Sunwing souligne la saison des récompenses sous les tropiques alors que deux partenaires hôteliers majeurs à destination, Blue Diamond Resorts et RIU Hotels & Resorts, reçoivent plusieurs prix prestigieux

MONTRÉAL, 09 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- C'est avec fierté que Sunwing félicite ses partenaires hôteliers Blue Diamond Resorts et RIU Hotels & Resorts, lauréats de multiples prix bien mérités remis par TripAdvisor® et Forbes. Les plateformes destinées aux voyageurs Travellers' Choicetm de TripAdvisor® et Forbes, parmi les plus respectées et reconnues au monde, récompensent l'excellence de l'industrie hospitalière et touristique. Cette année, pas moins de 45 propriétés faisant partie des marques suivantes se sont vu décerner des prix : Royalton Luxury Resorts, Planet Hollywood Hotels & Resorts, Mystique by Royalton, Memories Resorts & Spa, Grand Memories Resorts & Spa, Starfish Resorts, RIU Hotels & Resorts et RIU Palace Resorts. Parmi ces gagnants, plusieurs ont reçu le «?Best of the Best Award?», le prix le plus prestigieux de Travellers' Choicetm.



Situés dans les destinations les plus convoitées du Mexique, de la République dominicaine, de la Jamaïque, de Cuba et des meilleurs endroits d'Amérique centrale et d'ailleurs, ces hôtels reconnus mondialement, qui seront accessibles aux clients de Sunwing cet été et cet hiver, se voient récompensés par des voyageurs et experts de l'industrie parce qu'ils offrent un service de qualité et des expériences de vacances incroyables, et ce, de manière constante.

«?Nous sommes très fiers de souligner le travail de nos précieux partenaires de Blue Diamond Resorts et RIU Hotels & Resorts qui continuent de cumuler les honneurs de la part de nos partenaires, agents de voyages et clients, comme en témoigne la liste de gagnants de cette année aux remises de prix de Forbes et Travellers' Choicetm de TripAdvisor®?», a déclaré Samantha Taylor, chef de la direction marketing et numérique de Sunwing. «?Ces marques hôtelières sont populaires en raison de leur emplacement de choix, leur service impeccable, les commodités pratiques qu'elles offrent ainsi que les expériences incroyables qu'elles font vivre à un prix exceptionnel. De plus, grâce aux excitantes aubaines estivales planifiées par Sunwing, telles que notre vente Profitez plus de l'été, présentement en cours, il ne fait aucun doute que nos clients ont tout ce qu'il faut pour trouver leur bonheur estival?»

Consultez la liste ci-dessous pour connaître toutes les récompenses :

Hôtels primés de Blue Diamond Resorts :

Travellers' Choicetm Best of the Best de TripAdvisor® :

Memories Jibacoa ? Meilleurs hôtels tout compris de la région

Mystique Casa Perla by Royalton ? Nouveaux hôtels tendance dans le monde

Planet Hollywood Costa Rica An Autograph Collection All Inclusive Resort ? Hôtel de luxe en Amérique centrale

Royalton Cayo Santa Maria ? Hôtels tout compris dans les Caraïbes (1ere place), Meilleurs hôtels tout compris dans le monde, Meilleurs hôtels dans les Caraïbes, Hôtels de luxe dans les Caraïbes

Prix Travellers' Choicetm de TripAdvisor® :

Grand Lido Negril Au-Naturel An Autograph Collection All Inclusive Resort - Adults Only

Grand Memories Santa Maria

Hideaway at Royalton Negril An Autograph Collection All Inclusive Resort - Adults Only

Hideaway at Royalton Riviera Cancun An Autograph Collection All Inclusive Resort - Adults Only

Memories Flamenco

Memories Miramar Habana

Mystique Holbox by Royalton A Tribute Portfolio Resort

Royalton Antigua An Autograph Collection All Inclusive Resort

Royalton CHIC Cancun An Autograph Collection All Inclusive Resort - Adults Only

Royalton CHIC Punta Cana An Autograph Collection All Inclusive Resort and Casino - Adults Only

Royalton Grenada An Autograph Collection All Inclusive Resort

Royalton Habana

Royalton Negril An Autograph Collection All Inclusive Resort

Royalton Riviera Cancun An Autograph Collection All Inclusive Resort and Casino

Starfish Cayo Guillermo

Starfish Cayo Santa Maria

Starfish Cuatro Palmas

Starfish Las Palmas

Starfish Varadero



Forbes :

Royalton CHIC Punta Cana An Autograph Collection All Inclusive Resort and Casino - Adults Only ? Meilleur hôtel tout compris à Punta Cana

Royalton Riviera Cancun An Autograph Collection All Inclusive Resort and Casino ? 10 meilleurs hôtels familiaux à Cancún

Royalton Saint Lucia An Autograph Collection All Inclusive Resort ? Hôtel avec les meilleures commodités à Sainte-Lucie



Hôtels primés de RIU Hotels & Resorts :

Travellers' Choicetm Best of the Best de TripAdvisor® :

Riu Playa Blanca

Riu Plaza Panama

Prix Travellers' Choicetm de TripAdvisor® :

Riu Lupita

Riu Negril

RIU Ocho Rios

RIU Palace Antillas

Riu Palace Baja California

Riu Palace Cabo San Lucas

Riu Palace Costa Mujeres

Riu Palace Jamaica

Riu Palace Las Americas

Riu Palace Mexico

Riu Palace Pacifico

Riu Palace Peninsula

Riu Palace Punta Cana

Riu Palace Tropical Bay

Riu Playacar

Riu Reggae

Riu Yucatan



Trouver son bonheur en vacances sous les tropiques n'aura jamais été si accessible : célèbres plages de sable blanc, choix illimité d'aventures, hôtels à prix imbattable, itinéraires de vols pratiques et franchise gratuite sur le premier bagage enregistré de tout voyageur ayant un forfait vacances Sunwing avec vols à bord de Sunwing Airlines... c'est ça, la Promesse Sunwing. De plus, les nombreux hôtels lauréats de cette année offrent aux clients de Sunwing une vaste gamme d'expériences de voyage pour les adultes, les groupes et les familles.

Pour découvrir plus d'aventures excitantes dans les destinations adorées des voyageurs canadiens, visitez Sunwing.ca/fr.

À propos de Sunwing

Sunwing, le plus grand voyagiste intégré en Amérique du Nord, offre plus de vols vers le Sud que tout autre voyagiste avec un service direct et convivial à partir de nombreux aéroports à travers le Canada, vers des destinations soleil populaires aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Sunwing d'offrir à ses clients des aubaines exclusives aux hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires, ainsi que des forfaits croisières et un service saisonnier de vols intérieurs. Les clients de Sunwing bénéficient des services de représentants à destination chevronnés de la compagnie. Ceux-ci se feront un plaisir d'accueillir les vacanciers et de les aider pendant tout leur séjour. Sunwing soutient les communautés des régions où se déroulent ses opérations grâce à la Fondation Sunwing, une oeuvre caritative axée sur le soutien et le développement des jeunes et des projets d'aide humanitaire.

