Déclaration des ministres Bibeau et Ng sur les mesures mexicaines ayant une incidence sur l'innovation en agriculture





OTTAWA, ON, le 9 juin 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada, l'honorable Marie-Claude Bibeau, et la ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, l'honorable Mary Ng, ont publié une déclaration commune en réponse à la demande des États-Unis de tenir des consultations sur le règlement des différends avec le Mexique en vertu de l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM).

Ces consultations concernent les mesures énoncées dans le décret présidentiel du Mexique publié en février 2023, à savoir l'interdiction d'utiliser le maïs biotechnologique dans les tortillas et dans la pâte, l'intention de remplacer progressivement l'utilisation du maïs biotechnologique dans tous les produits destinés à la consommation humaine et à l'alimentation des animaux, et le rejet des demandes d'autorisation relatives à l'importation et à la vente de certains produits biotechnologiques.

« L'ACEUM est l'accord commercial le plus fructueux au monde, avec des échanges commerciaux entre nos trois pays s'élevant à plus de 2 000 milliards de dollars par année.

Nous avons toujours été clairs à l'effet que le Canada attend de ses partenaires qu'ils respectent les engagements pris dans le cadre de l'ACEUM, notamment en ce qui concerne les mesures sanitaires et phytosanitaires.

Le gouvernement du Canada s'engage à prendre des décisions fondées sur la science, à protéger l'environnement et à préserver la salubrité des aliments destinés à la consommation humaine et animale, tout en soutenant la capacité de nos producteurs, de nos travailleurs et de nos exportateurs à réussir dans un secteur agricole innovant et durable.

Les innovations agricoles continuent d'aider à relever des défis mondiaux communs tels que la sécurité alimentaire, le développement durable et la résilience climatique.

Le Canada partage les préoccupations des États-Unis selon lesquelles les mesures prises par le Mexique ne sont pas fondées sur la science et risquent de perturber inutilement le commerce sur le marché nord-américain.

Le Canada a décidé de participer en tant que tierce partie aux consultations sur le règlement des différends lancées par les États-Unis.

Le Canada continuera de travailler avec le Mexique et les États-Unis pour parvenir à un résultat qui préserve la prévisibilité du commerce et l'accès aux marchés pour nos producteurs et nos exportateurs. »

