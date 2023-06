Univar Solutions publie son rapport 2022 sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)





Les faits saillants soulignent les progrès réalisés vers l'atteinte des objectifs ESG jusqu'en 2025 et au-delà, y compris les cibles d'émissions clés pour mener le parcours de l'entreprise vers un avenir à carbone net zéro

DOWNERS GROVE, Illinois, le 14 juin 2023 /CNW/ - Univar Solutions Inc. (NYSE: UNVR) (« Univar Solutions » ou « la Société »), un important fournisseur mondial de solutions aux utilisateurs d'ingrédients et de produits chimiques spécialisés, a publié aujourd'hui son rapport ESG 2022, qui est disponible sur le site Web d'Univar Solutions à https://www.univarsolutions.com/sustainability . Le rapport fait le suivi des progrès d'Univar Solutions par rapport à ses objectifs ESG au cours de la dernière année et présente les faits saillants de 2022, notamment :

Réalisation de progrès importants sur le plan des objectifs environnementaux :

Nous avons réduit nos émissions absolues des portées 1 et 2 de 16,31 % par rapport à notre base de référence. 1

Nous avons divulgué nos émissions de la deuxième année de la portée 3 et réalisé des réductions dans des domaines clés, ce qui a entraîné une réduction de l'intensité de 25,26 % de nos émissions globales de la portée 3. 2,3

Nous avons réduit les totaux absolus des déchets dangereux de 25,3 % par rapport à notre base de référence1.

Renforcement de l'impact positif sur la société :

Nous avons connu notre année la plus sûre depuis 2015, ce qui a réduit notre taux total d'incidents (TCIR) de 30 % pour le ramener à 0,33 en 2022, comparativement à notre base de référence 1 de 0,47.

de 0,47. Nous avons augmenté les taux de représentation diversifiés selon le sexe et l'origine ethnique au niveau des gestionnaires de personnel, ce qui nous a permis d'atteindre l'un de nos objectifs plus tôt que prévu.

Notre programme d'engagement communautaire a beaucoup évolué, grâce au lancement de notre programme d'obligations communautaires et davantage de possibilités de bénévolat pour nos employés.

Questions de gouvernance avancées :

Nous avons renforcé nos activités d'approvisionnement durable et déployé notre Code de conduite des fournisseurs auprès de nouveaux fournisseurs et de centaines d'anciens fournisseurs aux États-Unis, touchant plus de 32,5 % de nos fournisseurs de produits (mesuré selon les dépenses 4 ).

). Nous avons lancé notre programme mondial d'évaluation de la durabilité des fournisseurs, axé sur l'utilisation de la plateforme de durabilité de la chaîne d'approvisionnement EcoVadis, avec 44,5 % de nos fournisseurs de produits (mesurés selon les dépenses 4 ).

). Nous avons augmenté nos cotes attribuées par des tiers dans la majorité de nos plateformes d'évaluation.

« Je suis heureux de voir que nos employés continuent de faire preuve d'excellence dans tout ce que nous faisons et que nous progressons constamment vers nos nouveaux objectifs pour 2025 et au-delà, a déclaré David Jukes, président et chef de la direction. Alors que nous demeurons déterminés à offrir une valeur environnementale et sociale à l'échelle de notre entreprise et de notre chaîne de valeur, nous demeurons fermes dans nos engagements à faire progresser notre parcours en matière de durabilité. »

Tout au long de 2022, Univar Solutions a obtenu de multiples reconnaissances, notamment une cote faible risque pour ce qui est des facteurs ESG de Sustainalytics, ce qui place l'entreprise parmi les 14 % les plus importants de notre industrie, en plus d'être nommée par Newsweek comme membre de son palmarès des entreprises les plus responsables en Amérique en 2023. La Fondation Human Rights Campaign (HRC) a également désigné l'entreprise comme le meilleur endroit où travailler en matière d'égalité des LGBTQ+ après avoir obtenu une note de 100 selon l'indice d'égalité des entreprises (CEI) pour une deuxième année consécutive, tout en maintenant sa reconnaissance de Great Place To Work® au Brésil et au Mexique.

« Je suis heureuse de constater que notre entreprise a fait de si grands progrès jusqu'à maintenant, et je suis vraiment reconnaissante envers nos employés du monde entier qui ont rendu cela possible, a déclaré Jen McIntyre, chef des ressources humaines et de la culture et responsable principale, ESG, Univar Solutions. Les facteurs ESG sont essentiels à notre capacité de prendre soin de nos clients et de nos fournisseurs tout en faisant croître l'entreprise et en poursuivant nos efforts pour bâtir un avenir meilleur pour les générations futures. »

« Notre parcours vers la réalisation de nos objectifs ESG se poursuit et je ne pourrais être plus fier alors que nous positionnons Univar Solutions pour atteindre ces objectifs tout en réalisant notre but, a déclaré Liam McCarroll, directeur du développement durable à l'échelle mondiale. Bien qu'il reste encore beaucoup de travail à faire, j'ai confiance en notre élan et je sais que nous pouvons apporter une contribution positive et surmonter les défis mondiaux parce que la durabilité est au coeur de notre plan stratégique. »

Pour un examen complet des progrès d'Univar Solutions vers un avenir plus durable, veuillez consulter le rapport complet sur la durabilité à l'adresse https://www.univarsolutions.com/esg-resources

À propos d'Univar Solutions

Univar Solutions (NYSE : UNVR) est un important distributeur mondial d'ingrédients et de produits chimiques spécialisés présentant un portefeuille de premier plan des principaux producteurs du monde. Misant sur le plus grand parc de véhicules de transport privé du secteur et la plus grande équipe des ventes en Amérique du Nord, son savoir-faire logistique sans pareil, ses connaissances approfondies en matière de marché et de réglementation, sa formulation et son développement de recettes de calibre mondial et ses outils numériques de pointe, l'entreprise est bien placée pour offrir des solutions sur mesure et des services à valeur ajoutée à un large éventail de marchés, d'industries et d'applications. Univar Solutions s'engage à aider ses clients et ses fournisseurs à innover et à croître ensemble. Pour en savoir plus, visitez univarsolutions.com.

