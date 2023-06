Pendant le Hadj, les compas des avions du monde entier se tournent vers l'Arabie saoudite





LA MECQUE, Arabie saoudite, 11 juin 2023 /PRNewswire/ -- Six aéroports saoudiens internationaux, dont quatre font partie des 100 meilleurs aéroports au monde, sont en état d'alerte. Ces aéroports accueilleront 1,7 million de pèlerins pendant la période du Hadj, via 7 700 vols en provenance des pays des sept continents. De nombreux avions appartenant à des compagnies aériennes internationales changeront de cap en direction du plus grand pays du Moyen-Orient.

La GACA saoudienne a amélioré ses aéroports internationaux, en particulier ceux qui reçoivent les invités d'Allah, en coopération avec le ministère du Hadj, la première ligne saoudienne dans le grand système du Hadj. Quatre de ces aéroports ont été classés dans le top 100 des aéroports mondiaux en 2023 selon le « Skytrax » britannique, qui passe en revue le top 550 des compagnies aériennes et des aéroports du monde entier.

La répartition géographique a été prise en considération au moment de choisir les aéroports internationaux et régionaux qui accueilleront les pèlerins 24 heures sur 24. Selon les communiqués officiels des autorités saoudiennes, ces aéroports recevront 7 700 vols transportant en tout 1,7 million de pèlerins pendant la période du Hadj, en 2023.

L'observation par GASTAT de milliers de voyages aériens de pèlerins au cours des dernières années révèle que plus de 1,3 million de pèlerins ont été accueillis par voie aérienne en 2014, un chiffre qui n'est pas éloigné de celui atteint l'année suivante.

Ce montant a notamment augmenté pendant la période du Hadj en 2018, lorsque les aéroports saoudiens ont accueilli 1,8 million de pèlerins. En 2019, les pèlerins étrangers se rendant en Arabie saoudite par voie aérienne représentaient 93 % du total, soit 1,7 million de pèlerins étrangers. Par conséquent, les départements des opérations pour le Hadj et la Omra du « Ministère du Hadj » dans les six aéroports devraient contribuer efficacement au plan opérationnel avec une grande capacité d'absorption, et servir les pèlerins en les recevant et en les amenant jusqu'à leurs résidences dans les lieux saints.

En raison de son expérience auprès des pèlerins, le Ministère du Hadj a pris des mesures proactives pour épargner du temps et des efforts aux autres entités et aux pèlerins. Il a lancé des campagnes de sensibilisation dans les pays d'origine des voyageurs afin de les initier aux systèmes d'aviation locaux, aux coutumes et aux directives concernant les compétences nécessaires à la vie quotidienne dans 11 langues, afin de transmettre ses messages de sensibilisation de manière claire au plus grand nombre.

Lors d'une cérémonie officielle organisée par le Ministère à Djeddah le 4 juin, le Dr Tawfiq Al-Rabiah, ministre du Hadj et de la Omra, a déclaré que l'Arabie saoudite avait l'intention d'augmenter le nombre de pèlerins au cours des prochaines années. Il a ajouté que cela correspondait au plan « Saudi Vision 2030 » lancé par les dirigeants du royaume.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2098269/Ministry_of_Hajj.jpg

11 juin 2023 à 05:20

Communiqué envoyé leet diffusé par :