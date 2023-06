Les ministres Wilkinson et Síkela discutent de leur volonté commune de promouvoir l'action climatique et l'énergie propre





OTTAWA, ON, le 14 juin 2023 /CNW/ - Le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Jonathan Wilkinson, a rencontré aujourd'hui le ministre de l'Industrie et du Commerce de la République tchèque, Jozef Síkela, afin de discuter de l'importance de la collaboration internationale pour la sécurité énergétique mondiale et la transition vers la carboneutralité. Leur entretien a porté sur les moyens de renforcer la coopération entre l'Europe, la République tchèque et le Canada pour favoriser la résilience et la durabilité des politiques énergétiques, développer les chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques et faire progresser la lutte contre les changements climatiques au moyen des écotechnologies et de l'énergie propre. Les ministres ont également signifié leur volonté de se concerter sur des sujets d'intérêt commun tels l'hydrogène et les minéraux critiques.

Le Canada et la République tchèque sont liés par une longue amitié et des partenariats étroits, et les ministres ont convenu de continuer à affermir les relations bilatérales et à coopérer à l'amélioration de la sécurité énergétique et à l'accélération de la transition énergétique mondiale. Dans cette optique, ils ont fait part de leurs intérêts communs dans les domaines suivants :

L'hydrogène, notamment une compréhension mutuelle du rôle clé qu'il pourra jouer dans le bouquet d'énergies de l'avenir, notamment dans le cas de l'hydrogène produit à partir de ressources renouvelables;

L'importation et l'exportation d'hydrogène, à la lumière des plans d'exportation de l'industrie canadienne et de l'intention de la République tchèque d'en importer pour répondre à ses besoins d'énergie à l'aide de sources à faibles émissions de carbone;

Les minéraux critiques et leur chaîne d'approvisionnement, ainsi que les écotechnologies qui rendent l'exploitation minière plus durable.

« En développant les chaînes d'approvisionnement en énergie propre - entre autres celles de l'hydrogène et des minéraux critiques-, le Canada, la République tchèque et d'autres pays aux visions similaires renforcent la sécurité énergétique, accélèrent l'action climatique et favorisent la création de débouchés et d'emplois durables. Ce fut un plaisir de recevoir ici mon homologue, le ministre Síkela. Le Canada sera toujours un fournisseur fiable, prévisible et sûr d'énergie propre pour ses partenaires européens. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« En 2022, l'Europe a vécu la pire crise énergétique de son histoire moderne - et l'a traversée grâce au soutien de ses amis et alliés. Nous voulons augmenter la résilience de notre secteur énergétique, entre autres en consolidant nos relations avec des pays qui, comme le Canada, ont des valeurs semblables aux nôtres. Nous avons eu aujourd'hui une excellente discussion, et je suis persuadé que la coopération dans le domaine de l'hydrogène est l'une des avenues à privilégier pour produire des retombées réciproquement avantageuses dans nos pays. En coopérant à la transition verte et à l'amélioration de notre sécurité énergétique, nous rendrons nos industries plus résilientes et accélérerons ainsi la décarbonation des deux côtés de l'Atlantique. »

Jozef Síkela

Ministre de l'Industrie et du Commerce de la République tchèque

