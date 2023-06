La ville de Tampere, en Finlande, prend les premières mesures pour devenir une ville leader du métavers centré sur l'humain





La ville de Tampere, pionnière du métavers et leader de l'innovation pour les villes intelligentes, a été mise à l'honneur lors de l'exposition et la conférence Tampere Smart City en Finlande. Le métavers, qui combine de manière transparente les mondes numérique et physique, crée un environnement numérique dynamique qui améliore la vie des citadins. Cet environnement favorise et promeut une expérience quotidienne sans tracas pour les citoyens et fournit une plateforme favorable à la prospérité des entreprises.

Grâce à son approche avant-gardiste, Tampere prépare le terrain pour l'avenir de la vie urbaine.

-Nous encourageons les entreprises à tester leurs solutions à Tampere. La ville joue le rôle de plateforme d'essai et de partenaire ouvert pour les entreprises et la recherche. Notre objectif, grâce à des solutions intelligentes, est d'améliorer le bien-être des citoyens, de leur offrir une expérience urbaine positive et de créer des conditions favorables à leur vie quotidienne, déclare Teppo Rantanen, directeur exécutif chargé de la croissance, de l'innovation et de la compétitivité à la ville de Tampere.

Le développement du métavers de Tampere est le résultat de collaborations avec des entreprises de renom. Les partenariats avec VTT et des géants mondiaux de la technologie tels que Microsoft et Nokia ont permis à Tampere d'exploiter le potentiel du métavers pour révolutionner la planification urbaine et créer des solutions intelligentes qui améliorent le bien-être de ses habitants.

Son engagement en faveur de la durabilité, de l'utilisation responsable des données et des pratiques éthiques du métavers renforce encore le leadership de Tampere dans la transformation numérique des villes. En mettant l'accent sur l'humain, le développement du métavers de Tampere donne la priorité au bien-être et à l'expérience de ses citoyens, en veillant à ce que les avancées technologiques servent de catalyseurs à des expériences urbaines positives.

La réussite du métavers de Tampere a été présentée lors de la récente Smart City Expo & Conference, où des experts et des leaders de l'industrie se sont réunis pour explorer l'avenir des villes et des technologies intelligentes.

La vision du métavers de Tampere est motivée par la conviction que la collaboration entre les villes, les entreprises et les partenaires de l'écosystème est essentielle pour libérer tout le potentiel du métavers. En adoptant cette approche collaborative, Tampere vise à inspirer et à inviter d'autres villes et organisations à unir leurs forces pour façonner l'avenir de la vie urbaine centrée sur l'humain.

La Tampere Smart City Expo & Conference sera de retour en 2024.

Pour plus d'informations sur la Tampere Smart City Expo & Conference, rendez-vous sur www.tscec.fi

