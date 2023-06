Changez des vies et aider des familles à accéder à la propriété au Québec - Une mission d'Habitat pour l'Humanité Québec rendue possible grâce au partenariat avec MONTONI et sa nouvelle Fondation.





MONTRÉAL, le 14 juin 2023 /CNW/ - Imaginez que vous essayiez d'élever une famille nombreuse dans un appartement de deux chambres à coucher, qui n'a pas été rénové depuis les 25 dernières années. Imaginez ensuite ce que cela vous ferait de déménager votre famille dans un condo tout neuf, dans un quartier agréable et en plein coeur de Montréal. C'est la différence qu'Habitat pour l'Humanité Québec veut faire avec la construction d'un tout nouveau 6-plex qui sera à Lachine et prêt pour l'emménagement au printemps 2024!

« Il est important de réduire la pression exercée sur le continuum du logement, particulièrement au niveau des logements abordables en créant de nouvelles solutions durables. C'est avec un regard tourné vers l'avenir que nous travaillons depuis 1998 à permettre à des familles québécoises d'accéder à la propriété abordable, un levier indispensable devant la pénurie de logement de plus en plus flagrante au Québec. » explique Shirlane Day, directrice générale d'Habitat pour l'humanité Québec. C'est pourquoi l'organisme est fier de dévoiler son tout nouveau projet de construction de six condos, qui sera érigé à Lachine et qui sera construit grâce à son partenaire de coeur et société de développement MONTONI, et son généreux soutien financier de 300 000$ de sa toute nouvelle Fondation.

La mission d'Habitat Québec va bien au-delà la construction en permettant à des familles d'accéder à la propriété sans mise de fonds, avec une hypothèque auprès d'Habitat même, à 70% sans intérêt et dont les mensualités ne dépassent pas 30% du revenu brut du ménage.

Pour mener à bien ce nouveau projet de construction, l'équipe d'Habitat pour l'humanité Québec comptera donc sur un financement de 400 000 $ de la part de la Société canadienne d'hypothèque et de logement (SCHL), grâce à un partenariat national avec Habitat pour l'humanité Canada, et s'ajouteront à cela des contributions financières, des dons en biens et en services du secteur privé estimés à plus de 1,1 million de dollars.

La vice-Présidente, Franca Riso, de MONTONI, grand partenaire de ce projet, annonce d'ailleurs la création de la Fondation MONTONI, dont le lancement est marqué par cette collaboration avec Habitat pour l'humanité Québec. Celle-ci mentionne que « l'humain est au centre de nos décisions. Les relations que nous avons créées avec nos équipes, nos partenaires, nos clients et les communautés dans lesquelles nous nous établissons sont ce que l'on a de plus cher. Avec la création de la Fondation MONTONI, notre objectif est de structurer notre action afin de nous assurer que nos efforts aient un impact certain et durable sur notre société. C'est pourquoi s'associer avec Habitat pour l'humanité était une alliance naturelle pour nous. »

Ce partenariat, ainsi que la construction de ce 6-plex s'inscrit dans le plan de relance de l'organisme, qui souhaite, d'ici 2025 soutenir 22 nouvelles familles à accéder à la propriété abordable grâce au modèle Habitat pour l'humanité Québec et au soutien de ses partenaires.

Vivre dans une maison saine, décente et sécuritaire entraîne des bénéfices rapidement quantifiables. Après avoir aménagé dans leur maison Habitat pour l'humanité, nous constatons les impacts suivants chez les familles :

86% des personnes aidées sont plus heureuses;

70% déclarent une amélioration de leur santé;

65% des familles disent que leurs enfants ont plus de confiance en soi;

58% affirment que leur situation financière s'est améliorée;

65 % des familles évoquent un impact positif sur la réussite scolaire des enfants;

Si tous les acteurs clés du Québec consolidaient leurs efforts afin de multiplier les solutions et ainsi contribuer de façon concertée à régler cet enjeu social, nous pourrions certainement en ressortir gagnant et ainsi permettre à de nombreuses familles vivant dans la précarité de devenir propriétaires et d'espérer à une vie meilleure.

Travaillons tous ensemble à une société plus juste, plus équitable et plus saine.

