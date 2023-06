/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - IMPORTANTE ANNONCE EN VUE DE LA PROCHAINE SESSION PARLEMENTAIRE ET DE LA MODERNISATION DU SYSTÈME PROFESSIONNEL/





QUÉBEC, le 9 juin 2023 /CNW/ - L'Association des microbiologistes du Québec (AMQ) et l'Association des biologistes du Québec (ABQ) convoquent les représentants des médias à une conférence de presse, le lundi 12 juin à 10 h 30, pour une importante annonce à l'égard du vaste chantier de modernisation du système professionnel québécois qui devrait être lancé lors de la prochaine session parlementaire.

L'AMQ et l'ABQ sont actuellement préoccupées par le manque d'encadrement des professions de microbiologiste et de biologiste, ce qui constitue une menace constante et un risque réel de préjudice pour la protection du public, la santé publique et l'environnement.

AIDE-MÉMOIRE

QUOI :

Conférence de presse de l'Association des microbiologistes du Québec et de l'Association des biologistes du Québec

QUAND :

Lundi 12 juin 2023

10 h 30 à 11 h 00

OÙ :

Salle Jacques-L'Archevêque

Édifice André-Laurendeau

1050, rue des Parlementaires

Québec (Québec) G1A 1A3

En marge de l'événement, le président de l'AMQ, M. Marc Hamilton, et la présidente de l'ABQ, Mme Marie-Christine Bellemare, seront disponibles pour des entrevues. Les médias sont invités à contacter M. Ludovic Théberge, dont les coordonnées se trouvent au bas du présent avis afin d'organiser un entretien.

Notez bien que l'Ordre des chimistes du Québec sera également présent à titre d'invité et sera ainsi disposé à répondre aux éventuelles questions des médias.

À propos de l'Association des microbiologistes du Québec

L'Association des microbiologistes du Québec représente plus de 500 microbiologistes agréés qui exercent comme professionnels au Québec. Depuis sa fondation en 1975 en vertu de la troisième partie de la Loi sur les compagnies, l'AMQ est la seule association professionnelle au Québec offrant une reconnaissance professionnelle en microbiologie. Sa mission est d'assurer la protection du public et de représenter les microbiologistes du Québec, par la promotion d'une pratique professionnelle de la microbiologie.

À propos de l'Association des biologistes du Québec

L'Association des biologistes du Québec est un organisme à but non lucratif qui regroupe plus de 1 000 membres appartenant au domaine des sciences biologiques : les biologistes en pratique privée, les chercheurs, les gestionnaires à l'emploi des organismes publics, de l'industrie et d'autres institutions, les professeurs et enseignants en biologie et les étudiants en biologie. L'ABQ a comme objectif de défendre les intérêts du public en lien avec les enjeux sociaux, économiques, politiques et environnementaux qui interpellent ses membres.

Source : Association des microbiologistes du Québec (AMQ), Association des biologistes du Québec (ABQ)

SOURCE Association des microbiologistes du Québec

11 juin 2023 à 10:30

