle par les principaux CSP dans le monde, OpenSync est un cadre de réseau défini par logiciel open-source, agnostique au niveau du matériel et du cloud, qui permet la curation, la livraison, la gestion, le support et l'exploitation de services résidentiels et de petites entreprises à l'échelle. OpenSync crée un écosystème de services et de données sécurisé, ouvert et unifié, avec plus de 2,5 milliards d'appareils gérés à ce jour. Outre le déploiement natif, OpenSync peut être mis en oeuvre sur RDK et OpenWRT. Avec OpenSync, les partenaires de l'écosystème des CPE et des appareils bénéficient d'analyses de performance détaillées, d'une large visibilité et d'informations approfondies.

Pour plus d'informations, consultez : http://www.opensync.io/

Suivez OpenSync sur : https://www.linkedin.com/showcase/connect2opensync/

Plume et OpenSync sont des marques déposées de Plume Design, Inc.