1. La base de référence pour les objectifs jusqu'en 2025 est calculée à partir de la moyenne du rendement de 2019 et de 2020.

2. La base de référence pour les émissions de la portée 3 est calculée en fonction du rendement en 2021.

3. L'intensité de la portée 3 est calculée sur la base (tCO2e par M$ de ventes).

4. Mesuré en pourcentage des dépenses totales directes de produits.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué comprend certains énoncés relatifs à des événements futurs et à nos intentions, croyances, attentes et perspectives pour l'avenir, lesquels constituent des « énoncés prospectifs » au sens de l'article 27A de la Securities Act de 1933 et de l'article 21E de la Securities Exchange Act de 1934 dans leur version modifiée. Ces énoncés prospectifs sont sujets à des risques et à des incertitudes connus et inconnus, dont bon nombre peuvent être indépendants de la volonté de l'entreprise. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à des risques et à des incertitudes pouvant entraîner une différence sensible entre les résultats attendus et les hypothèses et les résultats réels. Une analyse détaillée de ces facteurs et incertitudes se trouve dans les documents déposés par l'entreprise auprès de la Securities and Exchange Commission. Les facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur ces énoncés prospectifs comprennent, entre autres : les conditions économiques générales, en particulier les fluctuations de la production industrielle et de la consommation, ainsi que le moment et l'étendue des ralentissements économiques ayant accru les pressions concurrentielles, y compris à la suite de regroupements des compétiteurs; les perturbations potentielles de la chaîne d'approvisionnement; les changements importants dans les prix, la demande et la disponibilité des produits chimiques; notre endettement, les restrictions imposées par nos instruments de dette et les coûts y étant associés, ainsi que notre capacité à obtenir des financements supplémentaires; le vaste éventail de lois et de règlements auquel nous sommes assujettis, y compris les lois et règlements en matière d'environnement, de santé et de sécurité, ainsi que les modifications apportées aux lois fiscales; les incidents de cybersécurité potentiels, y compris les atteintes à la sécurité; l'incapacité de générer un fonds de roulement suffisant; les défis liés aux transports, y compris l'augmentation des coûts de transport et de carburant, les changements dans nos relations avec les fournisseurs de services de transport tiers et la capacité à attirer et à maintenir en poste des conducteurs qualifiés; les accidents, manquements à la sécurité, dommages environnementaux et problèmes de qualité des produits; toutes défaillances de livraison ou tous les dangers et risques liés à nos activités et aux matières dangereuses que nous manipulons; toute incapacité potentielle à obtenir une couverture d'assurance adéquate; les litiges en cours, les réclamations potentielles en responsabilité des produits et les rappels, ainsi que tous les autres risques environnementaux, juridiques et réglementaires; les défis associés aux opérations internationales; l'exposition aux fluctuations des taux d'intérêt et des devises; toute dépréciation possible des écarts d'acquisitions et des actifs incorporels; la pandémie de COVID-19 en cours et son évolution, y compris ses répercussions sur l'économie mondiale, nos employés, nos clients, nos fournisseurs et nos activités; nos résultats d'exploitation et notre situation financière; tout changement significatif dans les stratégies d'affaires des producteurs ou dans les opérations de nos clients; toute incapacité de notre part à intégrer les activités et les systèmes des entreprises que nous acquérons, y compris le défaut de réaliser les avantages prévus de telles acquisitions; les changements négatifs touchant nos régimes de retraite ainsi que les régimes de retraite interentreprises; les interruptions de travail associées à la partie syndiquée de notre main-d'oeuvre; notre capacité à attirer ou à maintenir en poste une main-d'oeuvre qualifiée et diversifiée; notre capacité à mettre en oeuvre nos stratégies liées aux questions environnementales, sociales et de gouvernance, et à répondre aux attentes connexes, laquelle pourrait être affectée par l'évolution des normes réglementaires et autres, des processus et des hypothèses; le rythme des développements scientifiques et technologiques; l'augmentation des coûts et la disponibilité des financements requis, et l'évolution des marchés du carbone; ainsi que tous les autres facteurs décrits dans le rapport annuel de la société sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2021, ainsi que dans nos autres documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Nous vous mettons en garde contre le fait que les renseignements prospectifs présentés dans ce communiqué ne sont pas une garantie d'événements ou de résultats futurs, et que les événements ou les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux qui sont présentés ou suggérés par les renseignements prospectifs contenus dans ce communiqué. De plus, les énoncés prospectifs peuvent généralement être reconnus par l'utilisation de termes prospectifs comme « peut », « planifie », « cherche à », « fera », « s'attend à », « à l'intention de », « estime », « anticipe », « croit » ou « continue », ou les formes négatives ou d'autres variantes de ces expressions ou de termes semblables. Tous les renseignements prospectifs présentés dans ce communiqué ne sont valables qu'à la date du présent communiqué, et l'entreprise ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser tout renseignement prospectif pour tenir compte des changements apportés aux hypothèses, à la suite d'événements imprévus ou autres, sauf si la loi l'exige.

